https://ukraina.ru/20260612/v-techenie-dnya-po-vsey-ukraine-vozmozhna-trevoga-iz-za-ugrozy-oreshnika-s-kapustina-yara-novosti-svo-1080144899.html

В течение дня по всей Украине возможна тревога из-за угрозы "Орешника" с Капустина Яра. Новости СВО

В течение дня по всей Украине возможна тревога из-за угрозы "Орешника" с Капустина Яра. Новости СВО - 12.06.2026 Украина.ру

В течение дня по всей Украине возможна тревога из-за угрозы "Орешника" с Капустина Яра. Новости СВО

В течение дня по всей территории Украины может быть объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ракетного комплекса "Орешник" с полигона Капустин Яр, сообщают украинские мониторинговые группы. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T14:30

2026-06-12T14:30

2026-06-12T14:30

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

минобороны

спецоперация

вс рф

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По данным источников, российские военные привели средства в готовность, и существует вероятность пуска баллистических ракет. В связи с этим украинские власти призывают граждан не игнорировать сигналы тревоги и следовать инструкциям.Другие новости с фронта к этому часу:🟥 Российские военные освободили населённый пункт Приют в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.🟥 Беспилотник ВСУ сдетонировал на территории фермерского хозяйства в Ивнянском округе Белгородской области. Осколочные ранения получил мужчина, сообщает оперштаб региона.🟥 Армия РФ продвинулась на флангах Константиновки, свидетельствует карта украинского паблика Deep State.🟥В ДНР запретили пассажирские автоперевозки в ночное время. Ограничения действуют с 21:00 до 05:00. Также приостанавливается отправка организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы территории региона.🟥 "Герани" атакуют вражеские объекты в оккупированном ВСУ Запорожье — в городе прогремело несколько взрывов. Напомним, что "Новая почта" с начала СВО предоставляет свои склады и транспорт для нужд ВСУ.🟥 Сегодня утром Сумы были обстреляны ствольной артиллерией ВС РФ.Огонь вёлся с дальности более 60 км, сообщают "Хроники Гераней".🟥 В Сумах гремят взрывы, мониторинговые Телеграм-каналы сообщают о беспилотниках ВС РФ.🟥 Украинские паблики массово опубликовали фото, как утверждалось, уничтоженной российской колонны из 50 бензовозов в районе Армянска, которые ехали на Крым. Но потом признались, что это был кадр из военной игры-симулятора Arma 3.🟥 ВСУ атаковали дронами здание администрации Энергодара, сообщил мэр города. "Уже 11 прилётов... Пострадавших нет", — заявил Максим Пухов.🟥 О продвижении 4-й бригады ВС РФ в Константиновке, сообщает "DivGen".О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня.

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сво, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минобороны, спецоперация, вс рф, наступление вс рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла