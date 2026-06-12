https://ukraina.ru/20260612/kaya-kallas-protiv-flota-rossii-ursula-zapreschaet-russkim-soldatam-poseschat-evropu-1080142817.html

Кая Каллас против флота России, Урсула запрещает русским солдатам посещать Европу

Кая Каллас против флота России, Урсула запрещает русским солдатам посещать Европу - 12.06.2026 Украина.ру

Кая Каллас против флота России, Урсула запрещает русским солдатам посещать Европу

Такое впечатление, что так называемые "лидеры Европы" живут в придуманном ими же мире, где повелевают флотами, налагают санкции и уничтожают неугодных одним движением своего всесильного бюрократического пера.

2026-06-12T13:52

2026-06-12T13:52

2026-06-12T13:54

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Две "дамы Евросоюза" выступили с новыми угрозами. Новые санкции, уже 21 пакет. Направлены они, конечно же, против России.Почему и зачем они это делают? И какие последствия ожидают?Кая и Урсула снова в строю!Колонизаторы не могут никак забыть своего прошлого, когда они высасывали ресурсы всего мира. Потом пришла эпоха неоколониализма. Она продолжается, конечно же, и сейчас. Но подходит к концу.Ну что ж, нужен нео-нео- колониализм. Цифровой? Информационный? Технофашизм? Но ресурсы-то всё равно нужны. Нефть, газ, вода, пшеница и удобрения. Клацают европейские пасти, обнажаются клыки, течёт ядовитая слюна. "Отдайте!" Колонизаторы гибнут!Немного стран в мире избежали колонизации европейцами. Это например, Иран и Китай (с оговорками, так как после опиумных войн Китай долгое время входил в сферу влияния Британии). Корея (но она была колонизирована Японией в 20 веке).И естественно, это Россия. Это огромное упущение, которое пытались "исправить" много раз, начиная с Ледового побоища, и которое, казалось, было "исправлено" при распаде СССР.И опять не вышло!"Тевтоны" и "местные племена"Говорят, что "псы-рыцари" после побоища не тонули в Чудском озере, и это только красивая легенда.Само название "псы" тоже исторически неверное, и произошло от неправильного перевода трудов Карла Маркса.Это были рыцари Тевтонского ордена.Если почитать описания историков: в субботу, 5 апреля 1242 года, русское и ливонское войско сошлись "на добрых конех". То есть с обоих сторон все были всадники.С Александром Невским была его дружина и Новгородский городовой полк.А рыцари набрали в свой поход местных наемников - кого? "Чудь, эсты и ливы".И сошлись они, видимо, не на льду, а на берегу Чудского озера (5 апреля, льда уже почти нет!) Но тонуть тевтонцы с наемниками всё-таки могли. Их же гнали наши на остатки льдов озера.Может быть, и не бились на льду рыцари Тевтонского ордена, и псами их не называли. Но сами-то рыцари вполне реально существовали! Как и Тевтонский орден.А может быть, он существует и сейчас? И вот, кстати, нанимает всё тех же: "чудь, эстов и ливов"."Наёмников из местных племён", как сказано в их же летописях.Новые санкции, пакет номер 21А Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, две "гранд-дамы" Евросоюза, "тевтонка" и "представитель местных племён", анонсировали новые санкции."Санкции" - это по сути своей те же колонизаторские инструменты. Так что современные европейские элиты действуют в своей привычной колонизаторской модели.Ни они сами, ни их экономики не способны существовать без подтаскивания внешних ресурсов. Но "бал вампиров заканчивается", как сказал президент России.Бал уже заканчивается, а вампиры ещё остаются! Они уже не те, что раньше, силы не те, но клыки ещё на месте, а руки продолжают судорожно загребать то, что им не принадлежит.У вампиров отнимают добычу. Законную добычу, на их взгляд!"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".Угроза от нефтиКая Каллас, "глава МИД" Евросоюза, анонсировала новые санкции: "разрешим захватывать суда с российской нефтью в Средиземном море".По словам Каи, российская нефть "представляет угрозу", но какую, она объяснить не смогла.Также неизвестно, как отнесутся к указанию Каи Каллас страны ЕС. Ведь у Евросоюза, к счастью, нет своего флота. Тем более такого, который мог бы захватывать танкеры.Кстати, надо объяснить, что такое понятие, как "теневой флот", существует только в речах западных бюрократов."Теневым флотом" они называют любые корабли, принадлежащие любым странам, которые не имеют британской страховки.Нет никаких "зловещих" российских флотилий, которые тайно везут по морям какую-то контрабанду.Есть корабли различных государств, которые перевозят законно купленные нефть и газ, и чаще всего эти нефть и газ, которые "в море", принадлежат уже не России. После загрузки нефть перестаёт быть российской, она принадлежит уже другим государствам или фирмам.По крайней мере, формально это так. Кстати, многие из этих фирм вполне европейские.Как же Кая собирается захватывать эти танкеры? На основании каких законов и какого права? Это неизвестно. Просто они в ЕС так решили.Урсула и бойцы РФНачальница Каи Каллас, Урсула фон дер Ляйен, объявляет новый, уже 21 пакет санкций против России.Там много запретов и санкций, которые будут наложены на танкеры, банки, порты и другие объекты. И есть совсем любопытный пункт: запрет участникам СВО посещать Европу:"Мы запретим въезжать в Европейский союз всем, кто служил в Вооружённых силах России с начала войны."Это звучит по меньшей мере, странно. Неужели Кая с Урсулой ожидают "русских военных туристов"?Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал эту новость так:"Сложно в принципе найти такого ветерана СВО, который в Европу бы стремился. Это может быть еще и небезопасно, с учетом того, как работают против нас западные спецслужбы".Санкции против российских энергоносителей разрушают европейскую экономику, а санкции против российских туристов разрушат евротуризм.И в принципе санкции направлены больше против государств ЕС, чем против России. Если судить по последствиям.Санкции и ВВПКак же действовали санкции предыдущих антироссийских пакетов?В своём выступлении на ПМЭФ президент России заметил, что ВВП нашей страны вырос за последние три года на 10 процентов, а экономика ЕС - на 3 процента, причем Германии - на 1 процент.По поводу санкций Владимир Путин сказал:"По разным оценкам, если на Еврозону посмотреть, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в Еврозоне ущерб от введение санкций против нас." И санкционное давление сильнее бьёт по тем странам, которые его инициируют.Согласно прогнозам Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), темпы роста Еврозоны в 2026 году должны составить 1 процент в год.Бундесбанк давал прогноз роста немецкой экономики на 0,6 процента в 2026 году.Франция - прогнозируется рост на 1 процент.Италия - на 0,7 процента.Европа сильно проигрывает основным конкурентам - КНР и США. Особенно после заключения договора с администрацией Трампа.Но прогнозы были сделаны ещё до начала войны коалиции "США - Израиль" с Ираном.Теперь прогноз МВФ выглядит так: если конфликт с Ираном затянется, Европу ждут рецессия и стагнация.Уже к июлю - августу ЕС столкнется с проблемами отсутствия и задержками поставки энергоносителей. Скоро начнётся рост цен на продовольствие, из-за нехватки или дороговизны удобрений.Кто бы мог подумать! Но кстати, это же является целью США? Обезжиривание прямого конкурента - Европы.И что делает ЕС в этой ситуации? Они вводят ещё один пакет санкций против России!Чтобы нефть сразу подскочила в цене? Плюс "в копилку" к блокаде Ормузского пролива и тарифам Трампа ещё один фактор "обезжиривания" самих себя?Если конечно, эти санкции будут выполняться. Пока что не совсем понятно, каким образом их в принципе можно осуществить."В клочья!"Так зачем же они это делают, если санкции вредят самой Европе?Самый логичный ответ: они больше ничего делать не умеют. Они могут выступать только якобы "с позиции силы". Даже если эта позиция ослабляет их самих.Делать ничего не умеют, а делать-то что-то надо! Имитировать бурную деятельность и "борьбу с Россией". Только так они могут поддерживать имидж "великих политиков", которые вот вот победят.Как говорила Урсула в 2022 году, после первых "пакетов": "экономика России разорвана в клочья, они вытаскивают чипы из микроволновок и стиральных машинок".А вот мы сейчас! В клочья! Введём ещё пакет!Ага. Сейчас.21 пакет! Ну это же как-то уже смехотворно звучит?С юмором относится к санкциям Урсулы даже министр финансов США Скотт Бессент:"Что касается европейцев, насколько я понимаю, у них уже 20 пакет санкций, которым они очень гордятся. Но, по-моему, это означает, что предыдущие 19 провалились."Так он сказал в своём выступлении перед Конгрессом США.Кстати, годовой бюджет службы Каи Каллас (она называется ЕEAS, Европейская служба внешних связей) составляет 1 миллиард долларов!О других планах Европы - в статье Виктора Пироженко "Агрессивность Европы нарастает. Как Зеленский и политики Запада вышли на очередной этап тотальной войны"

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Елена Мурзина

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Елена Мурзина

россия, европа, сша, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, карл маркс, ес, мид, петербургский международный экономический форум (фонд), эксклюзив