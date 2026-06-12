Подоляк проговорился: Киев хочет оставить Крым без еды и топлива
Киев намерен разрушить логистику полуострова, вызвать топливный и продуктовый кризис и заставить людей покинуть Крым. Об этом 12 июня заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью латвийскому порталу Delfi
"Уничтожение северного коридора, который идёт с Мариуполя, и южного коридора. Это резкое влияние на возможность обеспечивать дальше продолжение оккупационных мероприятий", — заявил Подоляк.
Он прямо признал: Киев добивается системного разрушения инфраструктуры, чтобы полуостров перестал нормально функционировать.
"Сейчас это системная работа, которая, безусловно, приведёт к тому, что Крым не сможет существовать с точки зрения вообще обычного функционирования. Мы видим топливный кризис, безусловно, будет продуктовый кризис", — отметил советник.
По его словам, конечная цель — отток населения с полуострова.
Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удары ВСУ по мостам, дорогам и гражданскому транспорту тактикой устрашения. А губернатор Владимир Сальдо сообщал о ракетных ударах по мостам в районе Чонгара и Геническа. Теперь киевский режим сам подтвердил: бьют целенаправленно, чтобы морить людей голодом.
Он прямо признал: Киев добивается системного разрушения инфраструктуры, чтобы полуостров перестал нормально функционировать.
"Сейчас это системная работа, которая, безусловно, приведёт к тому, что Крым не сможет существовать с точки зрения вообще обычного функционирования. Мы видим топливный кризис, безусловно, будет продуктовый кризис", — отметил советник.
По его словам, конечная цель — отток населения с полуострова.
Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удары ВСУ по мостам, дорогам и гражданскому транспорту тактикой устрашения. А губернатор Владимир Сальдо сообщал о ракетных ударах по мостам в районе Чонгара и Геническа. Теперь киевский режим сам подтвердил: бьют целенаправленно, чтобы морить людей голодом.
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