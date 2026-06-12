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Инвалиды и психически больные: омбудсмен Украины раскрыл беспредел в Тернопольском ТЦК

Инвалиды и психически больные: омбудсмен Украины раскрыл беспредел в Тернопольском ТЦК - 12.06.2026 Украина.ру

Инвалиды и психически больные: омбудсмен Украины раскрыл беспредел в Тернопольском ТЦК

В Тернопольском ТЦК удерживали инвалидов и людей с психическими расстройствами, а сотрудник военкомата оказался пьян. Об этом 12 июня заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

2026-06-12T15:20

2026-06-12T15:20

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Среди освобождённых — мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, двое с психическими расстройствами и двое мужчин, которым до 60 лет осталось около полугода. Всего в ТЦК удерживали порядка 28 человек. Из них 17 письменно обратились к омбудсмену с жалобами.Отдельная деталь: сотрудник ТЦК на месте оказался сильно пьян.Это уже не первый случай, когда украинские военкомы хватают всех подряд, невзирая на диагнозы и возраст. Охота на людей продолжается. Об этом – в материале Власть боится народа, но не войны: ОП признало, что реформы военкоматов — символические

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