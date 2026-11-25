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Поднять коммуналку в 2-3 раза: МВФ и Европа перекладывают счёт за войну на Украину

Поднять коммуналку в 2-3 раза: МВФ и Европа перекладывают счёт за войну на Украину - 25.11.2026 Украина.ру

Поднять коммуналку в 2-3 раза: МВФ и Европа перекладывают счёт за войну на Украину

Новые рекомендации Международного валютного фонда для Украины выглядят как холодный душ посреди ноября. Эксперты МВФ советуют Киеву в два-три раза поднять тарифы на газ и электроэнергию для населения в 2027–2029 годах.

2026-11-25T08:29

2026-11-25T08:29

2026-11-25T08:29

эксклюзив

киев

брюссель

владимир зеленский

фридрих мерц

украина

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энергоатом

ес

мвф

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Формально это лишь рекомендации, но документ лёг на стол в момент, когда украинский бюджет трещит по швам, экономика практически мертва, а европейские столицы устроили публичную драку вокруг нового финансирования режима Зеленского.Денег на бесконечное содержание чужого бюджета у западных правительств становится всё меньше, избиратели нервничают, а приближающаяся лавина выборов в Европе грозится обрушить привычную коалицию доноров.Похоже, Запад начинает настойчиво ссаживать Украину со своей шеи, предлагая властям в Киеве впервые миллиарды в собственных карманах и в платёжках своих граждан. Проще говоря, если раньше Запад воевал с Россией до последнего украинца, теперь война будет идти до последней гривны в кармане последнего украинца.Политика против квитанцийПо подсчётам специалистов МВФ, в 2024–2026 годах расходы государственного сектора на энергетические субсидии на Украине достигли 3,7% ВВП ежегодно. Большую часть этой суммы съедают специальные обязательства (ПСО) на рынках электричества и газа.Действующие тарифы для населения покрывают лишь 41% и 49% реальных затрат на производство и доставку энергии. Дыру затыкают государственные гиганты вроде "Энергоатома" и "Нафтогаза", которые вынуждены продавать ресурс в убыток.Фонд положил на стол два сценария отказа от спецобязательств на 2027–2029 годы, суть которых, однако, сводится к одному: цены на "коммуналку" нужно поднимать – вопрос лишь в том, во сколько раз.Украинское правительство отбивается от этих расчётов руками и ногами. Министр энергетики Денис Шмыгаль подтвердил, что тариф останется на уровне 4,32 гривны, а в профильном министерстве подчёркивают, что мораторий действует до отмены военного положения.Министр финансов Сергей Марченко признал факт дискуссий с миссией и заверил публику, что кредиторы понимают тяжёлое положение украинцев, а никаких решений о росте цен нет. Проблема в том, что в отношениях с МВФ сегодняшние "технические рекомендации" имеют дурную привычку превращаться в завтрашние обязательные условия транша.Сказка о "замороженных тарифах" работает ровно до выхода из квартиры. Ещё в январе 2026 года регулятор НКРЭКУ поднял ценовые ограничения на рынке электроэнергии, выведя потолок суточных цен до 15 тысяч гривен за мегаватт-час без учёта налогов и доставки.Расчёты по тарифам региональных операторов показывают, что к осени 2026 года конечная стоимость киловатт-часа для предприятий с учётом передачи, распределения и 20% НДС перевалила за 10,9 гривны в Прикарпатье и достигла 11,4 гривны в Кировоградской области.И никто не будет компенсировать эту из своего кармана. Так что разница переезжает в ценники на хлеб, молоко и лекарства, так что граждане всё равно выросшие цены на кассе супермаркета.Даже внутри самой коммунальной платёжки заморозка оказалась дырявой. За год холодное водоснабжение подорожало на 106,5%, канализация – на 99,3%, вывоз мусора – на 19,5%, а аренда жилья – на 15,8%. Для украинских семей это катастрофа: 42% домохозяйств уже тратят на жильё и коммунальные счета свыше 30% совокупного дохода, причём 29% семей отдают от трети до половины всех заработанных денег.Сорванные дедлайны и дыры в бюджете17 ноября завершился очный этап миссии фонда по второму и третьему пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) на 8,1 миллиарда долларов. На кону стоит очередной транш примерно на 1,6 миллиарда долларов, а без положительного вердикта МВФ встают переводы от Евросоюза и других западных доноров.К концу октября Киев выполнил в срок лишь два из шести структурных маяков, ещё два закрыл с опозданием, а по двум работа до сих пор буксует. Украинские власти критерий по чистым международным резервам и запросили у кредитора официальное прощение – вейвер, параллельно выторговав отсрочки по реформам деклараций и энергетики.В ноябре история повторилась с назначением новых членов Счётной палаты: Верховная Рада вновь не смогла прийти к чему-либо конструктивному, и фонду пришлось сдвинуть дедлайн с декабря 2026-го аж на август 2027 года.В ноябре МВФ резко переписал прогноз для Украины, предсказав падение ВВП на 0,5% в 2026 году и ещё на 1,0% в 2027-м, тогда как украинский Кабмин всё ещё пытался рисовать в бюджетных расчётах скромный рост.По данным отчёта Минфина США для Конгресса, госдолг Украины в базовом сценарии фонда взлетает со 109% ВВП в 2025 году до 123% в 2026-м, а валовые потребности в финансировании на пике 2027 года достигнут 29,3% ВВП. Сам МВФ оценивает непокрытую дыру внешнего финансирования в 32–34 миллиарда долларов в 2027 году и 17 миллиардов в 2028-м.Европейский базарЕвросоюз подошёл к экстренному саммиту 26–27 ноября в состоянии открытой бюджетной потасовки.Стороны одновременно пытаются принять новый семилетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы объёмом около 1,8 триллиона евро и закрыть свежую дыру в украинской казне на 2027 год, которую в Киеве и Брюсселе оценивают в 70 миллиардов евро сверх уже одобренного кредита на 90 миллиардов.18 ноября Еврокомиссия выкатила план дополнительного кредита для Украины до 45 миллиардов евро, который предлагается занять на рынках под гарантии общеевропейского бюджета. Вернуть основной долг Киев должен исключительно из будущих российских репараций.Нервы первыми сдали у Берлина. Германия остаётся крупнейшим чистым плательщиком в европейскую кассу и главным европейским спонсором Киева, пока часть соседей по блоку исправно получает дотации из Брюсселя и отказывается скидываться на Украину.В прошлом году Венгрия, Словакия и Чехия уже выбили себе освобождение от уплаты процентов по 90-миллиардному кредиту, а теперь к отказникам готова примкнуть Болгария. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пошёл ва-банк и пригрозил заблокировать утверждение всего семилетнего бюджета ЕС, если финансовую ношу не разделят все 27 государств.Ответ на ультиматум Мерца из Центральной Европы прилетел мгновенно: когда глава Евросовета Антониу Кошта представил компромиссный проект бюджета на 1,78 триллиона евро, урезав общие расходы, сохранив резерв до 100 миллиардов для Киева.Премьеры Вышеградской четвёрки и канцлер Австрии собрались в Братиславе и публично растерзали этот документ. Польша, Словакия, Венгрия, Чехия, а таже Австрия, Болгария и другие страны по разным причинам "разнесли" законопроект и загнали Брюссель в тупик.При этом над происходящим висит гигантская тень Парижа. Весной 2027 года во Франции пройдут президентские выборы, и фаворит опросов Марин Ле Пен больше не прячет намерений за обтекаемыми формулами. В интервью телеканалу France 2 она объявила о планах свернуть новую финансовую помощь Киеву через полгода после прихода в Елисейский дворец, объяснив это состоянием французских финансов – старое ярмо как-то дотащат, но в новые авантюры вписываться уже не станут.Брюссельские переговорщики в панике пытаются зацементировать многолетние обязательства до голосования во Франции и вала выборов по всей Европе, в которых, впервые за многое время, массово могут захватить власть консервативные правые силы.Грязная работа МВФЭпоха, когда западные столицы подписывали чеки на поддержку Украины почти автоматически, заканчивается. Германия требует скидываться всем миром, Центральная Европа защищает свои кошельки, а Франция рискует вовсе отойти от кассы уже через полгода. Кубышка официально разбита.В этой конфигурации МВФ выполняет грязную работу, которую политики в Берлине и Брюсселе стесняются озвучить вслух.Фонд заранее выставляет Киеву счёт на 2027–2029 годы: закрывать дыру в 3,7% ВВП, резать субсидии, расширять налоговую базу и приучать страну жить по средствам, даже если эти средства стремительно сжимаются вместе с экономикой.А у украинского руководства остаётся всё меньше пространства для манёвра.

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эксклюзив, киев, брюссель, владимир зеленский, фридрих мерц, украина, денис шмыгаль, энергоатом, ес, мвф