ФСБ рассекретила архивы о зверствах карателя ОУН* Купяка - 11.07.2026 Украина.ру
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ФСБ рассекретила архивы о зверствах карателя ОУН* Купяка
ФСБ рассекретила архивы о зверствах карателя ОУН* Купяка - 11.07.2026 Украина.ру
ФСБ рассекретила архивы о зверствах карателя ОУН* Купяка
В День памяти жертв Волынской резни ФСБ России опубликовала рассекреченные документы о Дмитрии Купяке — одном из наиболее жестоких карателей УПА*. Об этом 11 июля сообщает "Спутник Ближнее зарубежье"
2026-07-11T11:42
2026-07-11T11:42
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Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы, посвящённые преступлениям украинского националиста Дмитрия Купяка. Документы опубликованы в День памяти жертв Волынской резни.Согласно архивным данным, банда под руководством Купяка совершила массовые убийства мирных жителей во Львовской области. Жертвами стали около 100 человек, в том числе женщины и дети. Кроме того, каратели сожгли целое село, насчитывавшее около 300 дворов.На судебных процессах подельники Купяка характеризовали его как бандита и садиста, лишённого каких-либо политических убеждений. По их показаниям, он лично грабил убитых и снимал обувь с трупов.После войны Купяк бежал в Канаду, где открыл ресторан. Власти Канады дважды отказывали Советскому Союзу в его выдаче. В современной Украине этот преступник, по данным российских спецслужб, представляется как "борец за независимость" и "меценат".9 июля телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что Украина вновь продемонстрировала Европарламенту неприятие базовых демократических норм. Поводом стал конфликт, развернувшийся после того, как депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник потребовала заморозить процесс вступления Украины в ЕС и осудила преступления ОУН*-УПА*, разорвав их флаг. В ответ украинские власти внесли её в базу "Миротворец".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, канада, фсб, оун, европарламент
Новости, Россия, Украина, Канада, ФСБ, ОУН, Европарламент

ФСБ рассекретила архивы о зверствах карателя ОУН* Купяка

11:42 11.07.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМарши националистов на Украине
Марши националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Стрингер
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В День памяти жертв Волынской резни ФСБ России опубликовала рассекреченные документы о Дмитрии Купяке — одном из наиболее жестоких карателей УПА*. Об этом 11 июля сообщает "Спутник Ближнее зарубежье"
Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы, посвящённые преступлениям украинского националиста Дмитрия Купяка. Документы опубликованы в День памяти жертв Волынской резни.
Согласно архивным данным, банда под руководством Купяка совершила массовые убийства мирных жителей во Львовской области. Жертвами стали около 100 человек, в том числе женщины и дети. Кроме того, каратели сожгли целое село, насчитывавшее около 300 дворов.
На судебных процессах подельники Купяка характеризовали его как бандита и садиста, лишённого каких-либо политических убеждений. По их показаниям, он лично грабил убитых и снимал обувь с трупов.
После войны Купяк бежал в Канаду, где открыл ресторан. Власти Канады дважды отказывали Советскому Союзу в его выдаче. В современной Украине этот преступник, по данным российских спецслужб, представляется как "борец за независимость" и "меценат".
9 июля телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что Украина вновь продемонстрировала Европарламенту неприятие базовых демократических норм. Поводом стал конфликт, развернувшийся после того, как депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник потребовала заморозить процесс вступления Украины в ЕС и осудила преступления ОУН*-УПА*, разорвав их флаг. В ответ украинские власти внесли её в базу "Миротворец".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
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