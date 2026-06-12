https://ukraina.ru/20260612/budem-naraschivat-silu-udarov-po-ukraine-ischenko-ob-otvete-rossii-na-terakt-v-genicheske-1080135395.html

"Будем наращивать силу ударов по Украине": Ищенко об ответе России на теракт в Геническе

"Будем наращивать силу ударов по Украине": Ищенко об ответе России на теракт в Геническе - 12.06.2026 Украина.ру

"Будем наращивать силу ударов по Украине": Ищенко об ответе России на теракт в Геническе

Россия будет наращивать силу ударов по Украине в ответ на теракт в Енакиево, где дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус. Киев перешёл к убийствам мирных граждан, потому что потерпел поражение на поле боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-12T06:00

2026-06-12T06:00

2026-06-12T06:00

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На прошлой неделе в Енакиево дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва – Симферополь". В результате теракта погибли восемь человек погибли и 12 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту атаку очередным преступлением киевского режима и заявил, что виновные должны быть наказаны.Журналист спросил, как Россия будет реагировать на террористическую тактику киевского режима, который перешёл к убийствам российских мирных граждан."Будем реагировать так же, как и реагировали до этого. Будем наращивать силу ударов по Украине. У нас другого варианта реакции нет", — заявил Ищенко.Украина тратит эти ресурсы, потому что она потерпела поражение. Киевский режим считает, что единственный способ уйти от этого поражения – вести террористическую войну, добавил эксперт.Ищенко объяснил, почему террор в итоге работает против тех, кто его применяет. "Когда вы прибегаете к террору как к средству, вы настраиваете людей против себя. Если человек ощущает опасность, он обращается к государству. Террор на первом этапе консолидирует общество именно в плане поддержки собственного государства", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Харьковской области — в материале "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.

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