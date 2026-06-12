В Крыму начали сажать за съёмку бензовозов, БПЛА на Москву уничтожены, бои в Константиновке – сводка СВО - 12.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260612/v-krymu-nachali-sazhat-za-smku-benzovozov-bpla-na-moskvu-unichtozheny-boi-v-konstantinovke--svodka-1080146536.html
В Крыму начали сажать за съёмку бензовозов, БПЛА на Москву уничтожены, бои в Константиновке – сводка СВО
В Крыму начали сажать за съёмку бензовозов, БПЛА на Москву уничтожены, бои в Константиновке – сводка СВО - 12.06.2026 Украина.ру
В Крыму начали сажать за съёмку бензовозов, БПЛА на Москву уничтожены, бои в Константиновке – сводка СВО
На Крымском полуострове силовые структуры начали отслеживать тех, кто снимает и публикует видео с перемещениями бензовозов. За передачу таких сведений противнику грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом 12 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
2026-06-12T15:00
2026-06-12T15:00
сво
москва
константиновка
керчь
сергей собянин
вооруженные силы украины
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/05/1079873869_256:912:2129:1965_1920x0_80_0_0_6ad52f35f8f2b0db8280cc7998ada90e.jpg
По данным крымских каналов, в Керчи может быть возбуждено первое уголовное дело. Не исключено, что фигурантом станет автор видео, обнаруженного в одном из украинских пабликов. На кадрах житель Керчи демаскирует военный бензовоз.О других новостях к этому часу:🟥"Военная хроника" публикует снимки американской компании Planet Labs — давнего поставщика спутниковых данных Украине. Спутники штампуют кадры и передают их ВСУ практически в реальном времени. Обычно на передачу уходит несколько часов, но украинская сторона получает данные через минуты.🟥 Средства ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Пострадавших нет.🟥 В Сумах гремят взрывы. Утром город был обстрелян ствольной артиллерией ВС РФ. Огонь вёлся с дальности более 60 километров, сообщают "Хроники Гераней". Также по бандеровцам работают беспилотники.🟥 4-я бригада ВС РФ продолжает продвижение в Константиновке. Об этом сообщает "DivGen". Ранее Минобороны подтвердило: восточная часть города полностью под контролем российских войск. В юго-западной части идёт уничтожение окружённых подразделений ВСУ.О других новостях – тактика ВСУ в Харьковской области. Что происходит на фронте на сайте Украина.ру
москва
константиновка
керчь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/05/1079873869_296:826:1883:2016_1920x0_80_0_0_4204fef3b371efa0f84883ff68657a3d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, москва, константиновка, керчь, сергей собянин, вооруженные силы украины, минобороны
СВО, Москва, Константиновка, Керчь, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Минобороны

В Крыму начали сажать за съёмку бензовозов, БПЛА на Москву уничтожены, бои в Константиновке – сводка СВО

15:00 12.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На Крымском полуострове силовые структуры начали отслеживать тех, кто снимает и публикует видео с перемещениями бензовозов. За передачу таких сведений противнику грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом 12 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
По данным крымских каналов, в Керчи может быть возбуждено первое уголовное дело. Не исключено, что фигурантом станет автор видео, обнаруженного в одном из украинских пабликов. На кадрах житель Керчи демаскирует военный бензовоз.
О других новостях к этому часу:
🟥"Военная хроника" публикует снимки американской компании Planet Labs — давнего поставщика спутниковых данных Украине. Спутники штампуют кадры и передают их ВСУ практически в реальном времени. Обычно на передачу уходит несколько часов, но украинская сторона получает данные через минуты.
🟥 Средства ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Пострадавших нет.
🟥 В Сумах гремят взрывы. Утром город был обстрелян ствольной артиллерией ВС РФ. Огонь вёлся с дальности более 60 километров, сообщают "Хроники Гераней". Также по бандеровцам работают беспилотники.
🟥 4-я бригада ВС РФ продолжает продвижение в Константиновке. Об этом сообщает "DivGen". Ранее Минобороны подтвердило: восточная часть города полностью под контролем российских войск. В юго-западной части идёт уничтожение окружённых подразделений ВСУ.
О других новостях – тактика ВСУ в Харьковской области. Что происходит на фронте на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОМоскваКонстантиновкаКерчьСергей СобянинВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:00Транспортная экзотика инженера Веклича: 60 лет появлению киевского троллейбусного поезда
15:45Какие населенные пункты с 1 по 12 июня освободили ВС РФ
15:30Подоляк проговорился: Киев хочет оставить Крым без еды и топлива
15:15О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июня
15:05Аналитики предрекают Украине энергоколлапс в летнюю жару
15:00В Крыму начали сажать за съёмку бензовозов, БПЛА на Москву уничтожены, бои в Константиновке – сводка СВО
14:55"Все 32 партнера согласны": немецкий генерал назвал дату предполагаемого нападения РФ
14:45Германия хочет отдать все Киеву, Польша — забрать себе: схватка за европейский фонд
14:40Путин в День России наградил Героев Труда и лауреатов госпремий
14:30В течение дня по всей Украине возможна тревога из-за угрозы "Орешника" с Капустина Яра. Новости СВО
14:21Глава сил НАТО в Европе признал: Россия не ищет конфликта с альянсом
14:15"Отвращение к альянсу": США выводят десятки самолетов и кораблей из Европы
14:10Власть боится народа, но не войны: ОП признало, что реформы военкоматов — символические
13:52Кая Каллас против флота России, Урсула запрещает русским солдатам посещать Европу
13:50День России, футболисты в "Миротворце" и украинские дети за границей. Главное к этому часу
13:40Новые подачки для Киева: Зеленский попросит $20 млрд на встрече "Рамштайн"
13:20Медведев об ударе по музею Севастополя: симметричного ответа не будет, но есть другие цели
13:11Зеленский ушел на радугу. Зачем Украина делает ставку на ЛГБТ*-повестку
13:00В ЕС раскритиковали планы запретить въезд гражданам России
12:40Генерал ФРГ назвал сроки возможного конфликта с Россией
Лента новостейМолния