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Российские ракеты точно в цель: Зеленский признал полный провал украинской ПВО

Российские ракеты точно в цель: Зеленский признал полный провал украинской ПВО - 11.07.2026 Украина.ру

Российские ракеты точно в цель: Зеленский признал полный провал украинской ПВО

Владимир Зеленский был вынужден признать полную неэффективность украинской противовоздушной обороны. Об этом 11 июля он написал в своём Телеграм-канале

2026-07-11T12:16

2026-07-11T12:16

2026-07-11T12:16

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"Из шести баллистических ракет, запущенных этой ночью по целям в Киеве, ни одну не удалось сбить. Ожидаем от партнёров выполнения обещаний по пакетам поддержки, о которых договорились на саммите НАТО", — заявил Зеленский, в очередной раз потребовав ускорить передачу лицензий на Patriot.Прошедшей ночью российские войска нанесли удары по военным объектам в Киеве и Одесской области. Целями стали предприятия по производству и хранению беспилотников большой и средней дальности, а также портовая инфраструктура.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, киев, одесская область, украина, владимир зеленский, линдси грэм, нато