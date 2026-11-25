https://ukraina.ru/20261125/britaniya-razmestit-u-sebya-novye-proizvodstva-udarnykh-dronov-dlya-vsu-1084721686.html

Британия разместит у себя новые производства ударных дронов для ВСУ

Британия разместит у себя новые производства ударных дронов для ВСУ - 25.11.2026 Украина.ру

Британия разместит у себя новые производства ударных дронов для ВСУ

Великобритания подписала с киевским режимом новые соглашения, которые позволят создавать на британской территории заводы по производству ударных беспилотников для ВСУ. Об этом говорится в заявлении минобороны королевства

2026-11-25T09:10

2026-11-25T09:10

2026-11-25T09:16

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Ранее сообщалось, что в рамках визита министра обороны Уэса Стритинга в Киев Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине в размере 500 млн фунтов. 240 млн из них будут направлены на закупку ракет, пусковых установок и радаров ПВО. На эти средства также закупят 1000 дронов для ВСУ."Министр обороны [Великобритании Уэс Стритинг] недавно встретился с... [Владимиром] Зеленским в Киеве, где они подписали новые соглашения, согласно которым Украина сможет возводить в Великобритании заводы по производству ударных дронов", — сообщает британское военное ведомство о новых договорённостях Лондона и Киева.Напомним, выступление Стритинга в британском посольстве в Киеве было прервано взрывом российского БПЛА в символический момент — сразу после слов гостя о проблемах ПВО. Подробнее - в публикации "Как раз вовремя": взрыв на Майдане прервал выступление британского министра.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261124/milliony-na-somnitelnye-postavki-v-britanii-razgorelsya-skandal-iz-za-vzryvchatki-dlya-ukrainy-1084701501.html

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украина.ру, новости, великобритания, британия, украина, киев, военная помощь украине, недружественные страны, война на украине, лондон, владимир зеленский, министр обороны, впк, бпла, беспилотники, производство, завод