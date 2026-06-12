https://ukraina.ru/20260612/gerani-pod-kievom-prodvizhenie-pod-borovoy-padenie-konstantinovki-novosti-svo-za-proshedshuyu-noch-1080135993.html

"Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь

"Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь - 12.06.2026 Украина.ру

"Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь

Прошедшая ночь ознаменовалась массированными ударами российской авиации и беспилотников по объектам противника на всей линии соприкосновения и в глубоком тылу. Одновременно на земле российские штурмовые группы продолжили выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Об этом 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T06:35

2026-06-12T06:35

2026-06-12T06:35

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"Герани" долетели до Киевщины и били по НиколаевуСамым резонансным событием ночи стал удар в Бориспольском районе Киевской области. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о масштабном пожаре, возникшем в результате попадания российского беспилотника. Судя по характеру возгорания, речь может идти о поражении топливного хранилища — одного из ключевых звеньев логистики ВСУ."С 19:00 продолжается ликвидация масштабного пожара, возникшего в результате попадания российского БПЛА", — говорится в сообщении ГСЧС Украины.Кроме того, удары беспилотниками "Герань" фиксировались в Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. ВКС России также активно применяли управляемые авиабомбы по целям в Харьковской области и в подконтрольном Киеву Запорожье. Взрывы раздавались в Николаеве и Шостке, где поражены объекты инфраструктуры.ПВО отработала: ограничения в аэропортах и сбитые целиИз-за угрозы атак беспилотников временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар и Бугульмы.Тревога из-за БПЛА объявлялась в Воронежской области (включая Нововоронеж, Бутурлиновский и Лискинский районы), Краснодарском крае и Севастополе. По словам советника главы региона Крючкова, над Крымом работали системы противовоздушной обороны.Тактические успехи: Охримовка и восточная часть КонстантиновкиНа земле российские войска также закрепили успех. Министерство обороны РФ официально подтвердило освобождение населенного пункта Охримовка в Харьковской области. Кроме того, установлен полный контроль над восточной частью Константиновки в ДНР. Как сообщили в оборонном ведомстве, часть подразделений ВСУ в городе оказалась окружена.Серьезные проблемы у украинских войск сразу на нескольких направлениях в Донбассе вынуждены признавать даже украинские ресурсы.Боровское направление: угроза окруженияПодразделения 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ возобновили активные действия против Боровской группировки ВСУ. Передовым частям удалось с ходу добиться результатов — штурмовики сблизились с Шийковкой и заняли лесопосадки непосредственно перед населенным пунктом.Овладение Шийковкой даст российской армии "балкон" для атаки на Боровую с севера и востока. Альтернативный вариант — продолжение движения на юг или юго-восток с задачей выйти в тыл полосы обороны противника в районе Новосергеевка – Чернещина – Изюмское – Дружелюбовка. Обвал центра обороны ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища равноценен потере Боровой.Есть и знаковый успех в районе Новоплатоновки. Ранее частям ВС РФ удалось блокировать силы ВСУ в треугольнике сел Богуславка – Новая Кругляковка – Загрызово, но у противника сохранялся коридор связи. Теперь же ВС РФ вышли на берег Оскола между Богуславкой и Новоплатоновкой, полностью перерезав сухопутный коридор блокированных подразделений.О других событиях с фронта – в публикации Мониторинговые телеграм-каналы сообщили о возможном пуске ракетного комплекса "Орешник".

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