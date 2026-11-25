https://ukraina.ru/20261125/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-1084718759.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России - 25.11.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:20 мск 25 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-11-25T02:17

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 24 ноября и в ночь на 25 ноября объявлялась в Тамбовской, Орловской, Курской, Воронежской, Липецкой, Белгородской области.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Запорожской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Воронежской, Саратовской, Брянской, Тамбовской, Липецкой, Калужской, Нижегородской, Курской, Белгородской, Волгоградской, Херсонской, Ростовской областях*, в ЛНР и ДНР.Опасность по БПЛА ("жёлтый уровень" по БПЛА) была объявлена в Крыму, в Краснодарском крае, в Тульской, Оренбургской, Рязанской, Астраханской, Смоленской областях*, в Татарстане, Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 25 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (21:41 мск), Калуги (22:56 мск), Саратова (23:16 мск), Пензы (23:21 мск), Самары (0:39 мск), Ульяновска (0:57 мск).Ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 32 украинских беспилотника, за сутки — 731.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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