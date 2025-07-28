"К 2030 году будет готово": Алексей Живов о военных приготовлениях Европы против России
© AP / Mindaugas Kulbis
© AP / Mindaugas Kulbis
Европейские страны ведут активную подготовку к возможному военному противостоянию с Россией. Алексей Живов, начальник военно-политического управления бригады "Эспаньола", в интервью Украина.ру раскрыл детали этих приготовлений и возможные сроки реализации планов
"Что Европе ожидать от Трампа - это сложный вопрос даже для Европы. Но полгода президентства Трампа показали, что он готов играть в игры глобалистов: ввязываться в конфликт и пытаться извлечь из этого какую-то прибыль", - заявил Живов.
Эксперт подробно остановился на европейских приготовлениях. По его словам, России от Европы следует ожидать большой войны, к которой европейцы интенсивно готовятся.
"В частности, они восстанавливают военно-научный потенциал, готовят порты в Балтийском и Северных морях, открыто обсуждают планы по блокаде Калининграда в случае масштабных боевых действий", — подчеркнул он, отметив, что европейцы рассчитывают подготовиться к такой войне к 2030 году.
"Может быть, это будет некий гибридный конфликт, рассчитанный не только на внешнее военное воздействие, но и на воздействие внутри России, чтобы парализовать волю государственной власти и посеять панику в обществе", - предупредил Живов, описывая возможные сценарии развития событий.
"России от Европы следует ожидать большой войны, к которой европейцы интенсивно готовятся", - резюмировал собеседник издания, подчеркивая серьезность складывающейся ситуации.
Полный текст интервью "Алексей Живов: Если у России есть 150-тысячный кулак, им надо бить ВСУ в Сумах, чтобы освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Европа готовится к большой войне. Политики и эксперты обсуждают, как Запад приближает крах Украины" на сайте Украина.ру.
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