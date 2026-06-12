Какие населенные пункты с 1 по 12 июня освободили ВС РФ - 12.06.2026 Украина.ру
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Какие населенные пункты с 1 по 12 июня освободили ВС РФ
Какие населенные пункты с 1 по 12 июня освободили ВС РФ - 12.06.2026 Украина.ру
Какие населенные пункты с 1 по 12 июня освободили ВС РФ
Издание Украина.ру представляет информацию по освобождению населенных пунктов с 1 по 12 июня 2026 года
2026-06-12T15:45
2026-06-12T15:48
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О том, что происходит на фронте, — в публикации Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России.
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Какие населенные пункты с 1 по 12 июня освободили ВС РФ

15:45 12.06.2026 (обновлено: 15:48 12.06.2026)
 
© Украина.руДЛЯ РУБРИКИ "ТОЛЬКО ФАКТЫ"
ДЛЯ РУБРИКИ ТОЛЬКО ФАКТЫ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Украина.ру
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Издание Украина.ру представляет информацию по освобождению населенных пунктов с 1 по 12 июня 2026 года
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Украина.ру
О том, что происходит на фронте, — в публикации Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России.
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