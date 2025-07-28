https://ukraina.ru/20250728/k-2030-godu-budet-gotovo-aleksey-zhivov-o-voennykh-prigotovleniyakh-evropy-protiv-rossii-1065967117.html

"К 2030 году будет готово": Алексей Живов о военных приготовлениях Европы против России

"К 2030 году будет готово": Алексей Живов о военных приготовлениях Европы против России - 28.07.2025 Украина.ру

"К 2030 году будет готово": Алексей Живов о военных приготовлениях Европы против России

Европейские страны ведут активную подготовку к возможному военному противостоянию с Россией. Алексей Живов, начальник военно-политического управления бригады "Эспаньола", в интервью Украина.ру раскрыл детали этих приготовлений и возможные сроки реализации планов

2025-07-28T06:50

2025-07-28T06:50

2025-07-28T06:50

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Эксперт подробно остановился на европейских приготовлениях. По его словам, России от Европы следует ожидать большой войны, к которой европейцы интенсивно готовятся. "В частности, они восстанавливают военно-научный потенциал, готовят порты в Балтийском и Северных морях, открыто обсуждают планы по блокаде Калининграда в случае масштабных боевых действий", — подчеркнул он, отметив, что европейцы рассчитывают подготовиться к такой войне к 2030 году."Может быть, это будет некий гибридный конфликт, рассчитанный не только на внешнее военное воздействие, но и на воздействие внутри России, чтобы парализовать волю государственной власти и посеять панику в обществе", - предупредил Живов, описывая возможные сценарии развития событий."России от Европы следует ожидать большой войны, к которой европейцы интенсивно готовятся", - резюмировал собеседник издания, подчеркивая серьезность складывающейся ситуации.Полный текст интервью "Алексей Живов: Если у России есть 150-тысячный кулак, им надо бить ВСУ в Сумах, чтобы освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Европа готовится к большой войне. Политики и эксперты обсуждают, как Запад приближает крах Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250724/mini-nato-ili-reykh-40-teper-pod-rukovodstvom-londona-eksperty-ukrainaru-o-voyne-zapada-protiv-1065801325.html

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