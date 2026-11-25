https://ukraina.ru/20261125/ekonomika-ukrainy-i-voyna-kanalizatsiya-budet-po-chasam-ogurtsy--dlya-bogatykh-1084707285.html

Экономика Украины и война: канализация будет по часам, огурцы — для богатых

Экономика Украины и война: канализация будет по часам, огурцы — для богатых - 25.11.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: канализация будет по часам, огурцы — для богатых

Пока страна привыкает жить либо без света — как в Одессе и Днепропетровске, — либо с его длительным отсутствием, как во всех городах, кроме Западной Украины, киевские начальники нашли способ преодоления проблем с водоотведением, а Минэкономики отчиталось о грядущем сокращении темпов экономического роста до нуля

2026-11-25T09:33

2026-11-25T09:33

2026-11-25T09:33

эксклюзив

украина

одесса

румыния

сергей корецкий

кабмин

roshen

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Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Канализация по часамПремьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Кабмин принял комплекс мер по снижению перебоев с водоснабжением и водоотведением в крупных городах.Местные власти вместе с водоканалами должны подготовить графики сбросов промышленных предприятий и работы государственных и коммунальных заведений, чтобы уменьшить нагрузку на канализацию в пиковые часы. Больницы и другие критические объекты должны работать непрерывно.При серьёзных разрушениях людей должны оперативно информировать, а для временных ограничений необходимо заранее подготовить схемы подвоза питьевой и технической воды.Также Кабмин поручил ускорить установку резервного питания на критических элементах систем и обеспечить их дополнительным оборудованием и спецтехникой.На первый взгляд всё логично, но есть проблемы.Предположим, составляются графики водоотведения для промышленных предприятий и коммунальных учреждений. Возникает вопрос с их соблюдением: подачу электроэнергии можно отключить или создать условия, когда ею будет экономически невыгодно пользоваться, повысив тариф для определённых часов на протяжении суток, поставив пригодные для этого электросчётчики? Как наказывать за сброс стоков в канализацию в том случае, если предприятие не будет соблюдать ограничения?К слову, замена стояков канализации в МКД является крайне муторным делом, а ремонт очень сложен.Тем не менее если промпредприятия будут соблюдать ограничения, то это и правда серьёзно снизит нагрузку на канализационные сети — объём их стоков кратно превышает объём сброса МКД.В остальном — в части информирования, подвоза воды и установки генераторов — поручение Корецкого свидетельствует о крайней медлительности бюрократии: подобные решения должны приниматься в автоматическом режиме с минимальной задержкой местной властью, у которой для этого уже должно быть всё необходимое.Огурец как символ роскошиПрошлой весной килограмм томатов в Румынии стоил около 7,86 евро. Теперь производители прогнозируют цену свыше 11,79 евро за кг. В целом расходы фермеров выросли на 25–40% по сравнению с прошлым годом, а налоги и расходы на энергию увеличились на 70%. Например, тонна угля подорожала с 314 до 392 евро.Всё дело в том, что на энергоносители в тепличных хозяйствах приходится 60–70% себестоимости готовой продукции. Поэтому с тем же столкнутся и украинские тепличные хозяйства. В марте — ещё до ценового безумия на волне войны США с Ираном — директор Змиевской овощной фабрики сообщал, что электроэнергия ему обходится в 14,5 гривны за кВт*ч от сети и 17 гривен за кВт*ч от генераторов, тогда как годом ранее кВт*ч от сети стоил 8 гривен. А газ только за месяц подорожал с 24 до 30 тыс. гривен.При этом огурцы будут дороже томатов: огурцу для роста требуется средняя температура на 3–5 градусов выше, чем томату, что повышает примерно в 1,5–2 раза расходы на тепло. Таким образом, удорожание энергоносителей ещё до начала СВО нанесло критический удар по украинским тепличным хозяйствам, а после начала СВО стало давить на европейские теплицы, которые теперь сталкиваются с новым ценовым шоком.Вывод из этой истории для потребителя прост: круглогодичное потребление огурцов и томатов, к чему привык средний класс в городах, будет обходиться всё дороже, а для многих и вовсе станет роскошью.Тепличные овощи, равно как и аммиак с карбамидом или алюминий, являются концентрированной энергией, и чем дороже она, тем менее конкурентоспособной становится конечная продукция. Боевые действия откатывают Украину в состояние, когда овощи будут либо сезонными, либо импортными.Минус 30% молокаАссоциация производителей молока (АВМ) прогнозирует сокращение производства молока на Украине к 2033 году примерно на 35%, если фермы не получат достаточно времени и господдержки для перехода на европейские стандарты. 60% украинских молочных ферм уже сейчас не соответствуют европейским требованиям в части обеспечения благополучия коров.Европейские, а теперь и украинские требования предполагают использование беспривязных форм содержания коров. Считается, что привязь ограничивает движение, социальное поведение и уход за собственным телом, а её последствия дополнительно зависят от размеров стойла, качества поверхности для лежания и наличия выгула. А европейские требования как раз выстроены вокруг обеспечения комфортных условий для коров.А главный показатель обеспечения комфорта — сокращение количества хромых коров, коров с повреждёнными суставами и маститами.В 2024 году новый беспривязный комплекс обходился украинским фермам от 7 тыс. долларов за голову без покупки самого животного. Реконструкция старого привязного помещения с резиновыми ковриками, вентиляцией, индивидуальными поилками и обновлением доения стоила примерно в четыре раза дешевле.АВМ оценивает расходы на обеспечение благополучия коров в 100–300 евро на корову для малых ферм, 1 тыс. евро для средних хозяйств и 700 евро — для крупных.Кроме того, молочники жалуются на дополнительные расходы из-за энергокризиса: использование дизельных генераторов может увеличивать себестоимость килограмма молока на 15–25%.Лукавый ВВПМинэкономики ухудшило прогноз по росту ВВП Украины: вместо ожидавшегося в начале года роста на 2,4% теперь допускает нулевую динамику или незначительное падение. Наибольшее снижение было зафиксировано в транспорте, энергетике, добывающей и перерабатывающей промышленности.В октябре производство в перерабатывающей промышленности сократилось на 8,5% в годовом исчислении, а в добывающей — на 11%. В энергетике сокращение производства и распределения электроэнергии и газа составило около 16%.В общем, цифры от Минэкономики выглядят оптимистично, даже несмотря на удары по энергетике, мостам, складам с распредцентрами, а также остановку металлургии и потерю выхода в Мировой океан.И в данном случае нужно понимать несколько моментов.Во-первых, ВВП измеряет стоимость произведённых товаров в текущих ценах, а не количество произведённой продукции и оказанных услуг. Таким образом, рост цен может перекрыть сокращение производства.Во-вторых, ВВП, помимо производства материальных товаров, учитывает и предоставляемые услуги. Увеличение стоимости оказываемых в стране услуг приводит к росту номинального ВВП.В-третьих, не всякая производственная деятельность, учитываемая в ВВП, делает страну богаче. Формальное — на бумаге — строительство оборонительных сооружений вносит вклад в ВВП, но богаче страну не делает.Как следствие, рост ВВП не тождественен росту богатства, а также ничего не говорит о распределении этого богатства между разными группами населения. ВВП не намажешь на хлеб и не посеешь в землю.Прочие новостиВслед за польскими ретейлерами на украинский рынок заходят компании из Прибалтики. Украина стала первым рынком вне Европейского союза, на который вышла литовская компания Ovoko. На её платформе можно заказать более 15 млн подержанных оригинальных автозапчастей из Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Развозить посылки будет "Новая почта". Тем временем Roshen открыла свой третий фирменный магазин в столице Румынии — Бухаресте.Греция прорабатывает пилотный общий железнодорожно-морской маршрут для экспорта украинского зерна на мировые рынки. Предполагается, что украинское зерно из Одессы в греческий порт Александруполис будут везти через румынскую Констанцу и болгарскую Варну. Для окупаемости железная дорога должна пропускать по два-три поезда в сутки, но с апреля по декабрь 2027 года маршрут не сможет работать из-за закрытия моста через Дунай между городом Русе и румынским Джурджу.При этом СМИ не приводят даже примерной стоимости перевозки зерна по такому коридору, а она наверняка окажется запредельной и будет "съедать" в ноль и без того невысокую маржу аграриев.Германия в 2026 году выделила Украине 11,55 млрд евро военной помощи. Это почти в шесть раз больше, чем в 2022 году. Одновременно Украина желает углубить стратегическое партнерство с немецким ж/д оператором Deutsche Bahn. Среди потенциальных направлений сотрудничества — развитие пути европейского стандарта, модернизация железнодорожной инфраструктуры, обновление локомотивов, подвижного состава и вокзалов.Тем временем 53% опрошенных в ФРГ против предоставления военной помощи Украине, а по другому опросу, 49% немцев выступают за её сокращение или полное прекращение.

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Иван Лизан https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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