"Все 32 партнера согласны": немецкий генерал назвал дату предполагаемого нападения РФ - 12.06.2026 Украина.ру
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"Все 32 партнера согласны": немецкий генерал назвал дату предполагаемого нападения РФ
"Все 32 партнера согласны": немецкий генерал назвал дату предполагаемого нападения РФ - 12.06.2026 Украина.ру
"Все 32 партнера согласны": немецкий генерал назвал дату предполагаемого нападения РФ
Командующий армией Федеративной Республики Германия, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО к 2029 году. Своими "разведданными" он 12 июня поделился в интервью Politico, призвав бундесвер готовиться к бою
2026-06-12T14:55
2026-06-12T14:55
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"Мы должны быть готовы к бою. 2029 год — это не немецкие сроки. Это разведывательные данные, согласованные с НАТО. Все 32 партнера НАТО согласны с тем, что у России может появиться возможность вторгнуться в страну-партнера альянса в 2029 году", — заявил генерал-лейтенант.По его словам, среди стран Запада существует консенсус, что Москва способна на агрессию "до конца десятилетия".Заявления Фройдинга прозвучали на фоне недавней прямой речи президента России Владимира Путина на ПМЭФ. Российский лидер назвал подобные "предупреждения" не просто бредом, а сознательной провокацией.Он неоднократно заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать и не имеет никаких имперских или агрессивных планов в отношении государств-членов НАТО.Немецкий генерал настаивает, что срок в 2029 год — это не выдумка Берлина, а разведданные, согласованные со всеми 32 партнерами по блоку. Однако, как отмечают наблюдатели, ни одного фактического доказательства подготовки "российского вторжения" Фройдинг не привел.Ранее в НАТО уже делали "неожиданные признания" о конфликте с Россией, но каждый раз, когда журналисты просили доказательств, ссылались на секретные данные. Москва, в свою очередь, неоднократно предлагала европейским коллегам прекратить нагнетать истерию и перейти к конструктивному диалогу по вопросам безопасности, но эти призывы, как правило, игнорируются. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня.
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новости, россия, запад, москва, владимир путин, дональд трамп, нато, петербургский международный экономический форум (фонд), politico
Новости, Россия, Запад, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Петербургский международный экономический форум (фонд), Politico

"Все 32 партнера согласны": немецкий генерал назвал дату предполагаемого нападения РФ

14:55 12.06.2026
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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Командующий армией Федеративной Республики Германия, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО к 2029 году. Своими "разведданными" он 12 июня поделился в интервью Politico, призвав бундесвер готовиться к бою
"Мы должны быть готовы к бою. 2029 год — это не немецкие сроки. Это разведывательные данные, согласованные с НАТО. Все 32 партнера НАТО согласны с тем, что у России может появиться возможность вторгнуться в страну-партнера альянса в 2029 году", — заявил генерал-лейтенант.
По его словам, среди стран Запада существует консенсус, что Москва способна на агрессию "до конца десятилетия".
Заявления Фройдинга прозвучали на фоне недавней прямой речи президента России Владимира Путина на ПМЭФ. Российский лидер назвал подобные "предупреждения" не просто бредом, а сознательной провокацией.
"Это бред. Политики, которые говорят о нападении России на одну из стран Запада, являются специалистами по фильмам ужасов", — подчеркнул Путин.
Он неоднократно заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать и не имеет никаких имперских или агрессивных планов в отношении государств-членов НАТО.
Немецкий генерал настаивает, что срок в 2029 год — это не выдумка Берлина, а разведданные, согласованные со всеми 32 партнерами по блоку. Однако, как отмечают наблюдатели, ни одного фактического доказательства подготовки "российского вторжения" Фройдинг не привел.
Ранее в НАТО уже делали "неожиданные признания" о конфликте с Россией, но каждый раз, когда журналисты просили доказательств, ссылались на секретные данные. Москва, в свою очередь, неоднократно предлагала европейским коллегам прекратить нагнетать истерию и перейти к конструктивному диалогу по вопросам безопасности, но эти призывы, как правило, игнорируются.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня.
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