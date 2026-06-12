Инвалиды и психически больные: омбудсмен Украины раскрыл беспредел в Тернопольском ТЦК
15:20 12.06.2026 (обновлено: 16:12 12.06.2026)
© Фото : Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram
© Фото : Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram
В Тернопольском ТЦК удерживали инвалидов и людей с психическими расстройствами, а сотрудник военкомата оказался пьян. Об этом 12 июня заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец
Среди освобождённых — мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, двое с психическими расстройствами и двое мужчин, которым до 60 лет осталось около полугода. Всего в ТЦК удерживали порядка 28 человек. Из них 17 письменно обратились к омбудсмену с жалобами.
Отдельная деталь: сотрудник ТЦК на месте оказался сильно пьян.
Это уже не первый случай, когда украинские военкомы хватают всех подряд, невзирая на диагнозы и возраст. Охота на людей продолжается. Об этом – в материале Власть боится народа, но не войны: ОП признало, что реформы военкоматов — символические
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