США и Иран могут подписать меморандум, Армении предложили повторные выборы. Новости к этому часу
© REUTERS / Majid Asgaripour
© REUTERS / Majid Asgaripour
Вашингтон и Тегеран близки к подписанию промежуточного соглашения, которое позволит снизить военную напряжённость на Ближнем Востоке. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12июня написал Телеграм-канал Украина.ру
США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в начале следующей недели, сообщили телеканалу CBS источники, знакомые с ходом дипломатических усилий. Согласно этим данным, подписание документа должно открыть путь к 60 дням переговоров по долгосрочному мирному соглашению между Вашингтоном и Тегераном;
И коротко о других новостях:
🟦 Оппозиционный блок "Сильная Армения" предлагает организовать новые парламентские выборы в стране либо назначить второй тур, заявил лидер партии Самвел Карапетян;
🟦 Киевскую квартиру Артемия Лебедева выставят на аукцион 30 июня, сообщил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Наталуха. Дизайнер с 2022 года находится под санкциями Украины. В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства его имущество на Украине, среди которого была и квартира в историческом центре Киева — на Ярославском Валу;
🟦 США развернули настоящую охоту на россиян в Таиланде, заявили в МИД России. Дипведомство призвало россиян крайне осторожно относиться к поездкам в страну – как на отдых, так и с деловыми целями. Из-за санкций Штатов против разных сфер россияне могут быть под угрозой задержания за границей, даже сами того не подозревая, подчеркнули в министерстве;
🟦 Помощника главы Чеченской Республики, секретаря Совета безопасности ЧР Адама Рамзановича Кадырова поздравил с присвоением звания Героя Чеченской Республики председатель правительства республики Магомед Даудов;
🟦 Киевскую квартиру Артемия Лебедева выставят на аукцион 30 июня, сообщил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Наталуха. Дизайнер с 2022 года находится под санкциями Украины. В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства его имущество на Украине, среди которого была и квартира в историческом центре Киева — на Ярославском Валу;
🟦 США развернули настоящую охоту на россиян в Таиланде, заявили в МИД России. Дипведомство призвало россиян крайне осторожно относиться к поездкам в страну – как на отдых, так и с деловыми целями. Из-за санкций Штатов против разных сфер россияне могут быть под угрозой задержания за границей, даже сами того не подозревая, подчеркнули в министерстве;
🟦 Помощника главы Чеченской Республики, секретаря Совета безопасности ЧР Адама Рамзановича Кадырова поздравил с присвоением звания Героя Чеченской Республики председатель правительства республики Магомед Даудов;
🟦 Львовских бизнесменов и экс-чиновника Минобороны Украины подозревают в коррупционной с оборонными контрактами стоимостью 1,84 млрд гривен (около $41 млн), сообщил Офис генпрокурора постсоветской республики;
🟦 Отставка главы дипломатии ЕС Каи Каллас станет "чертовой катастрофой" для Владимира Зеленского, заявил кипрский журналист Алекс Христофору;
🟦 Комитет по обороне Швеции в докладе утверждает, что война НАТО с Россией может начаться "относительно скоро";
🟦 МИД России призвал воздерживаться от поездок в Таиланд, так как "дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую "охоту" за россиянами". Российские дипломаты отметили активность спецслужб США на тайской земле;
🟦 Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на форуме в Финляндии заявил о праве своей страны закупать нефть у России, пишет финская газета Ilta-Sanomat.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на