https://ukraina.ru/20260612/vlast-boitsya-naroda-no-ne-voyny-op-priznalo-chto-reformy-voenkomatov--simvolicheskie-1080145265.html

Власть боится народа, но не войны: ОП признало, что реформы военкоматов — символические

Власть боится народа, но не войны: ОП признало, что реформы военкоматов — символические - 12.06.2026 Украина.ру

Власть боится народа, но не войны: ОП признало, что реформы военкоматов — символические

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский смог отстоять действующую систему мобилизации, а все обещанные реформы территориальных центров комплектования (ТЦК) останутся лишь символическими жестами. Об этом со ссылкой на источники в офисе президента Украины 12 июнясообщает Телеграм-канал "Резидент"

2026-06-12T14:10

2026-06-12T14:10

2026-06-12T14:10

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тцк

мобилизация на украине

мобилизация

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По данным канала, основная цель заявлений о реформировании ТЦК — купировать растущий негатив против власти. На самом деле, как утверждают источники, ВСУ остро нуждаются в резервах для штурмовых подразделений, а высокий уровень гибели военных и самовольное оставление части (СЗЧ) не позволяют Генштабу пополнять бригады.Напомним, ранее украинские власти анонсировали изменения в работе ТЦК после многочисленных скандалов с силовым задержанием мужчин, коррупцией и даже гибелью призывников. Однако, судя по утечкам из ОП, реальных преобразований не будет — системе мобилизации нужны "пушечное мясо", а не права человека. Громкие обещания реформ — лишь попытка сбить волну народного гнева, констатируют наблюдатели. Генштаб ВСУ продолжит затыкать дыры на фронте любой ценой, а ТЦК — хватать людей на улицах. Никаких "гуманизации" и "прозрачности", о которых говорили в Киеве, не будет. Будет только война.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня.

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