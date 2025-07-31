https://ukraina.ru/20250731/chasov-yar-osvobozhdn-tramp-oskorblyaet-i-grozit-emu-napominayut-o-mrtvoy-ruke-glavnoe-na-utro-31-iyulya-1066202941.html

Часов Яр освобождён, Трамп оскорбляет и грозит, ему напоминают о "мёртвой руке". Главное на утро 31 июля

Часов Яр освобождён, Трамп оскорбляет и грозит, ему напоминают о "мёртвой руке". Главное на утро 31 июля - 31.07.2025 Украина.ру

Часов Яр освобождён, Трамп оскорбляет и грозит, ему напоминают о "мёртвой руке". Главное на утро 31 июля

Открывающий путь к Славянско-Краматорской конгломерации Часов Яр освобождён армией России. Президент США Дональд Трамп обратил внимание на перепалку зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и сенатора Линдси Грэма*

2025-07-31T10:15

2025-07-31T10:15

2025-07-31T10:30

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Об освобождении Часова Яра сообщило министерство обороны России утром 31 июля."В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобождён город Часов Яр Донецкой Народной Республики", — отмечалось в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ в 07:59.Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.Освобождение Константиновки позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение уже много месяцев обороняющейся там группировки ВСУ. Также станет возможным обойти эту группировку с флангов и взять город в окружение.Военный историк Евгений Норин, комментируя освобождение Часова Яра, указал, что в качество стали переходить накапливающиеся тенденции с истощением ВСУ."Как кучно пошло. Одновременно наши в центре Покровска и Часов-Ярская страда закончилась. Вот что Трамп животворящий делает. Если серьезно, то должны ж были уже все эти накапливающиеся тенденции с истощением ВСУ когда-то перейти в качество", — написал он в своём телеграм-канале.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц отметил, что следующая на очереди на освобождение — Константиновка."Часов Яр — наш! В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов яр Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны. Константиновка — приготовиться!" — отметил Коц.Ранее, во вторник, 29 июля, народный депутат Украины Марьяна Безуглая сообщила о продвижении армии России в Покровске."Тем временем русские в Покровске", — написала она в своём телеграм-канале.На следующий день Безуглая и вовсе обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он пытается отвлечь внимание от происходящего."Сырский разгоняет [панику] об опасности на запорожском направлении, чтобы отвлечь от провалов в Покровске. От того, что русские уже в Покровске", — отметила Безуглая.Её информацию подтвердили украинские источники."Подтверждаем информацию нардепа Безуглой, что ВС РФ зашли в Покровск, но пока малыми группами ДРГ, что спровоцировало хаос в обороне ВСУ, вызвало панику, и непонимание, что привело к "friendly fire", и огромным потерям в живой силе", — сообщил 30 июля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала рассказали о том, как власти страны пытаются стабилизировать ситуацию."Сейчас Банковая пытается восстановить позиции закидывая резервы. Пока все заняты зрадой в кейсе НАБУ, фронт трещит по швам. ГШУ и Банковая как обычно тушат "пожар" живой силой, расходуя солдат. Это увеличивает дефицит живой силы, рост СЗЧ (СОЧ — самовольное оставление части — Ред.) и падения морального духа", — отмечают авторы канала.Позднее, утром 31 июля, авторы канала рассказали о том, что у украинской армии возник ряд проблем на южно-донецком направлении."Наш источник сообщает, что у ВСУ на южно-донецком направлении огромный дефицит фортификаций, где россияне вышли на условный оперативный простор, что создает огромные проблемы украинской армии в обороне. Также проблема в том, что там пока нет крупных городов на пути, которые могли бы остановить продвижение русских, так как Банковая использует города как бесплатные фортификации", — указывалось в публикации канала.Также "Легитимный" рассказал о жалобах украинских военных."Военные жалуются, что чиновники ОП продолжают воровать на фортификациях при этом красиво отчитываясь фоточками. Сейчас ещё проблема в том, что денег для распила стало меньше, а вот аппетит у чиновников вырос, так как они понимают, что они временщики (психология простая, пришел - украл - отмазался — убежал)", — сообщили авторы канала.Тем временем в Часовом Яре, как расссказал РИА Новости начальник разведки с позывным "Тэпа", в настоящее время операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии.Трамп хамитПрезидент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес Индии и России."Мне всё равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого. Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом", — написал он в своей соцсети Truth Social.Накануне Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.Также Трамп обратил внимание на перепалку в соцсети Х запредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и американского сенатора Линдси Грэма*."И передайте Медведеву - неудачному бывшему президенту России, который думает, что он всё ещё президент: пусть следит за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!" — написал Трамп.Его слова прокомментировали в России."Донни, Донни, ача ача! Индийская истерика Трампа. Донни, похоже, получил ответ из Индии на свои угрозы. И, судя по его тираде, ему этот ответ не понравился. Президент великой державы сорвался на базарную истерику", — отметил военкор Александр Коц.Коц пошутил и по поводу угроз Медведеву."Дмитрий Анатольевич расстроил Трампа своими постами. Разыгралась поистине болливудская драма. В страшном танце смерти Дональд, наворачивая сальто в воздухе, не касаясь земли вертухами сбивает одного врага за другим. Пока в какой-то момент не сталкивается с неожиданным противником. Крупный план его темных очков. В них - отражение Дмитрия Анатольевича со спичкой в зубах. Драматичная пауза… Они не знают, что являются братьями-близнецами, разлученными еще в детстве. Поэтому битва будет насмерть. Донни, Донии, ача ача…", — отметил военкор.Автор посвящённого военной авиации телеграм-канала Fighterbomber обратил внимание на то, что Трамп сам в последнее время прославился резкими заявлениями."Тщ Трампарам ответил нашему Дмитрию Анатольевичу на его ответ, который был в свою очередь ответом ну и т.д. У меня только два вопроса. Как может человек, который не следит за своими словами и у которого слова не весят ровным счетом ничего может кого-то призывать следить за словами? Ну и вопрос номер два. А что там на опасной территории? Ну ладно, ещё третий вопрос. А то что?" — отметил автор канала.Позднее отреагировал на слова Трампа и сам Медведев."Про угрозы Трампа в мой адрес в его личной сети Truth, которой он запретил работать в нашей стране. Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой. А про "мёртвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" – ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мёртвая рука"", — написал он в своём телеграм-канале."Мёртвой рукой" на Западе называют систему "Периметр" — комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом, созданный в СССР в разгар холодной войны и используемый Россией. Предназначен для гарантированного доведения боевых приказов от высших звеньев управления (Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации, Управление РВСН) до командных пунктов и отдельных пусковых установок стратегических ракет, стоящих на боевом дежурстве, в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены.* — внесён в список экстремистов и террористов.О международной подоплёке происходящего на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Зеленский уходит, конец войны близится? Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250730/ukraina-priznaet-ubiystvennoe-polozhenie-vsu-zapad-otkryto-otkazyvaetsya-ot-zelenskogo-itogi-30-iyulya--1066176192.html

https://ukraina.ru/20250730/shansy-na-ostanovku-konflikta-provaly-vsu-izvestnye-nabu-tayny-glavnoe-na-ukraine-na-1300-30-iyulya-1066154856.html

https://ukraina.ru/20250730/posledstviya-ot-sanktsiy-dlya-ssha-provaly-vsu-signal-o-zamene-zelenskogo-glavnoe-na-utro-30-iyulya-1066142276.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, дмитрий медведев, александр коц, вооруженные силы украины, совбез, минобороны, константиновка, россия, индия