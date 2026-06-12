США развернули охоту на россиян в Таиланде, МИД призвал воздержаться от поездок - 12.06.2026 Украина.ру
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США развернули охоту на россиян в Таиланде, МИД призвал воздержаться от поездок
США развернули охоту на россиян в Таиланде, МИД призвал воздержаться от поездок - 12.06.2026 Украина.ру
США развернули охоту на россиян в Таиланде, МИД призвал воздержаться от поездок
Вашингтон устраивает целые спецоперации по отлову российских граждан на территории Таиланда, не оглядываясь на местные власти. Об этом 12 июня заявили в Министерстве иностранных дел России.
2026-06-12T16:51
2026-06-12T16:51
новости
таиланд
сша
вашингтон
виктор бут
мид
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"К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остаётся одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую "охоту" за россиянами", — говорится в предупреждении ведомства.В МИД напомнили: Таиланд связан с США двусторонним договором о выдаче. Начало этой практике положил арест предпринимателя Виктора Бута в 2008 году. Его передали под американскую юрисдикцию, и он провёл в тюрьме более десяти лет.В министерстве подчеркнули: из-за санкций против стратегических сегментов российской экономики многие граждане рискуют оказаться на прицеле у американцев, сами того не подозревая.МИД рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Таиланд, избегать пересадок в местных аэропортах, а при необходимости иметь под рукой контакты российских загранпредставительств.О других новостях к этому часу: Триколор площадью 600 кв. м подняли в Тель-Авиве
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новости, таиланд, сша, вашингтон, виктор бут, мид
Новости, Таиланд, США, Вашингтон, Виктор Бут, МИД

США развернули охоту на россиян в Таиланде, МИД призвал воздержаться от поездок

16:51 12.06.2026
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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Вашингтон устраивает целые спецоперации по отлову российских граждан на территории Таиланда, не оглядываясь на местные власти. Об этом 12 июня заявили в Министерстве иностранных дел России.
"К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остаётся одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую "охоту" за россиянами", — говорится в предупреждении ведомства.
В МИД напомнили: Таиланд связан с США двусторонним договором о выдаче. Начало этой практике положил арест предпринимателя Виктора Бута в 2008 году. Его передали под американскую юрисдикцию, и он провёл в тюрьме более десяти лет.
В министерстве подчеркнули: из-за санкций против стратегических сегментов российской экономики многие граждане рискуют оказаться на прицеле у американцев, сами того не подозревая.
МИД рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Таиланд, избегать пересадок в местных аэропортах, а при необходимости иметь под рукой контакты российских загранпредставительств.
О других новостях к этому часу: Триколор площадью 600 кв. м подняли в Тель-Авиве
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