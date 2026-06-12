США и Иран могут подписать меморандум, Армении предложили повторные выборы. Новости к этому часу - 12.06.2026 Украина.ру
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США и Иран могут подписать меморандум, Армении предложили повторные выборы. Новости к этому часу
США и Иран могут подписать меморандум, Армении предложили повторные выборы. Новости к этому часу - 12.06.2026 Украина.ру
США и Иран могут подписать меморандум, Армении предложили повторные выборы. Новости к этому часу
Вашингтон и Тегеран близки к подписанию промежуточного соглашения, которое позволит снизить военную напряжённость на Ближнем Востоке. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T16:34
2026-06-12T16:34
новости
сша
украина
иран
верховная рада
высший антикоррупционный суд
россия
владимир зеленский
офис генпрокурора
всу
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США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в начале следующей недели, сообщили телеканалу CBS источники, знакомые с ходом дипломатических усилий. Согласно этим данным, подписание документа должно открыть путь к 60 дням переговоров по долгосрочному мирному соглашению между Вашингтоном и Тегераном;И коротко о других новостях:🟦 Оппозиционный блок "Сильная Армения" предлагает организовать новые парламентские выборы в стране либо назначить второй тур, заявил лидер партии Самвел Карапетян;🟦 Киевскую квартиру Артемия Лебедева выставят на аукцион 30 июня, сообщил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Наталуха. Дизайнер с 2022 года находится под санкциями Украины. В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства его имущество на Украине, среди которого была и квартира в историческом центре Киева — на Ярославском Валу;🟦 США развернули настоящую охоту на россиян в Таиланде, заявили в МИД России. Дипведомство призвало россиян крайне осторожно относиться к поездкам в страну – как на отдых, так и с деловыми целями. Из-за санкций Штатов против разных сфер россияне могут быть под угрозой задержания за границей, даже сами того не подозревая, подчеркнули в министерстве;🟦 Помощника главы Чеченской Республики, секретаря Совета безопасности ЧР Адама Рамзановича Кадырова поздравил с присвоением звания Героя Чеченской Республики председатель правительства республики Магомед Даудов;🟦 Львовских бизнесменов и экс-чиновника Минобороны Украины подозревают в коррупционной с оборонными контрактами стоимостью 1,84 млрд гривен (около $41 млн), сообщил Офис генпрокурора постсоветской республики;🟦 Отставка главы дипломатии ЕС Каи Каллас станет "чертовой катастрофой" для Владимира Зеленского, заявил кипрский журналист Алекс Христофору;🟦 Комитет по обороне Швеции в докладе утверждает, что война НАТО с Россией может начаться "относительно скоро";🟦 МИД России призвал воздерживаться от поездок в Таиланд, так как "дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую "охоту" за россиянами". Российские дипломаты отметили активность спецслужб США на тайской земле;🟦 Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на форуме в Финляндии заявил о праве своей страны закупать нефть у России, пишет финская газета Ilta-Sanomat.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, иран, верховная рада, высший антикоррупционный суд, россия, владимир зеленский, офис генпрокурора, всу, нато, коррупция, бывший ссср, армения
Новости, США, Украина, Иран, Верховная Рада, Высший антикоррупционный суд, Россия, Владимир Зеленский, Офис генпрокурора, ВСУ, НАТО, коррупция, бывший СССР, Армения

США и Иран могут подписать меморандум, Армении предложили повторные выборы. Новости к этому часу

16:34 12.06.2026
 
© REUTERS / Majid Asgaripour
- РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
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Вашингтон и Тегеран близки к подписанию промежуточного соглашения, которое позволит снизить военную напряжённость на Ближнем Востоке. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12июня написал Телеграм-канал Украина.ру
США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в начале следующей недели, сообщили телеканалу CBS источники, знакомые с ходом дипломатических усилий. Согласно этим данным, подписание документа должно открыть путь к 60 дням переговоров по долгосрочному мирному соглашению между Вашингтоном и Тегераном;
И коротко о других новостях:
🟦 Оппозиционный блок "Сильная Армения" предлагает организовать новые парламентские выборы в стране либо назначить второй тур, заявил лидер партии Самвел Карапетян;

🟦 Киевскую квартиру Артемия Лебедева выставят на аукцион 30 июня, сообщил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Наталуха. Дизайнер с 2022 года находится под санкциями Украины. В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства его имущество на Украине, среди которого была и квартира в историческом центре Киева — на Ярославском Валу;

🟦 США развернули настоящую охоту на россиян в Таиланде, заявили в МИД России. Дипведомство призвало россиян крайне осторожно относиться к поездкам в страну – как на отдых, так и с деловыми целями. Из-за санкций Штатов против разных сфер россияне могут быть под угрозой задержания за границей, даже сами того не подозревая, подчеркнули в министерстве;

🟦 Помощника главы Чеченской Республики, секретаря Совета безопасности ЧР Адама Рамзановича Кадырова поздравил с присвоением звания Героя Чеченской Республики председатель правительства республики Магомед Даудов;
🟦 Львовских бизнесменов и экс-чиновника Минобороны Украины подозревают в коррупционной с оборонными контрактами стоимостью 1,84 млрд гривен (около $41 млн), сообщил Офис генпрокурора постсоветской республики;
🟦 Отставка главы дипломатии ЕС Каи Каллас станет "чертовой катастрофой" для Владимира Зеленского, заявил кипрский журналист Алекс Христофору;
🟦 Комитет по обороне Швеции в докладе утверждает, что война НАТО с Россией может начаться "относительно скоро";
🟦 МИД России призвал воздерживаться от поездок в Таиланд, так как "дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую "охоту" за россиянами". Российские дипломаты отметили активность спецслужб США на тайской земле;
🟦 Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на форуме в Финляндии заявил о праве своей страны закупать нефть у России, пишет финская газета Ilta-Sanomat.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июня
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НовостиСШАУкраинаИранВерховная РадаВысший антикоррупционный судРоссияВладимир ЗеленскийОфис генпрокурораВСУНАТОкоррупциябывший СССРАрмения
 
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