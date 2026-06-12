Путин в День России наградил Героев Труда и лауреатов госпремий - 12.06.2026 Украина.ру
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Путин в День России наградил Героев Труда и лауреатов госпремий
Путин в День России наградил Героев Труда и лауреатов госпремий - 12.06.2026 Украина.ру
Путин в День России наградил Героев Труда и лауреатов госпремий
Президент России Владимир Путин в День России вручил награды Героям Труда и лауреатам государственных премий. В своей речи глава государства подчеркнул то, что всегда отличало Россию
2026-06-12T14:40
2026-06-12T14:40
новости
владимир путин
россия
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"Россия встречает праздник с гордостью за трудовые и ратные свершения предков", — заявил Путин.Он также отметил, что поддержка участников СВО всем обществом становится духовной опорой для героев страны. А сила российского государства — в преемственности традиций, уважении к наследию и культуре.Среди награждённых — директор Симферопольского завода "Фиолент" Александр Баталин. Ему вручили золотую медаль "Герой труда". Принимая награду, Баталин обратился к президенту:"Крым всегда с вами!" — и пожелал Путину здоровья, терпения и удачи.О других новостях к этому часу: Триколор площадью 600 кв. м подняли в Тель-Авиве https://ukraina.ru/20260612/izrailtyane-i-russkie-vmeste-trikolor-ploschadyu-600-kv-m-podnyali-v-tel-avive-1080140385.html
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новости, владимир путин, россия
Новости, Владимир Путин, Россия

Путин в День России наградил Героев Труда и лауреатов госпремий

14:40 12.06.2026
 
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Путин поручил гарантировать бесперебойный доступ к важнейшим сервисам в интернете даже в дни ограничений - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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Президент России Владимир Путин в День России вручил награды Героям Труда и лауреатам государственных премий. В своей речи глава государства подчеркнул то, что всегда отличало Россию
"Россия встречает праздник с гордостью за трудовые и ратные свершения предков", — заявил Путин.
Он также отметил, что поддержка участников СВО всем обществом становится духовной опорой для героев страны. А сила российского государства — в преемственности традиций, уважении к наследию и культуре.
Среди награждённых — директор Симферопольского завода "Фиолент" Александр Баталин. Ему вручили золотую медаль "Герой труда".
Принимая награду, Баталин обратился к президенту:
"Крым всегда с вами!" — и пожелал Путину здоровья, терпения и удачи.
О других новостях к этому часу: Триколор площадью 600 кв. м подняли в Тель-Авиве https://ukraina.ru/20260612/izrailtyane-i-russkie-vmeste-trikolor-ploschadyu-600-kv-m-podnyali-v-tel-avive-1080140385.html
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