https://ukraina.ru/20260612/v-krymu-nachali-sazhat-za-smku-benzovozov-bpla-na-moskvu-unichtozheny-boi-v-konstantinovke--svodka-1080146536.html

В Крыму начали сажать за съёмку бензовозов, БПЛА на Москву уничтожены, бои в Константиновке – сводка СВО

В Крыму начали сажать за съёмку бензовозов, БПЛА на Москву уничтожены, бои в Константиновке – сводка СВО - 12.06.2026 Украина.ру

В Крыму начали сажать за съёмку бензовозов, БПЛА на Москву уничтожены, бои в Константиновке – сводка СВО

На Крымском полуострове силовые структуры начали отслеживать тех, кто снимает и публикует видео с перемещениями бензовозов. За передачу таких сведений противнику грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом 12 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”

2026-06-12T15:00

2026-06-12T15:00

2026-06-12T15:00

сво

москва

константиновка

керчь

сергей собянин

вооруженные силы украины

минобороны

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По данным крымских каналов, в Керчи может быть возбуждено первое уголовное дело. Не исключено, что фигурантом станет автор видео, обнаруженного в одном из украинских пабликов. На кадрах житель Керчи демаскирует военный бензовоз.О других новостях к этому часу:🟥"Военная хроника" публикует снимки американской компании Planet Labs — давнего поставщика спутниковых данных Украине. Спутники штампуют кадры и передают их ВСУ практически в реальном времени. Обычно на передачу уходит несколько часов, но украинская сторона получает данные через минуты.🟥 Средства ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Пострадавших нет.🟥 В Сумах гремят взрывы. Утром город был обстрелян ствольной артиллерией ВС РФ. Огонь вёлся с дальности более 60 километров, сообщают "Хроники Гераней". Также по бандеровцам работают беспилотники.🟥 4-я бригада ВС РФ продолжает продвижение в Константиновке. Об этом сообщает "DivGen". Ранее Минобороны подтвердило: восточная часть города полностью под контролем российских войск. В юго-западной части идёт уничтожение окружённых подразделений ВСУ.О других новостях – тактика ВСУ в Харьковской области. Что происходит на фронте на сайте Украина.ру

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сво, москва, константиновка, керчь, сергей собянин, вооруженные силы украины, минобороны