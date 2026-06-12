https://ukraina.ru/20260612/o-chm-dogovorilis-ssha-i-iran-dve-versii-odnogo-soglasheniya-khronika-sobytiy-na-1500-12-iyunya-1080146001.html

О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июня

О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июня - 12.06.2026 Украина.ру

О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июня

В День России Кремль чествовал лучших сынов Отечества. Американская "гегемония" закончилась там, где начались переговоры с Ираном. В Армении прошли обыски у кандидата от "Процветающей Армении" по делу о шпионаже

2026-06-12T15:15

2026-06-12T15:15

2026-06-12T15:15

эксклюзив

хроники

мир без границ

россия

иран

вашингтон

владимир путин

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/02/1078529297_0:0:605:341_1920x0_80_0_0_ea6a591c8771ab8cb928f054e26fa234.jpg

День России: "Сплоченность и патриотизм — главные ценности"В День России в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вручения золотых звезд Героев Труда и Государственных премий за 2025 год. Выдающиеся деятели науки, культуры, правозащитники и передовики производства получили награды из рук президента Владимира Путина.Обращаясь к собравшимся в Георгиевском зале, глава государства подчеркнул, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями российского народа, помогая преодолевать любые трудности. Президент отметил, что Россия встречает праздник с гордостью за ратные и трудовые свершения предков, а поддержка участников специальной военной операции всем обществом становится духовной опорой для героев страны. Сила государства, по его словам, заключается в преемственности традиций и уважении к наследию и культуре.Особую торжественность моменту придала вера. Среди награжденных золотой медалью "Герой Труда" — директор Симферопольского завода "Фиолент" Александр Баталин. Принимая высокую награду, он заверил президента: "Крым всегда с вами!" — и пожелал главе государства здоровья, терпения и удачи.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, удостоенная государственной награды за правозащитную деятельность, поблагодарила президента, отметив, что видит эту награду как заслугу всех российских правозащитников. Она также рассказала, что еще в 16 лет решила бороться за правду, столкнувшись с несправедливостью.В этот день в адрес российского лидера и народа поступили многочисленные поздравления от глав дружественных государств.Президент Беларуси Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и новых успехов, а всем россиянам — счастья и благополучия. "Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути", — говорится в поздравлении.Лидер КНДР Ким Чен Ын, как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), подтвердил неизменность курса на стратегическое партнерство с Москвой. "Всегда быть вместе с Россией — это моя неизменная воля", — подчеркнул северокорейский лидер.Премьер-министр Армении Николай Пашинян также направил поздравительное послание, выразив убеждение, что взаимная готовность к открытому диалогу будет и далее укреплять армяно-российское взаимодействие.США согласились на всёИранское агентство Mehr опубликовало проект мирного соглашения между Тегераном и Вашингтоном, согласно которому Соединенные Штаты соглашаются практически на все условия иранской стороны. Текст документа, оказавшийся в распоряжении журналистов, свидетельствует о фактической капитуляции американской дипломатии после провальной военной кампании против Ирана.Согласно проекту, США обязуются немедленно и на постоянной основе прекратить огонь на всех фронтах, включая Ливан. Вашингтон также снимает санкции с продажи иранской нефти и размораживает иранские активы на сумму 24 миллиарда долларов, половина из которых будет перечислена сразу после начала ядерных переговоров. Кроме того, США и их союзники должны предложить план восстановления Ирана с минимальным финансированием в 300 миллиардов долларов.В течение 30 дней Штаты полностью снимают морскую блокаду Ирана и выводят войска из прилегающих к нему районов. Ормузский пролив открывается в тот же срок, но строго с соблюдением требований, выдвинутых Тегераном. Вашингтон также берет на себя официальное обязательство не вмешиваться во внутренние дела Ирана. В течение последующих 60 дней стороны проведут переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерной программе, при этом ракетная программа Ирана и его поддержка региональных союзников выведены из переговорного процесса.Ранее американское издание Axios публиковало свой вариант соглашения, где были видны попытки Вашингтона сохранить лицо — в частности, требование немедленного открытия Ормузского пролива. Однако проект Mehr показывает, что в итоге США приняли все иранские условия. Ни вывод войск, ни отказ от контроля над ракетной программой, ни многомиллиардные компенсации не смогли изменить главный итог: Иран добился своего, а Вашингтон, на протяжении десятилетий душивший страну санкциями, теперь вынужден платить и уходить. В Белом доме эти пункты пока официально не комментируют.Армения балансирует между Западом и Россией, а оппозиция — между тюрьмой и улицейВ Армении после недавних парламентских выборов продолжаются обыски и давление на оппозиционные силы. Утром полиция пришла с обыском к кандидату в депутаты от партии "Процветающая Армения" Арегназ Манукян. Как сообщает Sputnik Армения, обыски связаны с делом о якобы шпионаже и госизмене, ранее возбужденном в отношении другого члена той же партии, Андраника Теваняна.Оппозиция уже заявила о фальсификациях и политическом прессинге. Представитель блока "Сильная Армения" Нарек Карапетян сообщил, что избирком отменил результаты голосования на двух участках, чтобы не пропустить "Процветающую Армению" в парламент. Депутат блока "Армения" Ишхан Сагателян назвал действия Центризбиркома "кражей голосов избирателей". Сам блок Самвела Карапетяна подал в ЦИК заявление с требованием объявить результаты выборов недействительными, а самого Нарека Карапетяна лишили права выезда из страны. У здания комиссии наблюдается большое скопление полиции. Еще до голосования, как сообщалось ранее, были арестованы около 700 сторонников оппозиционной партии Карапетяна.Тем временем партия действующего премьера Никола Пашиняна, набравшая менее 50% голосов, сумела удержать власть. Если "Процветающая Армения", балансирующая на грани 4-процентного барьера, в итоге не пройдет в парламент, правящая сила получит три пятых мест в Национальном собрании, что позволит назначать судей Конституционного суда и генпрокурора, но не менять Основной закон (для этого нужно конституционное большинство в две трети). Оппозиционный блок "Сильная Армения", набравший 23,28% голосов, требует аннулировать итоги или назначить второй тур.Запад уже комментирует победу Пашиняна как триумф курса "прочь от Москвы". Однако сам армянский премьер позиционирует евроинтеграцию как далекую перспективу и подчеркивает, что пока не хочет выходить из Евразийского экономического сообщества. Кремль, в свою очередь, ставит вопрос ребром: если курс на евроинтеграцию продолжится, о членстве в ЕАЭС и его преференциях придется забыть. Пока Пашинян пытается избежать жесткого выбора, исходя из экономических выгод, которые дает ЕАЭС.Что происходит на фронте Российские войска продолжают успешно продвигаться в зоне специальной военной операции. За минувшую неделю подразделения ВС РФ освободили пять населенных пунктов, одним из которых стало село Приют в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России, представив свежую сводку о ходе боевых действий.По данным ведомства, противник несет колоссальные потери по всем направлениям. Так, в зоне ответственности группировки "Север" ВСУ потеряли свыше 1570 военнослужащих, в зоне ответственности "Запад" — более 1460 человек, в зоне "Юг" — более 1035 солдат. В зоне ответственности группировки "Центр" потери противника превысили 2135 человек, а в зоне действия группировки "Восток" — более 2850 военнослужащих.Российские войска также нанесли два массированных и пять групповых ударов по объектам топливно-энергетического комплекса и портовой инфраструктуре, которые использовались украинскими формированиями. Средства противовоздушной обороны отчитались о внушительных результатах: за неделю сбиты четыре крылатые ракеты "Фламинго", 74 управляемые авиационные бомбы и 4776 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, поражены места сборки, хранения, подготовки и запуска украинских БПЛА дальнего действия и безэкипажных катеров, что серьезно затрудняет логистику и возможности киевского режима по нанесению ударов. Все назначенные цели были успешно поражены.​

мир без границ

россия

иран

вашингтон

сша

москва

армения

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, мир без границ, россия, иран, вашингтон, владимир путин, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, александр лукашенко, сша, москва, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, вс рф, наступление вс рф, никол пашинян, цик, армения