В течение дня по всей Украине возможна тревога из-за угрозы "Орешника" с Капустина Яра. Новости СВО - 12.06.2026 Украина.ру
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В течение дня по всей Украине возможна тревога из-за угрозы "Орешника" с Капустина Яра. Новости СВО
В течение дня по всей Украине возможна тревога из-за угрозы "Орешника" с Капустина Яра. Новости СВО - 12.06.2026 Украина.ру
В течение дня по всей Украине возможна тревога из-за угрозы "Орешника" с Капустина Яра. Новости СВО
В течение дня по всей территории Украины может быть объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ракетного комплекса "Орешник" с полигона Капустин Яр, сообщают украинские мониторинговые группы. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T14:30
2026-06-12T14:30
сво
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
минобороны
спецоперация
вс рф
наступление вс рф
бпла
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По данным источников, российские военные привели средства в готовность, и существует вероятность пуска баллистических ракет. В связи с этим украинские власти призывают граждан не игнорировать сигналы тревоги и следовать инструкциям.Другие новости с фронта к этому часу:🟥 Российские военные освободили населённый пункт Приют в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.🟥 Беспилотник ВСУ сдетонировал на территории фермерского хозяйства в Ивнянском округе Белгородской области. Осколочные ранения получил мужчина, сообщает оперштаб региона.🟥 Армия РФ продвинулась на флангах Константиновки, свидетельствует карта украинского паблика Deep State.🟥В ДНР запретили пассажирские автоперевозки в ночное время. Ограничения действуют с 21:00 до 05:00. Также приостанавливается отправка организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы территории региона.🟥 "Герани" атакуют вражеские объекты в оккупированном ВСУ Запорожье — в городе прогремело несколько взрывов. Напомним, что "Новая почта" с начала СВО предоставляет свои склады и транспорт для нужд ВСУ.🟥 Сегодня утром Сумы были обстреляны ствольной артиллерией ВС РФ.Огонь вёлся с дальности более 60 км, сообщают "Хроники Гераней".🟥 В Сумах гремят взрывы, мониторинговые Телеграм-каналы сообщают о беспилотниках ВС РФ.🟥 Украинские паблики массово опубликовали фото, как утверждалось, уничтоженной российской колонны из 50 бензовозов в районе Армянска, которые ехали на Крым. Но потом признались, что это был кадр из военной игры-симулятора Arma 3.🟥 ВСУ атаковали дронами здание администрации Энергодара, сообщил мэр города. "Уже 11 прилётов... Пострадавших нет", — заявил Максим Пухов.🟥 О продвижении 4-й бригады ВС РФ в Константиновке, сообщает "DivGen".О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня.
россия
украина
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сво, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минобороны, спецоперация, вс рф, наступление вс рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла
СВО, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Спецоперация, ВС РФ, наступление ВС РФ, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА

В течение дня по всей Украине возможна тревога из-за угрозы "Орешника" с Капустина Яра. Новости СВО

14:30 12.06.2026
 
© Фото : Freepik.comОрешник
Орешник - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Freepik.com
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В течение дня по всей территории Украины может быть объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ракетного комплекса "Орешник" с полигона Капустин Яр, сообщают украинские мониторинговые группы. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
По данным источников, российские военные привели средства в готовность, и существует вероятность пуска баллистических ракет. В связи с этим украинские власти призывают граждан не игнорировать сигналы тревоги и следовать инструкциям.
Другие новости с фронта к этому часу:
🟥 Российские военные освободили населённый пункт Приют в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
🟥 Беспилотник ВСУ сдетонировал на территории фермерского хозяйства в Ивнянском округе Белгородской области. Осколочные ранения получил мужчина, сообщает оперштаб региона.
🟥 Армия РФ продвинулась на флангах Константиновки, свидетельствует карта украинского паблика Deep State.
🟥В ДНР запретили пассажирские автоперевозки в ночное время. Ограничения действуют с 21:00 до 05:00. Также приостанавливается отправка организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы территории региона.
🟥 "Герани" атакуют вражеские объекты в оккупированном ВСУ Запорожье — в городе прогремело несколько взрывов. Напомним, что "Новая почта" с начала СВО предоставляет свои склады и транспорт для нужд ВСУ.
🟥 Сегодня утром Сумы были обстреляны ствольной артиллерией ВС РФ.Огонь вёлся с дальности более 60 км, сообщают "Хроники Гераней".
🟥 В Сумах гремят взрывы, мониторинговые Телеграм-каналы сообщают о беспилотниках ВС РФ.
🟥 Украинские паблики массово опубликовали фото, как утверждалось, уничтоженной российской колонны из 50 бензовозов в районе Армянска, которые ехали на Крым. Но потом признались, что это был кадр из военной игры-симулятора Arma 3.
🟥 ВСУ атаковали дронами здание администрации Энергодара, сообщил мэр города.
"Уже 11 прилётов... Пострадавших нет", — заявил Максим Пухов.
🟥 О продвижении 4-й бригады ВС РФ в Константиновке, сообщает "DivGen".
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня.
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СВОРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинобороныСпецоперацияВС РФнаступление ВС РФБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛА
 
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