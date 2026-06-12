"Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь - 12.06.2026 Украина.ру
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"Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь
"Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь - 12.06.2026 Украина.ру
"Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь
Прошедшая ночь ознаменовалась массированными ударами российской авиации и беспилотников по объектам противника на всей линии соприкосновения и в глубоком тылу. Одновременно на земле российские штурмовые группы продолжили выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Об этом 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T06:35
2026-06-12T06:35
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"Герани" долетели до Киевщины и били по НиколаевуСамым резонансным событием ночи стал удар в Бориспольском районе Киевской области. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о масштабном пожаре, возникшем в результате попадания российского беспилотника. Судя по характеру возгорания, речь может идти о поражении топливного хранилища — одного из ключевых звеньев логистики ВСУ."С 19:00 продолжается ликвидация масштабного пожара, возникшего в результате попадания российского БПЛА", — говорится в сообщении ГСЧС Украины.Кроме того, удары беспилотниками "Герань" фиксировались в Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. ВКС России также активно применяли управляемые авиабомбы по целям в Харьковской области и в подконтрольном Киеву Запорожье. Взрывы раздавались в Николаеве и Шостке, где поражены объекты инфраструктуры.ПВО отработала: ограничения в аэропортах и сбитые целиИз-за угрозы атак беспилотников временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар и Бугульмы.Тревога из-за БПЛА объявлялась в Воронежской области (включая Нововоронеж, Бутурлиновский и Лискинский районы), Краснодарском крае и Севастополе. По словам советника главы региона Крючкова, над Крымом работали системы противовоздушной обороны.Тактические успехи: Охримовка и восточная часть КонстантиновкиНа земле российские войска также закрепили успех. Министерство обороны РФ официально подтвердило освобождение населенного пункта Охримовка в Харьковской области. Кроме того, установлен полный контроль над восточной частью Константиновки в ДНР. Как сообщили в оборонном ведомстве, часть подразделений ВСУ в городе оказалась окружена.Серьезные проблемы у украинских войск сразу на нескольких направлениях в Донбассе вынуждены признавать даже украинские ресурсы.Боровское направление: угроза окруженияПодразделения 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ возобновили активные действия против Боровской группировки ВСУ. Передовым частям удалось с ходу добиться результатов — штурмовики сблизились с Шийковкой и заняли лесопосадки непосредственно перед населенным пунктом.Овладение Шийковкой даст российской армии "балкон" для атаки на Боровую с севера и востока. Альтернативный вариант — продолжение движения на юг или юго-восток с задачей выйти в тыл полосы обороны противника в районе Новосергеевка – Чернещина – Изюмское – Дружелюбовка. Обвал центра обороны ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища равноценен потере Боровой.Есть и знаковый успех в районе Новоплатоновки. Ранее частям ВС РФ удалось блокировать силы ВСУ в треугольнике сел Богуславка – Новая Кругляковка – Загрызово, но у противника сохранялся коридор связи. Теперь же ВС РФ вышли на берег Оскола между Богуславкой и Новоплатоновкой, полностью перерезав сухопутный коридор блокированных подразделений.О других событиях с фронта – в публикации Мониторинговые телеграм-каналы сообщили о возможном пуске ракетного комплекса "Орешник".
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"Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь

06:35 12.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Прошедшая ночь ознаменовалась массированными ударами российской авиации и беспилотников по объектам противника на всей линии соприкосновения и в глубоком тылу. Одновременно на земле российские штурмовые группы продолжили выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Об этом 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
"Герани" долетели до Киевщины и били по Николаеву
Самым резонансным событием ночи стал удар в Бориспольском районе Киевской области. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о масштабном пожаре, возникшем в результате попадания российского беспилотника. Судя по характеру возгорания, речь может идти о поражении топливного хранилища — одного из ключевых звеньев логистики ВСУ.
"С 19:00 продолжается ликвидация масштабного пожара, возникшего в результате попадания российского БПЛА", — говорится в сообщении ГСЧС Украины.
Кроме того, удары беспилотниками "Герань" фиксировались в Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. ВКС России также активно применяли управляемые авиабомбы по целям в Харьковской области и в подконтрольном Киеву Запорожье. Взрывы раздавались в Николаеве и Шостке, где поражены объекты инфраструктуры.
ПВО отработала: ограничения в аэропортах и сбитые цели
Из-за угрозы атак беспилотников временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар и Бугульмы.
Тревога из-за БПЛА объявлялась в Воронежской области (включая Нововоронеж, Бутурлиновский и Лискинский районы), Краснодарском крае и Севастополе. По словам советника главы региона Крючкова, над Крымом работали системы противовоздушной обороны.
Тактические успехи: Охримовка и восточная часть Константиновки
На земле российские войска также закрепили успех. Министерство обороны РФ официально подтвердило освобождение населенного пункта Охримовка в Харьковской области. Кроме того, установлен полный контроль над восточной частью Константиновки в ДНР. Как сообщили в оборонном ведомстве, часть подразделений ВСУ в городе оказалась окружена.
Серьезные проблемы у украинских войск сразу на нескольких направлениях в Донбассе вынуждены признавать даже украинские ресурсы.
Боровское направление: угроза окружения
Подразделения 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ возобновили активные действия против Боровской группировки ВСУ. Передовым частям удалось с ходу добиться результатов — штурмовики сблизились с Шийковкой и заняли лесопосадки непосредственно перед населенным пунктом.
Овладение Шийковкой даст российской армии "балкон" для атаки на Боровую с севера и востока. Альтернативный вариант — продолжение движения на юг или юго-восток с задачей выйти в тыл полосы обороны противника в районе Новосергеевка – Чернещина – Изюмское – Дружелюбовка. Обвал центра обороны ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища равноценен потере Боровой.
Есть и знаковый успех в районе Новоплатоновки. Ранее частям ВС РФ удалось блокировать силы ВСУ в треугольнике сел Богуславка – Новая Кругляковка – Загрызово, но у противника сохранялся коридор связи. Теперь же ВС РФ вышли на берег Оскола между Богуславкой и Новоплатоновкой, полностью перерезав сухопутный коридор блокированных подразделений.
О других событиях с фронта – в публикации Мониторинговые телеграм-каналы сообщили о возможном пуске ракетного комплекса "Орешник".
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