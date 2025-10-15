https://ukraina.ru/20251015/tramp-druzhit-s-silnymi-parnyami-i-bombit-slabykh-aleksandr-kargin-o-voyne-na-blizhnem-vostoke-i-1070122089.html

Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин.На днях Кая Каллас на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой рассказала, что Европейский союз зимой выделит Украине 100 миллионов евро (9,4 млрд рублей) на поддержку в условиях энергетического кризиса. По ее словам, финансовую помощь направят для закупки генераторов, убежищ и снаряжения для холодной погоды.— Александр, в Декларация о мире в Газе нет конкретики о мире. Кроме того, она не подписана теми, кто вёл войну — там нет Израиля и ХАМАС. И в самом секторе Газа возобновились бои. Что это значит? Мир на Ближнем Востоке будет не долог?— Мир на Ближнем Востоке исторически никогда не был долгим. Поэтому, заявление Трампа о том, что он заключил мир после войны, которая длилась 3000 лет, выглядит бессмысленно. Не ясно, о чем он говорит. На Ближнем Востоке всегда были столкновения — разные, многочисленные.Войны, которые происходили ранее, могут быть косвенно связаны (или не связаны) с тем, что мы наблюдаем сегодня. Но никакого арабо-израильского конфликта 3000 лет назад не было, равно как и сейчас — существует лишь ХАМАС, с которым Израиль ведет войну. То есть сегодня мы видим перемирие, но у нас нет оснований говорить, что установился серьезный мир.Кроме того, суть плана Трампа заключается в разоружении движения ХАМАС, но кто этим будет заниматься, не ясно. США вряд ли для этого свои войска пошлют в сектор Газа. Европейцы тоже могут только бросать слова на ветер и провоцировать, ничего действенного они делать не станут. То есть они точно не отправят войска в Газу, не станут рисковать.Если мы говорим про арабские страны (государства Залива или Египет), на сегодняшний день они богатые и успешные в дипломатическом плане, но не являются серьезными военными державами. Они точно не готовы к возможным похоронкам из Газы. А надо понимать, что с огромной долей вероятности в Газе сейчас начнется междоусобица и новый этап боевых действий. Собственно, уже это происходит.Напомню, что 13 октября ХАМАС стал расстреливать представителей кланов, которые за время военных действий либо откололись от движения, либо сотрудничали напрямую с Израилем. Общество в Газе изначально клановое. В каждый клан может входить по несколько тысяч человек. Так вот, некоторые из них стали проводить самостоятельную политику за последние два года.ХАМАС обвиняет их в сотрудничестве с Израилем, но на самом деле большинство кланов не делали этого, а просто решили использовать военный период для самоопределения. ХАМАС же решил произвести зачистку, которая будет расширяться и вызовет ответную реакцию, спровоцировав внутренние бои в Газе.Для Израиля, в свою очередь, очень важно, чтобы движение было демилитаризовано, и если таковое не произойдет, то израильская армия снова войдет в Газу, и война возобновится. Поэтому план Трампа хорош тем, что позволил освободить заложников, но, повторюсь, говорить о глобальном мире преждевременно.— Трамп заявил, что достижение мирной сделки по Газе было бы невозможно без бомбардировок объектов по обогащению урана в Иране. Видимо, Трамп считает, что дипломатию всегда необходимо подкреплять военными ударами. Как вы считаете, такое же отношение у Трампа к украинскому конфликту?— Это подход Трампа. Он считает, что мир достижим только через силу. В случае с Ближним Востоком он считает, что после нанесения удара по Ирану, после израильско-иранской войны, у Тегерана сместился фокус внимания, ему стало не до Газы, ХАМАС лишился поддержки, и, соответственно, на движение стало легче давить. Вот в чем логика Трампа.Если мы говорим про ситуацию на Украине, то тут немного другое. Здесь Трамп видит силу за Россией, о чем он не раз говорил и много раз подчеркивал. Кстати, это перекликается с другим его выражением: что он старается "дружить с сильными парнями". Соответственно, Трамп недвусмысленно дает понять, что на украинском треке он скорее всего будет договариваться с Россией.Также, как всем известно, главный противник Америки Трампа — это Китай. Поэтому идея Белого дома сейчас в том, чтобы каким-то образом оторвать Россию от Китая, чтобы предупредить слишком тесный союз между Москвой и Пекином. Вот что Трамп будет делать дальше.— Касательно заявлений Каллас о финансовой помощи Украине. Мне интересно, как вообще можно говорить о деньгах для Киева, когда сама Европа может испытать энергетический голод в холодное время, да и в целом европейское население недовольно повышением цен и инфляцией? Но ЕС упорно вкладывается в Украину. — Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым всегда было плевать на собственное европейское население. Их интересовало только одно: нанести ущерб тем, кого они считали врагами — евреям, славянам, и так далее. В данном случае Каллас думает лишь о том, как нанести ущерб России.Очевидно, что все ее мысли об этом ни к чему не приведут, никакого реального ущерба Европа России нанести не может. Но, несомненно, подливать масло в огонь и эскалировать они будут.— В Нидерландах 13 октября стартовали ежегодные учения НАТО Steadfast Noon ("Непоколебимый полдень") для отработки ядерного сдерживания, но без применения реального оружия, сообщает Die Welt. Насколько сегодня реальна угроза военного конфликта НАТО против РФ?— Я думаю, вероятность такого конфликта очень высока, потому что на Западе достаточно много поджигателей, которые не просто эскалируют ситуацию, но раскручивают машину вооружения и перевооружения собственных стран. Если оружие копится в большом количестве, на каком-то этапе с экономической точки зрения его станут применять.В связи с этим вероятность большой войны, к сожалению, умножается в геометрической прогрессии. Тем не менее я убежден, что остается шанс для того, чтобы мир вошел в колею здравости и разумности. Хотя, увы, тенденции в современной Европе, крайне неутешительны, и, да, нынешняя руководство ЕС явно настроено на эскалацию конфликта с Россией.

