Путин в День России наградил Героев Труда и лауреатов госпремий
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Президент России Владимир Путин в День России вручил награды Героям Труда и лауреатам государственных премий. В своей речи глава государства подчеркнул то, что всегда отличало Россию
"Россия встречает праздник с гордостью за трудовые и ратные свершения предков", — заявил Путин.
Он также отметил, что поддержка участников СВО всем обществом становится духовной опорой для героев страны. А сила российского государства — в преемственности традиций, уважении к наследию и культуре.
Среди награждённых — директор Симферопольского завода "Фиолент" Александр Баталин. Ему вручили золотую медаль "Герой труда".
Принимая награду, Баталин обратился к президенту:
"Крым всегда с вами!" — и пожелал Путину здоровья, терпения и удачи.
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