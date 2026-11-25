https://ukraina.ru/20261125/mendel-obyasnila-pochemu-ukraintsy-schitayut-zelenskogo-predatelem-1084722318.html
Мендель объяснила, почему украинцы считают Зеленского предателем
Мендель объяснила, почему украинцы считают Зеленского предателем - 25.11.2026 Украина.ру
Мендель объяснила, почему украинцы считают Зеленского предателем
Жители Украины воспринимают Владимира Зеленского как предателя, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью депутату Европарламента от Польши Еве Зайончковской-Герник
2026-11-25T09:23
2026-11-25T09:23
2026-11-25T09:24
новости
украина
польша
европа
юлия мендель
владимир зеленский
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/103239/56/1032395669_0:137:1081:745_1920x0_80_0_0_35fe9f65f53296517d5ccdcc9938d925.jpg
По словам Мендель, политик получил власть благодаря обещаниям остановить боевые действия, однако вместо этого при нем продолжается крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.Она также отметила, что внутренние события в стране наглядно показывают отсутствие у Зеленского заботы о собственных гражданах. Дополнительным фактором утраты доверия к Зеленскому она назвала тяжелую демографическую ситуацию, напомнив, что за годы независимости численность населения Украины уменьшилась более чем в два с половиной раза.Накануне Мендель уже выступала с резкой критикой в адрес бывшего руководителя, указав на его нежелание завершать вооруженный конфликт. По ее утверждению, он преследует собственные выгоды, из-за чего начиная с 2023 года систематически отклонял любые инициативы по мирному урегулированию.Кроме того, она констатировала неспособность Киева одолеть Россию военным путем из-за острой нехватки солдат, дефицита вооружений и полной зависимости бюджетной системы от западных траншей.О других ее высказываниях - в материале Мендель высмеяла Зеленского за бесконечные поездки за границу в дзен-канале Украина.ру.
украина
польша
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/103239/56/1032395669_0:36:1081:846_1920x0_80_0_0_0ce264e3cd1f3767ac350a331418930c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, европа, юлия мендель, владимир зеленский, европарламент
Новости, Украина, Польша, Европа, Юлия Мендель, Владимир Зеленский, Европарламент
Мендель объяснила, почему украинцы считают Зеленского предателем
09:23 25.11.2026 (обновлено: 09:24 25.11.2026)
Жители Украины воспринимают Владимира Зеленского как предателя, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью депутату Европарламента от Польши Еве Зайончковской-Герник
По словам Мендель, политик получил власть благодаря обещаниям остановить боевые действия, однако вместо этого при нем продолжается крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.
Она также отметила, что внутренние события в стране наглядно показывают отсутствие у Зеленского заботы о собственных гражданах.
Дополнительным фактором утраты доверия к Зеленскому она назвала тяжелую демографическую ситуацию, напомнив, что за годы независимости численность населения Украины уменьшилась более чем в два с половиной раза.
Накануне Мендель уже выступала с резкой критикой в адрес бывшего руководителя, указав на его нежелание завершать вооруженный конфликт. По ее утверждению, он преследует собственные выгоды, из-за чего начиная с 2023 года систематически отклонял любые инициативы по мирному урегулированию.
Кроме того, она констатировала неспособность Киева одолеть Россию военным путем из-за острой нехватки солдат, дефицита вооружений и полной зависимости бюджетной системы от западных траншей.
О других ее высказываниях - в материале Мендель высмеяла Зеленского за бесконечные поездки за границу в дзен-канале Украина.ру.