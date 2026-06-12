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"Отвращение к альянсу": США выводят десятки самолетов и кораблей из Европы

"Отвращение к альянсу": США выводят десятки самолетов и кораблей из Европы - 12.06.2026 Украина.ру

"Отвращение к альянсу": США выводят десятки самолетов и кораблей из Европы

Соединенные Штаты намерены на треть сократить количество истребителей, предоставляемых для операций НАТО в Европе, а также вывести часть самолетов морской разведки, заправщиков, подводную лодку и авианосец. Об этом 12 июня сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники и попавший в распоряжение издания документ

2026-06-12T14:15

2026-06-12T14:15

2026-06-12T14:15

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Согласно этому плану, который союзники США по НАТО получили в начале июня, количество истребителей F-16 и F-15E будет сокращено с примерно 150 до 100. Кроме того, Вашингтон выведет часть самолетов морской разведки — их число уменьшится с 26 до 15. Также США планируют перебросить из региона все свои восемь самолетов-заправщиков.По данным NYT, американцы также хотят передислоцировать подводную лодку с ракетным вооружением и авианосец с его ударной группой — то есть десятки истребителей и кораблей. Пентагон отказался комментировать информацию издания.Сокращение военного присутствия происходит на фоне резкой критики альянса со стороны президента США Дональда Трампа. В апреле он заявил, что чувствует "отвращение" к НАТО и рассматривает вопрос о выходе страны из альянса.В беседе с газетой The Daily Telegraph Трамп пояснил, что пересматривает участие США в НАТО, поскольку альянс не поддержал Вашингтон в недавней войне с Тегераном. Американский лидер назвал НАТО "бумажным тигром" и признался, что никогда не испытывал особых симпатий к блоку.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня.

сша

вашингтон

европа

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новости, сша, вашингтон, дональд трамп, европа, пентагон, нато, f-16, мир без границ