https://ukraina.ru/20261125/nikto-osobo-ne-shevelitsya-pochemu-rossiya-i-ukraina-ne-primenyayut-roy-dronov-1084718303.html

"Никто особо не шевелится": почему Россия и Украина не применяют рой дронов

"Никто особо не шевелится": почему Россия и Украина не применяют рой дронов - 25.11.2026 Украина.ру

"Никто особо не шевелится": почему Россия и Украина не применяют рой дронов

На трассе "Новороссия" после атаки ВСУ на Крымский мост сохраняется непростая ситуация. Масса дронов – это ещё не "рой", который в реальности пока не востребован. Используемый на вантах киевских мостов металл лучше, чем на опорах ЛЭП, но режущие "Герани" справляются и с ним

2026-11-25T09:38

2026-11-25T09:38

2026-11-25T09:38

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бпла

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О трассе "Новороссия", возможностях украинских БПЛА, реальности и востребованности так называемых роев дронов в эфире радио "Новороссия сегодня" рассказал кандидат технических наук, сооснователь КБ "Авиановации", автор телеграм-канала "Разработчик БПЛА" Сергей Товкач.Что происходит на трассе "Новороссия" после атаки на Крымский мостПо словам Товкача, он ехал по этой трассе в довольно ветреную и дождливую, нелётную погоду, поэтому ситуация всю дорогу была "довольно тихой". Было видно, что машин, по сравнению с его предыдущими поездками, стало больше, много легковых."В принципе, проехали мы легко. И у меня не сложилось впечатления выжженной земли, потому что в городах люди живут, придорожные кафешки работают, мангалы дымят, люди останавливаются обедать… Но в то же время много следов попаданий. Много на асфальте следов ударов дронов, которые промазали", — рассказал Товкач.Он также отметил многочисленные следы сгоревшей техники, в том числе на обочинах. А в одном месте их направили в объезд из-за того, что по радио сообщили о горящей впереди фуре.Трасса, конечно, является опасным и своеобразным местом, "но не так, как рисуют, что там вообще выжженная земля и там убивают всех".Достанут ли "Хорнеты" до трассы М-4По словам Товкача, Киев стремится атаковать М4 и М2 (которая для них ближе), такие попытки наблюдаются последние два года. Это возможно только с "матками", которые доставляют дроны "на какую-то дистанцию подскока". И пока ещё это, к счастью, очень редкие случаи, "но видно, что работа в этом направлении идёт".Также не стоит забывать угрозу диверсантов, которые могут приносить и оставлять дроны неподалёку от трассы для последующей атаки любого транспорта, напомнил эксперт.Рой БПЛА: перспективыКогда говорится о перспективах беспилотной авиации, часто упоминают роевые технологии. Однако Товкач отметил, что множество запущенных вместе беспилотников ещё не являются роем.Организовать взаимодействие между дронами (включая распределение целей и координацию манёвров) в условиях противодействия РЭБ не так чтобы просто, но и не особо нужно. Поэтому все ограничиваются той самой "кучей дронов", которые атакуют одну цель, как это было и при атаке ВСУ на Крымский мост.Говоря о перспективах, специалист ещё раз отметил, что для реальных текущих задач на данном театре военных действий рой не очень нужен, хотя технически это возможно и реализуемо очень давно. Поэтому "никто особо не шевелится в этом направлении".Он также напомнил, что роевая работа в автономном режиме была организована ещё у советских противокорабельных ракет "Гранит"."Они были предназначены для уничтожения авианосных группировок, и они уже в 80-х годах могли общаться между собой, распределять цели, корректироваться по маневрирующей группе — и это рой", — подчеркнул Товкач.Как работают режущие "Герани"По мнению эксперта, распространённое представление, что "пилить" ванты киевских мостов так называемые режущие "Герани" могут не так хорошо, как срезать верхушки ЛЭП, не очень точно отражает реальность."Там немножко по-другому всё устроено. Они не то чтобы режущие. У них просто электродетонатор так устроен: усы — это контактные датчики. А боевая часть даёт кумулятивное лезвие, которое на самом деле хорошо режет", — пояснил Товкач.Их не запускали больше по вантам, работая по мостам другими боеприпасами, отметил эксперт. Он предположил, что у командования другое видение последовательности вывода мостов из строя, когда бить стали преимущественно по полотну.Что касается режущей "Герани", то при взрыве её боеприпаса образуются две струи расплавленного металла, которые на гиперзвуковой скорости и на расстоянии до пяти метров способны перерезать металлические конструкции. И примеры перерезанных вант уже были. Что же касается конструкций опор ЛЭП, отметил Товкач, то они более сконцентрированные и металл там менее качественный. Поэтому с ними "Гераням" работать проще.Полный эфир вечернего выпуска можно посмотреть в публикации Оперативная обстановка в ЛНР, подготовка к зимнему периоду в ДНР. 24 ноября 2026 года, вечерний эфир.

https://ukraina.ru/20261124/ukraina-ne-smogla-otrezat-krym-tri-sposoba-dobratsya-do-poluostrova-1084701058.html

https://ukraina.ru/20261008/1083670511.html

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Андрей Никитин

новости, крымский мост, бпла, герань, киев, дроны, сво, украина, россия