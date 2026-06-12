День России, футболисты в "Миротворце" и украинские дети за границей. Главное к этому часу - 12.06.2026 Украина.ру
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День России, футболисты в "Миротворце" и украинские дети за границей. Главное к этому часу
День России, футболисты в "Миротворце" и украинские дети за границей. Главное к этому часу - 12.06.2026 Украина.ру
День России, футболисты в "Миротворце" и украинские дети за границей. Главное к этому часу
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина и всех граждан Российской Федерации с государственным праздником — Днем России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T13:50
2026-06-12T13:50
новости
украина
россия
мексика
александр лукашенко
ким чен ын
владимир путин
reuters
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В поздравительном послании глава государства подчеркнул, что Российская Федерация уверенно идёт по пути социально-экономического развития и укрепления суверенитета, добиваясь впечатляющих успехов в самых разных сферах.Другие новости к этому часу:🟦 Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительное послание в честь Дня России, подтвердив неизменность курса на стратегическое партнерство с Москвой, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК). "Всегда быть вместе с Россией – это моя неизменная воля", — подчеркнул северокорейский лидер в своем поздравлении. Кроме того, Ким Чен Ын назвал россиян братским народом и пожелал им удачи и победы.🟦 Чемпионат мира по футболу стартовал в четверг в Мексике первыми матчами национальных сборных. Около 500 тысяч человек посетили мероприятия в честь старта Мундиаля. Об этом заявили в министерстве общественной безопасности города.🟦 Илон Маск стал первым триллионером в истории, сообщает Reuters. Это произошло после рекордного IPO SpaceX – состояние предпринимателя превысило 1,1 трлн долларов.🟦 Бразильские футболисты московского ЦСКА Матеус Рейс и Жоао Виктор внесены в базу сайта "Миротворец". Также в список включен полузащитник армейцев Данил Козлов, всем троим вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку СВО.🟦 В 10 раз уменьшилось количество детей, учащихся в украинских школах дистанционно. Если они получат диплом только за границей — они останутся там вместе с родителями. Об этом заявил украинский депутат Михаил Папиев. По его словам, так получилось, потому что не были созданы условия, чтобы сохранить связь украинских детей за границей с учебным заведением на Украине.Хотя все понимают, что причина — их желание любым способом не вернуться на Украину, где тебя через пару лет спеленает ТЦК и пошлет умирать за миллиарды Зеленского и Миндича.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня.
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новости, украина, россия, мексика, александр лукашенко, ким чен ын, владимир путин, reuters
Новости, Украина, Россия, Мексика, Александр Лукашенко, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Reuters

День России, футболисты в "Миротворце" и украинские дети за границей. Главное к этому часу

13:50 12.06.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина и всех граждан Российской Федерации с государственным праздником — Днем России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
В поздравительном послании глава государства подчеркнул, что Российская Федерация уверенно идёт по пути социально-экономического развития и укрепления суверенитета, добиваясь впечатляющих успехов в самых разных сферах.
Другие новости к этому часу:

🟦 Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительное послание в честь Дня России, подтвердив неизменность курса на стратегическое партнерство с Москвой, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).
"Всегда быть вместе с Россией – это моя неизменная воля", — подчеркнул северокорейский лидер в своем поздравлении. Кроме того, Ким Чен Ын назвал россиян братским народом и пожелал им удачи и победы.

🟦 Чемпионат мира по футболу стартовал в четверг в Мексике первыми матчами национальных сборных. Около 500 тысяч человек посетили мероприятия в честь старта Мундиаля. Об этом заявили в министерстве общественной безопасности города.

🟦 Илон Маск стал первым триллионером в истории, сообщает Reuters. Это произошло после рекордного IPO SpaceX – состояние предпринимателя превысило 1,1 трлн долларов.

🟦 Бразильские футболисты московского ЦСКА Матеус Рейс и Жоао Виктор внесены в базу сайта "Миротворец". Также в список включен полузащитник армейцев Данил Козлов, всем троим вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку СВО.

🟦 В 10 раз уменьшилось количество детей, учащихся в украинских школах дистанционно. Если они получат диплом только за границей — они останутся там вместе с родителями. Об этом заявил украинский депутат Михаил Папиев. По его словам, так получилось, потому что не были созданы условия, чтобы сохранить связь украинских детей за границей с учебным заведением на Украине.
Хотя все понимают, что причина — их желание любым способом не вернуться на Украину, где тебя через пару лет спеленает ТЦК и пошлет умирать за миллиарды Зеленского и Миндича.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня.
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