"К 2030 году будет готово": Алексей Живов о военных приготовлениях Европы против России - 28.07.2025 Украина.ру
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"К 2030 году будет готово": Алексей Живов о военных приготовлениях Европы против России
"К 2030 году будет готово": Алексей Живов о военных приготовлениях Европы против России - 28.07.2025 Украина.ру
"К 2030 году будет готово": Алексей Живов о военных приготовлениях Европы против России
Европейские страны ведут активную подготовку к возможному военному противостоянию с Россией. Алексей Живов, начальник военно-политического управления бригады "Эспаньола", в интервью Украина.ру раскрыл детали этих приготовлений и возможные сроки реализации планов
2025-07-28T06:50
2025-07-28T06:50
новости
европа
россия
северное море
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балтийское море
война
конфликт
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Эксперт подробно остановился на европейских приготовлениях. По его словам, России от Европы следует ожидать большой войны, к которой европейцы интенсивно готовятся. "В частности, они восстанавливают военно-научный потенциал, готовят порты в Балтийском и Северных морях, открыто обсуждают планы по блокаде Калининграда в случае масштабных боевых действий", — подчеркнул он, отметив, что европейцы рассчитывают подготовиться к такой войне к 2030 году."Может быть, это будет некий гибридный конфликт, рассчитанный не только на внешнее военное воздействие, но и на воздействие внутри России, чтобы парализовать волю государственной власти и посеять панику в обществе", - предупредил Живов, описывая возможные сценарии развития событий."России от Европы следует ожидать большой войны, к которой европейцы интенсивно готовятся", - резюмировал собеседник издания, подчеркивая серьезность складывающейся ситуации.Полный текст интервью "Алексей Живов: Если у России есть 150-тысячный кулак, им надо бить ВСУ в Сумах, чтобы освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Европа готовится к большой войне. Политики и эксперты обсуждают, как Запад приближает крах Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250724/mini-nato-ili-reykh-40-teper-pod-rukovodstvom-londona-eksperty-ukrainaru-o-voyne-zapada-protiv-1065801325.html
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новости, европа, россия, северное море, алексей живов, дональд трамп, украина.ру, балтийское море, война, конфликт, калининград, главные новости, новости россии, запад, аналитика, аналитики, украина аналитика, военный эксперт, эксперты
Новости, Европа, Россия, Северное море, Алексей Живов, Дональд Трамп, Украина.ру, Балтийское море, война, конфликт, Калининград, Главные новости, новости России, Запад, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, военный эксперт, эксперты

"К 2030 году будет готово": Алексей Живов о военных приготовлениях Европы против России

06:50 28.07.2025
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP / Mindaugas Kulbis
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Европейские страны ведут активную подготовку к возможному военному противостоянию с Россией. Алексей Живов, начальник военно-политического управления бригады "Эспаньола", в интервью Украина.ру раскрыл детали этих приготовлений и возможные сроки реализации планов
"Что Европе ожидать от Трампа - это сложный вопрос даже для Европы. Но полгода президентства Трампа показали, что он готов играть в игры глобалистов: ввязываться в конфликт и пытаться извлечь из этого какую-то прибыль", - заявил Живов.
Эксперт подробно остановился на европейских приготовлениях. По его словам, России от Европы следует ожидать большой войны, к которой европейцы интенсивно готовятся.
"В частности, они восстанавливают военно-научный потенциал, готовят порты в Балтийском и Северных морях, открыто обсуждают планы по блокаде Калининграда в случае масштабных боевых действий", — подчеркнул он, отметив, что европейцы рассчитывают подготовиться к такой войне к 2030 году.
"Может быть, это будет некий гибридный конфликт, рассчитанный не только на внешнее военное воздействие, но и на воздействие внутри России, чтобы парализовать волю государственной власти и посеять панику в обществе", - предупредил Живов, описывая возможные сценарии развития событий.
"России от Европы следует ожидать большой войны, к которой европейцы интенсивно готовятся", - резюмировал собеседник издания, подчеркивая серьезность складывающейся ситуации.
Полный текст интервью "Алексей Живов: Если у России есть 150-тысячный кулак, им надо бить ВСУ в Сумах, чтобы освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Европа готовится к большой войне. Политики и эксперты обсуждают, как Запад приближает крах Украины" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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