Подоляк проговорился: Киев хочет оставить Крым без еды и топлива - 12.06.2026 Украина.ру
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Подоляк проговорился: Киев хочет оставить Крым без еды и топлива
Подоляк проговорился: Киев хочет оставить Крым без еды и топлива - 12.06.2026 Украина.ру
Подоляк проговорился: Киев хочет оставить Крым без еды и топлива
Киев намерен разрушить логистику полуострова, вызвать топливный и продуктовый кризис и заставить людей покинуть Крым. Об этом 12 июня заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью латвийскому порталу Delfi
2026-06-12T15:30
2026-06-12T15:30
новости
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михаил подоляк
владимир сальдо
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"Уничтожение северного коридора, который идёт с Мариуполя, и южного коридора. Это резкое влияние на возможность обеспечивать дальше продолжение оккупационных мероприятий", — заявил Подоляк.Он прямо признал: Киев добивается системного разрушения инфраструктуры, чтобы полуостров перестал нормально функционировать."Сейчас это системная работа, которая, безусловно, приведёт к тому, что Крым не сможет существовать с точки зрения вообще обычного функционирования. Мы видим топливный кризис, безусловно, будет продуктовый кризис", — отметил советник.По его словам, конечная цель — отток населения с полуострова.Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удары ВСУ по мостам, дорогам и гражданскому транспорту тактикой устрашения. А губернатор Владимир Сальдо сообщал о ракетных ударах по мостам в районе Чонгара и Геническа. Теперь киевский режим сам подтвердил: бьют целенаправленно, чтобы морить людей голодом.
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новости, киев, крым, украина, михаил подоляк, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Крым, Украина, Михаил Подоляк, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины

Подоляк проговорился: Киев хочет оставить Крым без еды и топлива

15:30 12.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / Office of the President of UkraineМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© commons.wikimedia.org / Office of the President of Ukraine
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Киев намерен разрушить логистику полуострова, вызвать топливный и продуктовый кризис и заставить людей покинуть Крым. Об этом 12 июня заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью латвийскому порталу Delfi
"Уничтожение северного коридора, который идёт с Мариуполя, и южного коридора. Это резкое влияние на возможность обеспечивать дальше продолжение оккупационных мероприятий", — заявил Подоляк.

Он прямо признал: Киев добивается системного разрушения инфраструктуры, чтобы полуостров перестал нормально функционировать.

"Сейчас это системная работа, которая, безусловно, приведёт к тому, что Крым не сможет существовать с точки зрения вообще обычного функционирования. Мы видим топливный кризис, безусловно, будет продуктовый кризис", — отметил советник.

По его словам, конечная цель — отток населения с полуострова.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удары ВСУ по мостам, дорогам и гражданскому транспорту тактикой устрашения. А губернатор Владимир Сальдо сообщал о ракетных ударах по мостам в районе Чонгара и Геническа. Теперь киевский режим сам подтвердил: бьют целенаправленно, чтобы морить людей голодом.
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