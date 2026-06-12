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Германия хочет отдать все Киеву, Польша — забрать себе: схватка за европейский фонд

Германия хочет отдать все Киеву, Польша — забрать себе: схватка за европейский фонд - 12.06.2026 Украина.ру

Германия хочет отдать все Киеву, Польша — забрать себе: схватка за европейский фонд

Варшава намерена потребовать от Евросоюза компенсацию за оружие, уже переданное Киеву, и выступает против выделения нового транша на военные нужды Украины. Об этом 12 июня сообщает польская радиостанция RMF FM

2026-06-12T14:45

2026-06-12T14:45

2026-06-12T14:45

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По данным издания, Германия настаивает на том, чтобы 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира, разблокированные после снятия вето Венгрией, были полностью направлены Украине. Однако Польша требует, чтобы часть этих денег пошла на возмещение расходов Варшавы — порядка 450 миллионов евро, которые были потрачены на поставки вооружений Киеву.Позицию Польши поддерживает Словакия. Братислава ранее уже заявила, что будет требовать полной компенсации за переданное Украине оружие, и не намерена участвовать в новой программе финансирования без учета своих интересов.Таким образом, разногласия внутри Евросоюза по вопросу военной помощи Киеву обостряются. Венгрия долгое время блокировала финансирование, теперь же Польша и Словакия выдвигают собственные условия: сначала компенсируйте нам то, что мы уже отдали, потом будем говорить о новом оружии для Украины. Брюсселю придется искать компромисс, чтобы не потерять двух ключевых союзников Киева в Восточной Европе. Однако время идет, а 6,6 миллиарда евро продолжают лежать мертвым грузом — договориться пока не могут. Киев, тем временем, не досчитывается новых поставок. Германия, как главный донор, тоже выражает недовольство — Берлин не готов платить за чужие долги. Единства нет, а Украина ждет.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня.

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новости, киев, украина, польша, дональд трамп, ес