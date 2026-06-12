https://ukraina.ru/20260612/vlast-boitsya-naroda-no-ne-voyny-op-priznalo-chto-reformy-voenkomatov--simvolicheskie-1080145265.html
Власть боится народа, но не войны: ОП признало, что реформы военкоматов — символические
Власть боится народа, но не войны: ОП признало, что реформы военкоматов — символические - 12.06.2026 Украина.ру
Власть боится народа, но не войны: ОП признало, что реформы военкоматов — символические
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский смог отстоять действующую систему мобилизации, а все обещанные реформы территориальных центров комплектования (ТЦК) останутся лишь символическими жестами. Об этом со ссылкой на источники в офисе президента Украины 12 июнясообщает Телеграм-канал "Резидент"
2026-06-12T14:10
2026-06-12T14:10
2026-06-12T14:10
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александр сырский
вооруженные силы украины
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тцк
мобилизация на украине
мобилизация
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По данным канала, основная цель заявлений о реформировании ТЦК — купировать растущий негатив против власти. На самом деле, как утверждают источники, ВСУ остро нуждаются в резервах для штурмовых подразделений, а высокий уровень гибели военных и самовольное оставление части (СЗЧ) не позволяют Генштабу пополнять бригады.Напомним, ранее украинские власти анонсировали изменения в работе ТЦК после многочисленных скандалов с силовым задержанием мужчин, коррупцией и даже гибелью призывников. Однако, судя по утечкам из ОП, реальных преобразований не будет — системе мобилизации нужны "пушечное мясо", а не права человека. Громкие обещания реформ — лишь попытка сбить волну народного гнева, констатируют наблюдатели. Генштаб ВСУ продолжит затыкать дыры на фронте любой ценой, а ТЦК — хватать людей на улицах. Никаких "гуманизации" и "прозрачности", о которых говорили в Киеве, не будет. Будет только война.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, александр сырский, вооруженные силы украины, генштаб, тцк, мобилизация на украине, мобилизация
Новости, Украина, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Генштаб, ТЦК, мобилизация на Украине, мобилизация
Власть боится народа, но не войны: ОП признало, что реформы военкоматов — символические
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский смог отстоять действующую систему мобилизации, а все обещанные реформы территориальных центров комплектования (ТЦК) останутся лишь символическими жестами. Об этом со ссылкой на источники в офисе президента Украины 12 июнясообщает Телеграм-канал "Резидент"
По данным канала, основная цель заявлений о реформировании ТЦК — купировать растущий негатив против власти. На самом деле, как утверждают источники, ВСУ остро нуждаются в резервах для штурмовых подразделений, а высокий уровень гибели военных и самовольное оставление части (СЗЧ) не позволяют Генштабу пополнять бригады.
"Заявления премьер-министра о поэтапном реформировании — пустая риторика", — резюмирует "Резидент".
Напомним, ранее украинские власти анонсировали изменения в работе ТЦК после многочисленных скандалов с силовым задержанием мужчин, коррупцией и даже гибелью призывников.
Однако, судя по утечкам из ОП, реальных преобразований не будет — системе мобилизации нужны "пушечное мясо", а не права человека. Громкие обещания реформ — лишь попытка сбить волну народного гнева, констатируют наблюдатели.
Генштаб ВСУ продолжит затыкать дыры на фронте любой ценой, а ТЦК — хватать людей на улицах. Никаких "гуманизации" и "прозрачности", о которых говорили в Киеве, не будет. Будет только война.