https://ukraina.ru/20260612/podolyak-progovorilsya-kiev-khochet-ostavit-krym-bez-edy-i-topliva-1080147347.html

Подоляк проговорился: Киев хочет оставить Крым без еды и топлива

Подоляк проговорился: Киев хочет оставить Крым без еды и топлива - 12.06.2026 Украина.ру

Подоляк проговорился: Киев хочет оставить Крым без еды и топлива

Киев намерен разрушить логистику полуострова, вызвать топливный и продуктовый кризис и заставить людей покинуть Крым. Об этом 12 июня заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью латвийскому порталу Delfi

2026-06-12T15:30

2026-06-12T15:30

2026-06-12T15:30

новости

киев

крым

украина

михаил подоляк

владимир сальдо

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049360144_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_bfd087db14663a7398e9139154210ebc.jpg

"Уничтожение северного коридора, который идёт с Мариуполя, и южного коридора. Это резкое влияние на возможность обеспечивать дальше продолжение оккупационных мероприятий", — заявил Подоляк.Он прямо признал: Киев добивается системного разрушения инфраструктуры, чтобы полуостров перестал нормально функционировать."Сейчас это системная работа, которая, безусловно, приведёт к тому, что Крым не сможет существовать с точки зрения вообще обычного функционирования. Мы видим топливный кризис, безусловно, будет продуктовый кризис", — отметил советник.По его словам, конечная цель — отток населения с полуострова.Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удары ВСУ по мостам, дорогам и гражданскому транспорту тактикой устрашения. А губернатор Владимир Сальдо сообщал о ракетных ударах по мостам в районе Чонгара и Геническа. Теперь киевский режим сам подтвердил: бьют целенаправленно, чтобы морить людей голодом.

киев

крым

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, крым, украина, михаил подоляк, владимир сальдо, вооруженные силы украины