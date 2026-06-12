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Какие населенные пункты с 1 по 12 июня освободили ВС РФ

Какие населенные пункты с 1 по 12 июня освободили ВС РФ - 12.06.2026 Украина.ру

Какие населенные пункты с 1 по 12 июня освободили ВС РФ

Издание Украина.ру представляет информацию по освобождению населенных пунктов с 1 по 12 июня 2026 года

2026-06-12T15:45

2026-06-12T15:45

2026-06-12T15:48

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О том, что происходит на фронте, — в публикации Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России.

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