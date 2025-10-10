Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине - 10.10.2025 Украина.ру
Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине
Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине - 10.10.2025 Украина.ру
Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине
Издевка Нобелевского комитета с Премией мира может подтолкнуть Трампа забросить мирные составляющие, и он станет опираться на бомбежки того же Ирана или передаст ракеты "Томагавк" Украине — раз вы мне не дали эту премию, я вам сейчас покажу.
О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру, научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру.Лауреатом Нобелевской премии мира стала лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Об этом сообщается в пресс-релизе комитета премии от 10 октября. В 2025 году сумма выплат, по открытым данным, составит 11 миллионов шведских крон — примерно 1,2 миллиона долларов или 96,2 миллиона рублей.Члены Нобелевского комитета дали понять, что политика для них важнее мира на планете, заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун в соцсети X, комментируя присвоение премии не Трампу.— Владимир Сергеевич, что значит такое решение комитета? Оно политическое? Означает ли это, что Европа посмеялась над Трампом, как пишут многие эксперты в Сети?— Это решение носит, с одной стороны, ярко выраженный политический характер; с другой — его можно объяснить, как относящееся к категории черного юмора. Политический аспект этого решения заключается в том, что на Западе в либерально-демократических кругах существует достаточно устоявшееся представление, что Трамп — угроза демократии. Нобелевский комитет состоит из либералов-глобалистов, плюс к этому — представители академического мира, с которыми враждует Трамп.Кроме того, Трамп в Соединенных Штатах Америки пытается насадить авторитарную форму правления. Возможно, в результате всех перемен, которые происходят в Америке, через какое-то время там отменят выборы, и президент, опираясь на армию или иные вооруженные силы, даже провозгласит себя пожизненным президентом. Как говорится, насколько здоровья хватит.Поэтому в случае с избранницей для награждения Нобелевской премией, прослеживается старая, кстати сказать, абсолютно байденовская, демократическая модель. Напомню, что когда демократы пришли к власти после событий 6 января 2021 года, они провозгласили закрепление устоев демократии главным направлением и внутренней, и внешней политики страны. В частности, было создано два саммита демократии и провозглашено утверждение либерально-демократических режимов.— Но чем продиктован выбор именно женщины-оппозиционера из Венесуэлы?— Первое. Она — то классическое, чего бы демократы хотели видеть (о чем я говорил выше). Имеется ввиду приход продемократических традиционных сил, которые пришли к власти в Восточной Европе в 80-м году, которые продвигали идеи демократии в Азии, Африке, Латинской Америке. То есть стандарты, ориентированные на Запад, которые ранее внедряла администрация Байдена — чтобы авторитарные режимы, такие как венесуэльский режим, пали, и в результате Венесуэла стала демократической страной.Трамп, повторюсь, с его национализмом от этих идей отказался. Дескать, главное — бизнес делать, а политическое устройство меня не интересует, потому что у меня со всеми хорошие отношения: с шейхами Персидского залива, с китайскими коммунистами, с северокорейским лидером, и так далее.Поэтому старая Европа, представляемая нынешним руководством Германии, Франции, Великобритании и многие другие страны ЕС действуют в русле этих идей. Им важно было бросить вызов Трампу, сказав, что их главная задача — продвигать демократию, а не сотрудничать с авторитарными режимами.Второе. Когда встал вопрос, кого выбрать, начался черный юмор. Это награда с двойным дном. За нее дают, по открытым данным, 1,2 миллиона долларов. Обратите внимание, в начале августа администрация США за голову Мадуро назначила 50 миллионов долларов. А Нобелевский комитет другого венесуэльского политического деятеля оценил в 1,2 миллиона. Понимаете тонкую иронию? Мы боремся за мир экономно, а вы своими деньгами разбрасываетесь.Третье. Трамп сегодня, как говорится, борется за мир, судорожно дергается с ситуацией в Газе, и так далее. При этом Трамп в августе переименовал министерство обороны в министерство войны и вот-вот готов свергнуть Мадуро тем или иным способом, в том числе по принципу блокады с использованием вооруженных сил США. И это, кстати, старая идея, которая в 2019-м году активно продвигалась Болтоном, за что его тогда уволили — план высадки 100 тысяч американских солдат, вторжение в Венесуэлу по принципу Ирака.Понятно, что Трамп к этому вопросу только приближается. А что вкладывается в идею премии венесуэльскому политическому деятелю? Тут опять же черный юмор: Дональд, если бы ты сверг Мадуро, то мы бы Мачадо не дали Премию мира. Получается, что сегодня эта награда дается не тем, кто устанавливает мир, а тем, кто свергает режимы, опираясь на вооруженные силы.То есть такой тонкий намек в виде издевки Трампу: занимайся сменой политических режимов, которую ты обещал в 2024 году. И на то, что сейчас Рубио и Трамп говорят, что больше смены режимов не будет.Четвертое. Трамп сегодня обрушился на "левую" часть Америки, которую олицетворяют Венесуэла, Никарагуа, Куба, называя ее сумасшедшей. Левые режимы, в особенности Бразилия, сейчас ориентированы на Евросоюз. И Евросоюз наводит в том числе "тихие мосты", восстанавливает торгово-экономические связи со странами Латинской Америки без упора на политическую ориентированность тех сил, которые стоят у власти.И в данном контексте получается, что Нобелевский комитет, присудив премию венесуэльской даме, подергал Трампа, как Маугли тигра Шер-Хана [персонажи из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга], за усы.Плюс, гендерная ориентация в присуждении премии тоже имеет значение, учитывая, что отношение к женщинам сейчас в основном традиционное, патриархальное. Ведь могли присудить премию организации или комитету, а дали даме из Венесуэлы, которая еще и борется за права женщин. Потому что от демократии женщины больше всего и выигрывают.И еще момент. Тут я вижу помимо всего вышесказанного тонкую попытку Европы опровергнуть доктрину Монро — дескать, западное полушарии только для Соединенных Штатов Америки. [Доктрина Монро — это декларация принципов внешней политики США, провозглашённая президентом Джеймсом Монро в 1823 году, которая предостерегала европейские державы от колонизации или вмешательства в дела стран Западного полушария]. Сегодня Старый Свет, если так можно выразиться, хитрым образом ворвался на задний двор влияния Соединенных Штатов Америки.— Трамп теперь расстроится и перестанет стараться для мира на Украине?— Знаете, Трампа мало что волнует по Украине или на Ближнем и Среднем Востоке. Получить Нобелевскую премию, которую, кстати, дали в свое время Обаме — вот основной его интерес. При этом Нобелевский комитет провел свое последнее заседание и, соответственно, выбрал лауреата Премии мира этого года в понедельник 6 октября, еще до заключения мирного соглашения по сектору Газа. А Трамп демонстративно старался, выпрашивал премию, как Зеленский выпрашивает деньги у западных стран.Но Трампа "прокатили". Поэтому я полагаю, что сегодня или, возможно, через год, учитывая характер, непредсказуемость и даже некоторую неадекватность Трампа (о которой, кстати, Херш писал), он может действительно забросить мирные составляющие и в большей степени станет опираться на бомбежки, того же Ирана, или передать "Томагавки" Украине. Раз вы мне не дали эту премию, я вам сейчас покажу. Вот это уже вещь серьезная.Еще о выборе кандидата на Нобелевскую премию в материале Премия мира за призывы к войне. Трампу все-таки дали Нобелевку.
венесуэла
украина
иран
17:02 10.10.2025 (обновлено: 17:07 10.10.2025)
 
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Издевка Нобелевского комитета с Премией мира может подтолкнуть Трампа забросить мирные составляющие, и он станет опираться на бомбежки того же Ирана или передаст ракеты "Томагавк" Украине — раз вы мне не дали эту премию, я вам сейчас покажу.
О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру, научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Лауреатом Нобелевской премии мира стала лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Об этом сообщается в пресс-релизе комитета премии от 10 октября. В 2025 году сумма выплат, по открытым данным, составит 11 миллионов шведских крон — примерно 1,2 миллиона долларов или 96,2 миллиона рублей.
Члены Нобелевского комитета дали понять, что политика для них важнее мира на планете, заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун в соцсети X, комментируя присвоение премии не Трампу.
— Владимир Сергеевич, что значит такое решение комитета? Оно политическое? Означает ли это, что Европа посмеялась над Трампом, как пишут многие эксперты в Сети?
— Это решение носит, с одной стороны, ярко выраженный политический характер; с другой — его можно объяснить, как относящееся к категории черного юмора.
Политический аспект этого решения заключается в том, что на Западе в либерально-демократических кругах существует достаточно устоявшееся представление, что Трамп — угроза демократии. Нобелевский комитет состоит из либералов-глобалистов, плюс к этому — представители академического мира, с которыми враждует Трамп.
Кроме того, Трамп в Соединенных Штатах Америки пытается насадить авторитарную форму правления. Возможно, в результате всех перемен, которые происходят в Америке, через какое-то время там отменят выборы, и президент, опираясь на армию или иные вооруженные силы, даже провозгласит себя пожизненным президентом. Как говорится, насколько здоровья хватит.
Поэтому в случае с избранницей для награждения Нобелевской премией, прослеживается старая, кстати сказать, абсолютно байденовская, демократическая модель. Напомню, что когда демократы пришли к власти после событий 6 января 2021 года, они провозгласили закрепление устоев демократии главным направлением и внутренней, и внешней политики страны. В частности, было создано два саммита демократии и провозглашено утверждение либерально-демократических режимов.
Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября 2022, 19:21
Владимир Васильев: кто онНаучный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук
— Но чем продиктован выбор именно женщины-оппозиционера из Венесуэлы?
— Первое. Она — то классическое, чего бы демократы хотели видеть (о чем я говорил выше). Имеется ввиду приход продемократических традиционных сил, которые пришли к власти в Восточной Европе в 80-м году, которые продвигали идеи демократии в Азии, Африке, Латинской Америке. То есть стандарты, ориентированные на Запад, которые ранее внедряла администрация Байдена — чтобы авторитарные режимы, такие как венесуэльский режим, пали, и в результате Венесуэла стала демократической страной.
Трамп, повторюсь, с его национализмом от этих идей отказался. Дескать, главное — бизнес делать, а политическое устройство меня не интересует, потому что у меня со всеми хорошие отношения: с шейхами Персидского залива, с китайскими коммунистами, с северокорейским лидером, и так далее.
Поэтому старая Европа, представляемая нынешним руководством Германии, Франции, Великобритании и многие другие страны ЕС действуют в русле этих идей. Им важно было бросить вызов Трампу, сказав, что их главная задача — продвигать демократию, а не сотрудничать с авторитарными режимами.
Второе. Когда встал вопрос, кого выбрать, начался черный юмор. Это награда с двойным дном. За нее дают, по открытым данным, 1,2 миллиона долларов. Обратите внимание, в начале августа администрация США за голову Мадуро назначила 50 миллионов долларов. А Нобелевский комитет другого венесуэльского политического деятеля оценил в 1,2 миллиона. Понимаете тонкую иронию? Мы боремся за мир экономно, а вы своими деньгами разбрасываетесь.
Третье. Трамп сегодня, как говорится, борется за мир, судорожно дергается с ситуацией в Газе, и так далее. При этом Трамп в августе переименовал министерство обороны в министерство войны и вот-вот готов свергнуть Мадуро тем или иным способом, в том числе по принципу блокады с использованием вооруженных сил США. И это, кстати, старая идея, которая в 2019-м году активно продвигалась Болтоном, за что его тогда уволили — план высадки 100 тысяч американских солдат, вторжение в Венесуэлу по принципу Ирака.
Понятно, что Трамп к этому вопросу только приближается. А что вкладывается в идею премии венесуэльскому политическому деятелю? Тут опять же черный юмор: Дональд, если бы ты сверг Мадуро, то мы бы Мачадо не дали Премию мира. Получается, что сегодня эта награда дается не тем, кто устанавливает мир, а тем, кто свергает режимы, опираясь на вооруженные силы.
То есть такой тонкий намек в виде издевки Трампу: занимайся сменой политических режимов, которую ты обещал в 2024 году. И на то, что сейчас Рубио и Трамп говорят, что больше смены режимов не будет.
Четвертое. Трамп сегодня обрушился на "левую" часть Америки, которую олицетворяют Венесуэла, Никарагуа, Куба, называя ее сумасшедшей. Левые режимы, в особенности Бразилия, сейчас ориентированы на Евросоюз. И Евросоюз наводит в том числе "тихие мосты", восстанавливает торгово-экономические связи со странами Латинской Америки без упора на политическую ориентированность тех сил, которые стоят у власти.
И в данном контексте получается, что Нобелевский комитет, присудив премию венесуэльской даме, подергал Трампа, как Маугли тигра Шер-Хана [персонажи из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга], за усы.
Плюс, гендерная ориентация в присуждении премии тоже имеет значение, учитывая, что отношение к женщинам сейчас в основном традиционное, патриархальное. Ведь могли присудить премию организации или комитету, а дали даме из Венесуэлы, которая еще и борется за права женщин. Потому что от демократии женщины больше всего и выигрывают.
И еще момент. Тут я вижу помимо всего вышесказанного тонкую попытку Европы опровергнуть доктрину Монро — дескать, западное полушарии только для Соединенных Штатов Америки. [Доктрина Монро — это декларация принципов внешней политики США, провозглашённая президентом Джеймсом Монро в 1823 году, которая предостерегала европейские державы от колонизации или вмешательства в дела стран Западного полушария]. Сегодня Старый Свет, если так можно выразиться, хитрым образом ворвался на задний двор влияния Соединенных Штатов Америки.
— Трамп теперь расстроится и перестанет стараться для мира на Украине?
— Знаете, Трампа мало что волнует по Украине или на Ближнем и Среднем Востоке. Получить Нобелевскую премию, которую, кстати, дали в свое время Обаме — вот основной его интерес.
При этом Нобелевский комитет провел свое последнее заседание и, соответственно, выбрал лауреата Премии мира этого года в понедельник 6 октября, еще до заключения мирного соглашения по сектору Газа. А Трамп демонстративно старался, выпрашивал премию, как Зеленский выпрашивает деньги у западных стран.
Но Трампа "прокатили". Поэтому я полагаю, что сегодня или, возможно, через год, учитывая характер, непредсказуемость и даже некоторую неадекватность Трампа (о которой, кстати, Херш писал), он может действительно забросить мирные составляющие и в большей степени станет опираться на бомбежки, того же Ирана, или передать "Томагавки" Украине. Раз вы мне не дали эту премию, я вам сейчас покажу. Вот это уже вещь серьезная.
Дональд Трамп на заседании Нобелевского комитета, коллаж - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
15:48
"Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получилПрезидент США Дональд Трам не получил Нобелевскую премию. Его соратники разгневаны решением Нобелевского комитета. Приз ушел венесуэльской оппозиции
Еще о выборе кандидата на Нобелевскую премию в материале Премия мира за призывы к войне. Трампу все-таки дали Нобелевку.
ИнтервьюВенесуэлаУкраинаИранДональд ТрампНиколас МадуроЕСВСУ"Томагавк"демократыНобелевская премия
 
