https://ukraina.ru/20260612/aleksandr-polischuk-kaliningrad-otrazit-lyubuyu-ataku-nato-esli-perenesti-upravlenie-voyskami-pod-zemlyu-1080072587.html

Александр Полищук: Калининград отразит любую атаку НАТО, если перенести управление войсками под землю

Александр Полищук: Калининград отразит любую атаку НАТО, если перенести управление войсками под землю - 12.06.2026 Украина.ру

Александр Полищук: Калининград отразит любую атаку НАТО, если перенести управление войсками под землю

Чтобы спастись от ударов дронов, достаточно все управление перенести под землю, для размещения огневых точек, скрытого перемещения личного состава и переброски частей широко использовать бронированные колпаки, железобетонные конструкции и зарытые в землю трубы большого диаметра. Дроны и спутники все видят и опасны лишь для открытой техники.

2026-06-12T16:12

2026-06-12T16:12

2026-06-12T16:12

интервью

калининград

крым

россия

адольф гитлер

александр полищук

нато

вооруженные силы украины

ркка

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор научных работ о малоизвестных операциях Второй мировой войны Александр Полищук.- Александр, в мае 1944 года Крым вновь стал нашим, когда части 4-го Украинского фронта, Приморской армии и моряков Азовской и Черноморской флотилий завершили освобождение полуострова. Историки пишут, что уже до этого немецкая группировка была изолирована таким образом, что Крым, по сути, стал большим лагерем военнопленных. Как происходит изоляция участка боевых действий в условиях современной войны в зоне СВО? На каких направлениях (Донбасс, Сумы Харьков)?- Изоляция Крыма произошла сначала путем выхода советских частей на Перекоп и Сиваш, то есть произошло физическое прерывание связи полуострова с большой землей, затем путем взятия Одессы были значительно ухудшены логистические возможности немцев — это увеличило плечо подвоза снабжения и пополнения.Затем противнику был нанесен одновременный удар с трех направлений – Керчь, Перекоп и Сиваш, при этом ввиду психологического момента сами немцы держали в Феодосии хорошие резервы, так как в декабре 1941 года именно удар через Феодосию чуть не обрушил весь фронт 11-й армии фон Манштейна – весной 1944 года удар через Феодосию мы не наносили. В итоге Крым освободили, даже несмотря на то, что было совершено несколько просчетов при реализации операции – например распыление сил 19-го танкового корпуса, что не позволило уничтожить 5-й армейский корпус на Керченском полуострове, но зато его потом добили в самом Севастополе.Таким образом, изоляция района боевых действий происходит путем уничтожения логистики, которую обеспечивают мосты, железнодорожные пути и дороги – мосты взрывают путем уничтожения опор и последующего обрушения (морские/речные беспилотники и УМПК). Жд пути уничтожают (лучше это делать путем уничтожения станций, хотя там и ПВО обычно сильнее), дороги минируют (БПЛА и дроны и это научились делать). В нашем случае необходимо прежде всего это сделать еще и на стратегическом уровне, уничтожив все мосты через Днепр. В противном случае всей нашей группировки просто не хватит, чтобы постоянно перемалывать пополнения, которые противник ежедневно перебрасывает через эту водную преграду.- ВСУ устроили дроновый террор на трассах Новороссии, стремясь изолировать исторические регионы от остальной России. Каким вы видите решение этой проблемы?- Чтобы дроны не летали нужно устранить первопричину – уничтожить их производства (в том числе и в Европе путем проведения диверсий, уничтожения конструкторов, производственных аварий и т.д.), уничтожить склады (как путем прямых ракетных и бомбовых ударов, так и путем диверсий), уничтожить школы подготовки кадров (в том числе и непосредственной ликвидации преподавателей, инструкторов и перспективных курсантов).Кроме того, насытить логистические пути мобильными ПВО малого неба – с массой автоматизированных установок, имеющих на вооружении пулеметы 12,7 и 14,5-мм, а также 30-мм снаряды с дистанционным подрывом. Самый выгодный и дешёвый вариант - это влепить в БПЛА или дрон снаряд.РЭБ - это очень хорошо, но если он не сработал, то будут большие потери, снаряду или крупнокалиберной пуле без разницы на все противодействие - он влетит в цель при любом РЭБе, кроме того, такие установки очень выгодны во всех отношениях, так как они создают массу и плотность огня и в общевойсковом бою против вражеской пехоты и легкой бронетехники противника.На втором этапе войны основные потери нашей авиации были именно от мелкокалиберной ПВО, а не от истребителей, а по воспоминаниям наших ветеранов мало у кого оставались позитивные эмоции после попадания под шквал 20-мм и 37-мм снарядов из немецких зенитных автоматов в сухопутном бою.- Вернемся к теме Великой Отечественной войны. Приближается одна из самых трагических дат в нашей истории - 22 июня. Часто говорится, что вермах был совершенной военной машиной. Но какими недостатками обладала немецкая армия, как они были использованы советским командованием, что позволило победоносно завершить войну?- Все проблемы немцев были на оперативно стратегическом уровне – в тактике они нас были выше на голову, в том числе из-за большей образованности личного состава (не случайно же большевикам пришлось вводить целую программу "ликбез", чтобы повысить уровень образования бывших царских рабочих и крепостных), а также из-за технологического превосходства в некоторых аспектах.Первое — это то, что немцы не дожали африканскую тему – нефть на Ближнем Востоке могла им достаться намного меньшей кровью чем ходить за ней через СССР на Кавказ. В Африку надо было посылать не две-три дивизии, постоянно недополучающие снабжения из-за Мальты и британского флота в Средиземноморье, а планомерно вынести все британское, сделать Средиземное море своим внутренним озером и спокойно наладив логистику, высадить в Африке с десяток или полтора танковых и моторизованных дивизий, которые бы забрали все, в том числе, и разведанные нефтяные районы (а нефть на Ближнем Востоке уже во всю разрабатывали в 30-х годах).Второе – это то, что если Гитлер опасался угрозы со стороны СССР, то на восточной границе надо было просто сесть в плотную жесткую оборону силами массы пехотных соединений с некоторым количеством танковых дивизий для контрударов. Опыт 1938-1940 годов показал, что РККА с подготовленной обороной справляется плохо. Для примера – сейчас наши компетентные историки признают, что если бы немец не наступал до последнего на Москву осенью 1941 года, а после разгрома трех наших фронтов под Вязьмой и Брянском сел в оборону мы бы ее никогда не прорвали.Третье – это то, что Гитлер так и не разобрался до конца со своей армией резерва и тыловыми частями – он спокойно на Восточном фронте заменял свои регулярные части в тылу местными коллаборантами, но почему-то наводнил сотнями тысяч немецких пехотинцев как саму Германию, так и Францию, хотя их так не хватало на Восточном фронте.Четвертое – это наплевательское отношение к своим союзникам. Немцы на фронте опирались на многотысячные группировки своих союзников (Венгры, Румыны, Итальянцы и прочие), но вооружены они были хуже, чем Красная Армия в свои плохие годы, и естественно намного хуже, чем сами немцы. Более "тупой" ситуации придумать нельзя – вы нацеливаете на важный стратегический пункт свои лучшие соединения, но фланги им обеспечивают ребята с отвратительным вооружением, неспособные противостоять советским танковым атакам. И какого результата после такого подхода к делам вы ожидаете?Пятое и самое главное – это нежелание Гитлера признавать, что война стала тотальной – СССР сразу сделал ставку на то, что война Великая и Отечественная, а Третий Рейх все никак не хотел снижать уровень жизни своих граждан, до конца войны так и не уронив выпуск "ширпотреба" ниже 22%, в СССР он сразу стал всего 8%.Это привело к тому, что выпуск вооружения раскачивался и встал на военные рельсы только к 1944 году. А что такое выпуск вооружения мирного времени – это значит вам не хватает компенсировать свои потери на поле боя, это значит вам не хватает вооружения для создания новых дивизий, это значит вы не можете дать достаточно современного вооружения своим отсталым" союзникам. Все это приводит к тому, что вы недостаточно сильны в тот момент, когда на ставку поставлено все.Что касается советского командования, то оно для начала обескровило контрударами именно танковые подразделения немцев (под Сольцами – 56-й моторизованный корпус, под Тихвином – 39-й моторизованный корпус, под Ростовом 1-я танковая группа и это уже в 1941 году), а затем нанесло материальное и глубокое моральное поражение абсолютно не готовым к зимним боям немцам под Москвой.Мы также воспользовались тем, что немцы не смогли обеспечить качественным оружием своих союзников и это вылилось в наш успех под Сталинградом.Успехи англичан в Африке вселили уверенность Британии и США в то, что немцев можно бить, что привело к затягиванию боев в Африке и высадке союзников на Сицилии и в Италии, а это уже повлекло за собой переброску огромной массы Люфтваффе с Восточного фронта в ПВО Рейха и на Средиземноморье и естественно, что нашим ВВС, да и всей Красной Армии от этого стало только легче.- Тем временем, по оценке военных США, около 12 тысяч дронов Helsing HX-2 с элементами искусственного интеллекта и возможностью работы в роях, которые есть в распоряжении у стран, граничащим с Союзным государством, якобы способны нанести российской армии потери свыше трети личного состава и техники уже в первые 10 дней вторжения, что даст НАТО время для переброски дополнительных сил в рамках 5–й статьи. Насколько реализуем этот сценарий в отношении Калининградской области? В чем выигрыш для НАТО с военной точки зрения?- Опустим то, что сами ВСУ отказались от недоработанного Helsing HX-2. Представим, что все у них работает хорошо. Давайте разбираться по порядку. Угрозы Калининграду это блеф, так как никто в Европе никогда не влезет в войну с ядерной державой, европейцы прекрасно понимают, что США на них наплевать. Делать деньги на войне и умирать на войне – это не есть "хорошая сделка". Тогда зачем это делается? Ответ простой, чтобы оттянуть наши вооруженные силы из региона СВО для защиты Калининграда. Либо чтобы путем мобилизации вынуть кучу наших мужиков из экономики и сформировать новые части для защиты Калининграда. И то и другое войне на истощение для нас пагубно.Теперь представим плохой сценарий, когда НАТО атакует Калининград. В этом случае задумка НАТО прозрачна и ясна – мы это уже проходили под Ленинградом в 1941-43 годах, мы же с этим столкнулись в период борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Почему мы несли большие потери пытаясь прорвать блокаду Ленинграда? Потому что немец прекрасно понимал, где и куда мы будем бить. Волховский фронт все годы блокады наступал в одном и том же месте с одной и той же целью отсюда и огромные потери. То же было и на Кавказе – террористы атакуют комендатуру или блокпост, от наших в эфир уходят сигналы о помощи, срочно выдвигается бронегруппа на спасение и деблокаду, и именно эта бронегруппа попадает под основной удар, так как она и есть цель.Точно также и здесь обозначат удар на Калининград, а сами будут ждать нашего деблокирующего наступления и "под медийку" сожгут наши бронегруппы и колонны, так как логично и понятно откуда мы будем рваться к Калининграду.Именно поэтому так действовать нельзя. Сама область должна быть самодостаточной, чтобы выдержать любую осаду или любое вторжение без помощи извне. Губернатора надо переименовать в генерал-губернатора. Командующего нашей Калининградской группировкой сделать советником генерал-губернатора по военным вопросам и вообще уже сейчас образовать что-то типа совета обороны.Длинна Калининградской области около 205 километров, ширина около 108 километров. Она окружена Польшей и Литвой. Плюсом для нас является то, что там вдоль всей границы с НАТО у нас есть населенные пункты – практически по всему периметру: Мамоново – Новоселово – Корнево – Долгоруково – Багратионовск – Железнодорожный – Крылово – Заозерное – Озерск – Краснолесье – Чистые Пруды – Невское – Нестеров – Добровольск – Победино – Краснознаменск – Садовое – Неман – Советск – Тимирязево – Ясное – Прохладное – Мысовка.Это не считая таких важных городов на Балтийском побережье, как, например, Зеленоградск. Протяженность сухопутной границы с НАТО 410 км – это примерно в 3,5 раза длиннее, чем построенная нами линия Суровикина. Необходимо отселить все мирное население области на глубину до 10-15 километров, и опираясь на вышеуказанные населенные пункты, как на логистические центры, подготовить полноценные фортификационные сооружения, а не такие, что были в Курской области. В период мирного времени необходимо успеть нарастить там численность личного состава ВС РФ до 50-60 тысяч человек – сделать это можно за счет срочников.Чтобы спастись от ударов дронов, достаточно все управление перенести под землю, для размещения огневых точек, скрытого перемещения личного состава и переброски частей широко использовать бронированные колпаки, железобетонные конструкции и зарытые в землю трубы большого диаметра. Дроны и спутники все видят и опасны лишь для открытой техники и открытого личного состава.Также необходимо всю линию обороны насытить комплексами "Спица" и дистанционно управляемыми установками с применением всех видов пулеметного вооружения от 7,62-мм до 14,5-мм. Я уже молчу о том, что все это необходимо переминировать вдоль и поперек.Уже сейчас отправить в страны Балтии и в Польшу, а также на территорию Германии, Италии и Франции ДРГ для ликвидации высшего военного и политического руководства, которые начнут действовать в случае, если наши спутники и разведка уже выявят признаки сосредоточения и подготовки к вторжению.Причем действовать необходимо сразу всем группам, так как активность одной группы приведет к усилению контрмер со стороны спецслужб противника, и дальнейшие акции могут уже не быть реализованы. Кстати, в приоритете должны быть не высшие командующие или президенты, а командиры корпусов, дивизий, бригад и полков, а также их заместители. Кроме того, должны быть уничтожены заместители министров и начальники различных управлений, комитетов. Они чаще всего лучше знают планы, процедуры и процессы, чем их ангажированные политизированные боссы, а во-вторых к ним проще подобраться для ликвидации. В общем, на начальном этапе (желательно до начала вторжения) уничтожены должны быть те, кто лично будет реализовывать планы, а не те, кто отдает приказы на их реализацию.В случае если враг все же придет, то нам следует не кидаться сразу спасать область, а планомерно сначала уничтожить ракетными и ядерными ударами в первую очередь, все узлы и виды связи, радары, а уже потом только командные центры противника, как в атакующей группировке, так и в обороняющейся против нас группировке, а также их скопление войск склады и вооружение.Отдельное внимание необходимо уделить Балтийскому морю – необходимо создать отдельную структуру для завоевания господства и контроля Балтики. Она должна иметь максимальный ресурс для реализации задачи, а не снабжаться по остаточному принципу, и я сейчас говорю не о кораблях – авиационное и ракетное вооружение должно быть в приоритете. При этом мы должны максимально укрепить по части ПВО все наши военно-морские базы и стратегически важные ресурсные объекты, потому что в период начала боевых действий максимум на что будут способны наши ВМФ — это наносить ракетные удары – никаких сопровождений конвоев или морских десантов, или действий эскадр тут не будет. Заранее из Балтийского моря надо вывести все подводные лодки и переместить их на Северный флот. В Балтике им делать нечего, а тактически или иной ядерный удар лучше наносить имея широту маневра.Нужно также понимать, что если Калининград сам не отобьется – хотя если реализовать все вышеизложенное, то вполне отобьется, то удар нашей деблокирующей группировки должен быть такой, чтобы потом уже не уходить с территории Литвы, Латвии и Эстонии. В противном случае лет через 20-30 мы опять получим очередную попытку Запада решить "Калининградский вопрос".Кстати, с военной точки зрения выигрыш для НАТО – это подъем морального духа в странах НАТО и за счет этого приток новых добровольцев в армию для последующих конфликтов с РФ. Именно поэтому "эту хорошую маленькую победоносную войну для НАТО" нам нельзя проиграть – они поверят в себя и дальше будет хуже.- А если НАТО попробует нейтрализовать российские ядерные силы силами беспилотных систем?- Ликвидировать ядерный потенциал дронами невозможно. Для этого необходимо, чтобы возле каждой шахты стоял ДРГшник с беспилотником и ему дали его запустить, а такое даже в насквозь пропитанном моссадовской и британской агентурой Иране не получилось. Более того, если каждый объект ядерного сдерживания прикроют мобильными установками типа "Спица" или их аналогами, то все дроны можно будет выбросить на помойку. Я уже промолчу про подводные лодки, которые в принципе недоступны для БПЛА или про мобильные комплексы, которые передвигаются где-хотят и совершают запуски вообще из самых неожиданных мест.Самый наглядный пример для эффективности или не эффективности дроновой войны это Иран, где его ракеты и дроны летают несмотря, на, казалось бы, раздутое экономическое и военное превосходство коалиции Эпштейна. А Хамас и Хезболла жгут дронами израильские танки и гоняют по застройкам израильскую пехоту.Россия в военном плане намного прочнее Ирана – да мы до сих пор не дали своей пехоте адекватную штурмовую машину, да мы медленно наращиваем войсковую и объектовую ПВО установками "малого неба" калибра от 7,62, до 30мм. Да мы все еще не ликвидировали Зеленского и его банду, мосты на Днепре все еще стоят, да и еще много чего не сделали, но наша армия воюет с военным потенциалом всего блока НАТО и с его прокси-пехотой в лице ВСУ и за четыре с лишним года войны нас не разгромили ни на одном направлении, мы нигде не попали в окружение и мы под воздействием врага не оставили ни одной пяди земли – даже ситуации под Киевом, Харьковом и Херсоном были вовремя поняты нашим командованием и по ним были приняты соответствующие решения, которые спасли личный состав и не привели к разгрому.Украина только теряет, а мы только приобретаем – наши решения проблем не сиюминутные, а осознанные и системные и в этом сила нашей страны и нашего военного руководства, которое на пятом году СВО, воюя со всем блоком НАТО не допустило развала нашей страны, развала нашего общества, укрепило нашу оборону и максимально старается сохранить достойный уровень жизни гражданам.Также о ситуации в зоне СВО - Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление

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https://ukraina.ru/20260611/mirovye-voyny-prikvel-i-sikvel-1080125776.html

https://ukraina.ru/20260607/1079907346.html

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Денис Рудометов

интервью, калининград, крым, россия, адольф гитлер, александр полищук, нато, вооруженные силы украины, ркка