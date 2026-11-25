https://ukraina.ru/20261125/vs-rf-nochyu-udarili-po-zavodu-bespilotnikov-podstantsiyam-i-transportu-vsu-1084721778.html
ВС РФ ночью ударили по заводу беспилотников, подстанциям и транспорту ВСУ
ВС РФ ночью ударили по заводу беспилотников, подстанциям и транспорту ВСУ - 25.11.2026 Украина.ру
ВС РФ ночью ударили по заводу беспилотников, подстанциям и транспорту ВСУ
Российские военные минувшей ночью атаковали беспилотниками объекты украинской военной промышленности, транспортной сети и суда, работающие на нужды ВСУ, информирует 25 ноября Минобороны РФ
2026-11-25T08:53
2026-11-25T08:53
2026-11-25T08:54
украина
россия
черниговская область
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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Серьезный ущерб был нанесен производственным и энергетическим мощностям противника. В городе Сновске Черниговской области беспилотники поразили промышленное предприятие, выпускавшее комплектующие для дронов. Также выведены из строя две крупные электроподстанции напряжением 330 кВ в Запорожье и в Зеленодольске Днепропетровской области — обе обеспечивали энергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.Помимо этого, в Днепропетровске под удар попали два железнодорожных локомотива, использовавшихся для переброски вооружения и военной техники.А в ходе ночной атаки в порту Черноморска был поражен сухогруз, который доставил на Украину грузы военного назначения. О других успехах россиян - в материале Россия прорывает ПВО ВСУ "Искандерами" и реактивными дронами — эксперт про удары по Украине в дзен-канале Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, черниговская область, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина, Россия, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
ВС РФ ночью ударили по заводу беспилотников, подстанциям и транспорту ВСУ
08:53 25.11.2026 (обновлено: 08:54 25.11.2026)
Российские военные минувшей ночью атаковали беспилотниками объекты украинской военной промышленности, транспортной сети и суда, работающие на нужды ВСУ, информирует 25 ноября Минобороны РФ
Серьезный ущерб был нанесен производственным и энергетическим мощностям противника. В городе Сновске Черниговской области беспилотники поразили промышленное предприятие, выпускавшее комплектующие для дронов.
Также выведены из строя две крупные электроподстанции напряжением 330 кВ в Запорожье и в Зеленодольске Днепропетровской области — обе обеспечивали энергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.
Помимо этого, в Днепропетровске под удар попали два железнодорожных локомотива, использовавшихся для переброски вооружения и военной техники.
А в ходе ночной атаки в порту Черноморска был поражен сухогруз, который доставил на Украину грузы военного назначения.