https://ukraina.ru/20260612/den-rossii-futbolisty-v-mirotvortse-i-ukrainskie-deti-za-granitsey-glavnoe-k-etomu-chasu-1080143725.html

День России, футболисты в "Миротворце" и украинские дети за границей. Главное к этому часу

День России, футболисты в "Миротворце" и украинские дети за границей. Главное к этому часу - 12.06.2026 Украина.ру

День России, футболисты в "Миротворце" и украинские дети за границей. Главное к этому часу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина и всех граждан Российской Федерации с государственным праздником — Днем России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T13:50

2026-06-12T13:50

2026-06-12T13:50

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В поздравительном послании глава государства подчеркнул, что Российская Федерация уверенно идёт по пути социально-экономического развития и укрепления суверенитета, добиваясь впечатляющих успехов в самых разных сферах.Другие новости к этому часу:🟦 Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительное послание в честь Дня России, подтвердив неизменность курса на стратегическое партнерство с Москвой, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК). "Всегда быть вместе с Россией – это моя неизменная воля", — подчеркнул северокорейский лидер в своем поздравлении. Кроме того, Ким Чен Ын назвал россиян братским народом и пожелал им удачи и победы.🟦 Чемпионат мира по футболу стартовал в четверг в Мексике первыми матчами национальных сборных. Около 500 тысяч человек посетили мероприятия в честь старта Мундиаля. Об этом заявили в министерстве общественной безопасности города.🟦 Илон Маск стал первым триллионером в истории, сообщает Reuters. Это произошло после рекордного IPO SpaceX – состояние предпринимателя превысило 1,1 трлн долларов.🟦 Бразильские футболисты московского ЦСКА Матеус Рейс и Жоао Виктор внесены в базу сайта "Миротворец". Также в список включен полузащитник армейцев Данил Козлов, всем троим вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку СВО.🟦 В 10 раз уменьшилось количество детей, учащихся в украинских школах дистанционно. Если они получат диплом только за границей — они останутся там вместе с родителями. Об этом заявил украинский депутат Михаил Папиев. По его словам, так получилось, потому что не были созданы условия, чтобы сохранить связь украинских детей за границей с учебным заведением на Украине.Хотя все понимают, что причина — их желание любым способом не вернуться на Украину, где тебя через пару лет спеленает ТЦК и пошлет умирать за миллиарды Зеленского и Миндича.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, мексика, александр лукашенко, ким чен ын, владимир путин, reuters