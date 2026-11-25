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Мендель объяснила, почему украинцы считают Зеленского предателем

Мендель объяснила, почему украинцы считают Зеленского предателем - 25.11.2026 Украина.ру

Мендель объяснила, почему украинцы считают Зеленского предателем

Жители Украины воспринимают Владимира Зеленского как предателя, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью депутату Европарламента от Польши Еве Зайончковской-Герник

2026-11-25T09:23

2026-11-25T09:23

2026-11-25T09:24

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По словам Мендель, политик получил власть благодаря обещаниям остановить боевые действия, однако вместо этого при нем продолжается крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.Она также отметила, что внутренние события в стране наглядно показывают отсутствие у Зеленского заботы о собственных гражданах. Дополнительным фактором утраты доверия к Зеленскому она назвала тяжелую демографическую ситуацию, напомнив, что за годы независимости численность населения Украины уменьшилась более чем в два с половиной раза.Накануне Мендель уже выступала с резкой критикой в адрес бывшего руководителя, указав на его нежелание завершать вооруженный конфликт. По ее утверждению, он преследует собственные выгоды, из-за чего начиная с 2023 года систематически отклонял любые инициативы по мирному урегулированию.Кроме того, она констатировала неспособность Киева одолеть Россию военным путем из-за острой нехватки солдат, дефицита вооружений и полной зависимости бюджетной системы от западных траншей.О других ее высказываниях - в материале Мендель высмеяла Зеленского за бесконечные поездки за границу в дзен-канале Украина.ру.

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новости, украина, польша, европа, юлия мендель, владимир зеленский, европарламент