"Будем наращивать силу ударов по Украине": Ищенко об ответе России на теракт в Геническе - 12.06.2026 Украина.ру
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"Будем наращивать силу ударов по Украине": Ищенко об ответе России на теракт в Геническе
"Будем наращивать силу ударов по Украине": Ищенко об ответе России на теракт в Геническе - 12.06.2026 Украина.ру
"Будем наращивать силу ударов по Украине": Ищенко об ответе России на теракт в Геническе
Россия будет наращивать силу ударов по Украине в ответ на теракт в Енакиево, где дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус. Киев перешёл к убийствам мирных граждан, потому что потерпел поражение на поле боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-12T06:00
2026-06-12T06:00
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На прошлой неделе в Енакиево дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва – Симферополь". В результате теракта погибли восемь человек погибли и 12 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту атаку очередным преступлением киевского режима и заявил, что виновные должны быть наказаны.Журналист спросил, как Россия будет реагировать на террористическую тактику киевского режима, который перешёл к убийствам российских мирных граждан."Будем реагировать так же, как и реагировали до этого. Будем наращивать силу ударов по Украине. У нас другого варианта реакции нет", — заявил Ищенко.Украина тратит эти ресурсы, потому что она потерпела поражение. Киевский режим считает, что единственный способ уйти от этого поражения – вести террористическую войну, добавил эксперт.Ищенко объяснил, почему террор в итоге работает против тех, кто его применяет. "Когда вы прибегаете к террору как к средству, вы настраиваете людей против себя. Если человек ощущает опасность, он обращается к государству. Террор на первом этапе консолидирует общество именно в плане поддержки собственного государства", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Харьковской области — в материале "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.
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"Будем наращивать силу ударов по Украине": Ищенко об ответе России на теракт в Геническе

06:00 12.06.2026
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия беспилотной атаки со стороны ВСУ на автобус в ДНР
Последствия беспилотной атаки со стороны ВСУ на автобус в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Россия будет наращивать силу ударов по Украине в ответ на теракт в Енакиево, где дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус. Киев перешёл к убийствам мирных граждан, потому что потерпел поражение на поле боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На прошлой неделе в Енакиево дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва – Симферополь". В результате теракта погибли восемь человек погибли и 12 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту атаку очередным преступлением киевского режима и заявил, что виновные должны быть наказаны.
Журналист спросил, как Россия будет реагировать на террористическую тактику киевского режима, который перешёл к убийствам российских мирных граждан.
"Будем реагировать так же, как и реагировали до этого. Будем наращивать силу ударов по Украине. У нас другого варианта реакции нет", — заявил Ищенко.
Украина тратит эти ресурсы, потому что она потерпела поражение. Киевский режим считает, что единственный способ уйти от этого поражения – вести террористическую войну, добавил эксперт.
Ищенко объяснил, почему террор в итоге работает против тех, кто его применяет. "Когда вы прибегаете к террору как к средству, вы настраиваете людей против себя. Если человек ощущает опасность, он обращается к государству. Террор на первом этапе консолидирует общество именно в плане поддержки собственного государства", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в Харьковской области — в материале "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.
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