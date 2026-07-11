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ФСБ рассекретила архивы о зверствах карателя ОУН* Купяка

ФСБ рассекретила архивы о зверствах карателя ОУН* Купяка - 11.07.2026 Украина.ру

ФСБ рассекретила архивы о зверствах карателя ОУН* Купяка

В День памяти жертв Волынской резни ФСБ России опубликовала рассекреченные документы о Дмитрии Купяке — одном из наиболее жестоких карателей УПА*. Об этом 11 июля сообщает "Спутник Ближнее зарубежье"

2026-07-11T11:42

2026-07-11T11:42

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Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы, посвящённые преступлениям украинского националиста Дмитрия Купяка. Документы опубликованы в День памяти жертв Волынской резни.Согласно архивным данным, банда под руководством Купяка совершила массовые убийства мирных жителей во Львовской области. Жертвами стали около 100 человек, в том числе женщины и дети. Кроме того, каратели сожгли целое село, насчитывавшее около 300 дворов.На судебных процессах подельники Купяка характеризовали его как бандита и садиста, лишённого каких-либо политических убеждений. По их показаниям, он лично грабил убитых и снимал обувь с трупов.После войны Купяк бежал в Канаду, где открыл ресторан. Власти Канады дважды отказывали Советскому Союзу в его выдаче. В современной Украине этот преступник, по данным российских спецслужб, представляется как "борец за независимость" и "меценат".9 июля телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что Украина вновь продемонстрировала Европарламенту неприятие базовых демократических норм. Поводом стал конфликт, развернувшийся после того, как депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник потребовала заморозить процесс вступления Украины в ЕС и осудила преступления ОУН*-УПА*, разорвав их флаг. В ответ украинские власти внесли её в базу "Миротворец".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ

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