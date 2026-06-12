https://ukraina.ru/20260612/vse-32-partnera-soglasny-nemetskiy-general-nazval-datu-predpolagaemogo-napadeniya-rf-1080144379.html

"Все 32 партнера согласны": немецкий генерал назвал дату предполагаемого нападения РФ

"Все 32 партнера согласны": немецкий генерал назвал дату предполагаемого нападения РФ - 12.06.2026 Украина.ру

"Все 32 партнера согласны": немецкий генерал назвал дату предполагаемого нападения РФ

Командующий армией Федеративной Республики Германия, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО к 2029 году. Своими "разведданными" он 12 июня поделился в интервью Politico, призвав бундесвер готовиться к бою

2026-06-12T14:55

2026-06-12T14:55

2026-06-12T14:55

новости

россия

запад

москва

владимир путин

дональд трамп

нато

петербургский международный экономический форум (фонд)

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101858/85/1018588524_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_3202face9612dbe549bd603faeb339ac.jpg

"Мы должны быть готовы к бою. 2029 год — это не немецкие сроки. Это разведывательные данные, согласованные с НАТО. Все 32 партнера НАТО согласны с тем, что у России может появиться возможность вторгнуться в страну-партнера альянса в 2029 году", — заявил генерал-лейтенант.По его словам, среди стран Запада существует консенсус, что Москва способна на агрессию "до конца десятилетия".Заявления Фройдинга прозвучали на фоне недавней прямой речи президента России Владимира Путина на ПМЭФ. Российский лидер назвал подобные "предупреждения" не просто бредом, а сознательной провокацией.Он неоднократно заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать и не имеет никаких имперских или агрессивных планов в отношении государств-членов НАТО.Немецкий генерал настаивает, что срок в 2029 год — это не выдумка Берлина, а разведданные, согласованные со всеми 32 партнерами по блоку. Однако, как отмечают наблюдатели, ни одного фактического доказательства подготовки "российского вторжения" Фройдинг не привел.Ранее в НАТО уже делали "неожиданные признания" о конфликте с Россией, но каждый раз, когда журналисты просили доказательств, ссылались на секретные данные. Москва, в свою очередь, неоднократно предлагала европейским коллегам прекратить нагнетать истерию и перейти к конструктивному диалогу по вопросам безопасности, но эти призывы, как правило, игнорируются. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня.

россия

запад

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, москва, владимир путин, дональд трамп, нато, петербургский международный экономический форум (фонд), politico