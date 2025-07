https://ukraina.ru/20250731/zelenskiy-ukhodit-konets-voyny-blizitsya-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1066170927.html

Зеленский уходит, конец войны близится? Украина в международном контексте

Зеленский уходит, конец войны близится? Украина в международном контексте

Решение Владимира Зеленского подписать законопроект №12414, положивший конец независимости двух украинских антикоррупционных ведомств, уже вторую неделю обсуждается в западной прессе

Война с демократиейЭтот шаг поставил под серьезную угрозу перспективы Украины вступить в Евросоюз и заставил Запад заняться переосмыслением как фигуры самого Зеленского, так и поддержки киевского режима в целом, следует из статьи, опубликованной в издании The American Conservative.По словам авторов издания, США с самого начала позиционируют конфликт на Украине как "великую битву за свободу; противостояние между демократией и автократией". Однако после начала специальной военной операции именно Владимир Зеленский, а не президент России Владимир Путин, вел борьбу с украинской демократией, отмечают они.В публикации напоминается, что конкретные действия на ограничении политических свобод на Украине Зеленский предпринял уже в марте 2022 года, всего через несколько недель после начала СВО. Тогда он подписал закон, официально запретивший деятельность 11 оппозиционных политических партий, включая когда-то вторую по величине партию в Верховной раде - "Оппозиционную платформу — За жизнь"."Этот недемократичный шаг привел к устранению партии, которая набирала популярность и опережала партию Зеленского в некоторых опросах. То же самое можно сказать и о высылке в посольство Украины в Лондоне бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который опередил Зеленского в опросах", - говорится в статье.Аналогичные ограничения Зеленский ввел и в отношении СМИ и свободы слова, напоминают американские журналисты. Примером этих ограничений для них является телемарафон "Единые новости", который с первых дней конфликта стал единственный источник телевизионных новостей для населения Украины, подчеркивают они.В марте 2023 года на Украине был принят закон, распространивший цензурные полномочия органа, назначенного президентом и парламентом, на печатные и интернет-издания, пишет The American Conservative."Ограничительные меры, которые идут вразрез с демократией, были распространены на свободу вероисповедания и языковые права. В последнее время действия правительства Зеленского, направленные против демократии, также выражаются в проведении расследований в отношении журналистов, активистов и оппозиционных политиков", - отмечается в статье.Но самый сокрушительный удар демократии на Украине нанесло подписание Зеленским законопроекта №12414, полагают авторы американского издания. По их словам, новый закон передает антикоррупционные органы Украины под контроль генерального прокурора, назначаемого президентом страны."Это означает, что все полномочия ведомств, ответственных за расследование коррупции в правительстве, будут находиться под контролем правительства", - уточняют они.По мнению аналитиков издания, закон наносит удар по стремлению Киева стать членом ЕС, так как обуздание коррупции является ключевым условием для рассмотрения вопроса о членстве Украины в этом объединении."Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — одно из двух ослабленных ведомств — было создано под давлением США в 2015 году при содействии и технической поддержке ФБР. Его создание было обязательным условием для получения финансовой помощи от Запада, когда в 2014 году разразился конфликт в Крыму и Донбассе с участием России", - напоминает The American Conservative.Столкнувшись с уличными протестами, которые не наблюдались с начала СВО, и получив выговор от Евросоюза, Зеленский был вынужден "дать заднюю" и подписать законопроект о восстановлении независимости двух ведомств, уточняет издание.При этом не исключено, что эта уступка была сделана слишком поздно, полагают американские эксперты. По их мнению, ясное законодательное выражение намерений Зеленского вызвало в Европе "волну беспокойства относительно его искренности в проведении антикоррупционных реформ и продвижения демократии".Это только подорвало надежды Украины на присоединение к Западу в качестве полноправного члена Евросоюза, резюмирует The American Conservative.Эпоха после ЗеленскогоТем временем китайский NetEase считает, что Зеленскому недолго осталось терпеть последствия своего политического промаха, так как на Западе ему уже активно подбирают замену."Украина еще жива только благодаря западным поставкам. Но отношение Европы и Соединенных Штатов к украинскому лидеру стало безразличным. США неохотно выделяют военную помощь, Европейский союз тоже не горит желанием продолжить финансирование", - пишут китайские журналисты.По их словам дело отнюдь не в том, что Запад разлюбил Украину. Дело в том, что там сомневаются в эффективности правления Зеленского, отмечает NetEase. По информации издания, США поддерживают частые контакты с украинскими политическими деятелями, включая высокопоставленных военных чиновников, подготавливаясь к "эпохе после Зеленского"."Замена Зеленского рискованна. Он — созданный Западом "антироссийский герой", и его внезапная замена может пошатнуть международную поддержку Украины. Но, если оставить его у власти, внутренний хаос в стране может затянуть российско-украинский конфликт", - подчеркивается в публикации.Китайские журналисты напоминают, что в западных СМИ с недавних пор появились предположения, что власть в Киеве может "захватить силой" бывший военачальник Валерий Залужный, который "не в ладах с Зеленским"."Терпение военных кругов на грани. Если в ВСУ почувствуют, что правительство некомпетентно, найдет ли командование выход из ситуации самостоятельно?", - задается вопросом NetEase.В данной ситуации Москве вообще ничего не нужно делать, просто сидеть и наблюдать за спектаклем, отмечают китайские авторы. По их словам, чем больше противоречий будет на Украине, то меньше давления нужно будет оказывать на поле боя."Однако Москве также нужно быть осторожной: если сторонники жесткой линии, к примеру, Порошенко*, вернется к власти, конфликт может обостриться. В конце концов, он уходил в отставку с лозунгом "пусть Украина вступит в НАТО"", - предупреждает NetEase.Конец войны близко, надо только дождаться встречи Путина и ТрампаТем временем в ОАЭ верят, что саммит по Украине с участием лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать отправной точкой на пути к разрешению военного конфликта.Издание Al Khaleej допускает, что эта важная встреча может состояться в Стамбуле под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чья страна уже неоднократно выступала посредником в российско-украинских переговорах.Авторы статьи, опубликованной на страницах арабского издания, полагают, что, несмотря на последние ультиматумы Трампа, к обострению конфликта на Украине в данный момент никто не стремиться. Наоборот, все участники стремятся найти достойный выход из сложившейся ситуации, полагают они.“Предстоящий саммит может стать отправной точкой на пути к завершению этого конфликта, который перевернул мир с ног на голову и вернул Европу в эпоху масштабных войн”, - отмечается в публикации.При этом арабские журналисты полагают. Что прекращение украинского конфликта, которое в данный момент может казаться "недостижимой мечтой", будет иметь далекоидущие последствия.“Окончание конфликта откроет путь к прекращению войн по всему миру, особенно тех, что происходят на Ближнем Востоке. Перемирие, согласованное всеми сторонами, положит конец зарождающейся холодной войне и позволит сформировать альянсы на Востоке и Западе", - полагают они.По словам авторов издания, это перемирие также даст Европе возможность перевести дух и позволит международной системе восстановить равновесие и исправить ошибки, извлекая уроки из того, что может случиться, если конфликт на Украине расширится и приведет к открытию новых фронтов.О той ситуации, которая сложилась в Польше - в статье Олега Хавича "Польша опять в ожидании государственного переворота. Точнее – его следующего этапа"* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

