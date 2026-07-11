Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля - 11.07.2026 Украина.ру
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Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля
Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля - 11.07.2026 Украина.ру
Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля
В Киев прибыл сенатор Линдси Грэм* и заявил о готовящихся в отношении России санкциях. ВС РФ нанесли удары по объектам ВПК Украины
2026-07-11T10:36
2026-07-11T12:25
эксклюзив
хроники
линдси грэм
владимир зеленский
дональд трамп
впк
нато
минобороны
россия
киев
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Американский сенатор Линдси Грэм* прибыл в Киев с визитом и заявил о готовящихся в отношении России "сокрушительных" санкциях."Я рад объявить, что примерно 30 минут назад мы достигли согласия с Белым домом по поводу версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом", — заявил Грэм.По его словам, сенаторам удалось утвердить версию законопроекта, которую Белый дом согласился поддержать. Теперь Грэм вместе с другими авторами инициативы будет продвигать принятие документа в Конгрессе.При этом принятие законопроекта не означает автоматический ввод санкций. Этот документ предоставляет президенту США право вводить или не вводить их на свое усмотрение.Речь идёт о проекте "сокрушительных санкций", согласно которым США будет накладывать 500% пошлины на торговых партнёров России. Ожидается, что больше всего от таких санкций могут пострадать Китай, который является крупнейшим импортёром российской нефти, а также Индия и Турция, которые также закупают российскую нефть.Также российскую нефть напрямую закупают такие европейские государства, как Венгрия и Словакия, которым уже угрожал Грэм*.Примечательно, что российские товары закупают и те страны, которые сейчас враждебны России. Так, Финляндия в начале 2026 года резко увеличила импорт российского никеля и изделий из него, а также российской химической продукции.На заявление Грэма отреагировали на Украине. Так, Владимир Зеленский заявил, что у него была хорошая встреча с сенатором."Хорошая встреча с сенатором США Линдси Грэмом в Киеве. Уже десятый визит в нашу страну, и мы ценим эту поддержку", – заявил Зеленский.Он поблагодарил Грэма за поддержку украинских военных, а также за его санкционный законопроект. Кроме того, Зеленский сообщил, что обсудил с Грэмом вопросы ПВО, напомнив, что во время саммита НАТО в Анкаре Зеленский и президент США Дональд Трамп "достигли политических договорённостей касательно лицензий на производство "Патриотов" на Украине". Теперь же, по словам Зеленского, очень важно реализовать всё это на уровне команд."Благодарю Соединённые Штаты, президента и Конгресс за двухпалатную и последовательную двухпартийную поддержку", – подчеркнул Зеленский.Примечательно, что в России комментировали законопроект Грэма и его товарищей ещё год тому назад."США уже пора бы осознать, что Россия адаптировалась и к санкционному давлению, и ко всем этим пакетам, ко всем санкционным режимам. В реальности это в первую очередь бьет по инициаторам антироссийской политики. На Западе бесконечно штампуются какие-то меры, ограничения, идет поток принятия мер против нашей страны", — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в июле 2025 года.Захарова тогда назвала заявления сенатора Грэма "политическим фольклором" и допустила, что он таким образом хотел создать "медийный эффект вокруг самого себя".Однако в ноябре 2025 года сам Трамп заявил, что поддерживает инициативу Грэма."Я слышал об этом, и меня это устраивает &lt;...&gt; Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран", – заявлял Трамп.Он указывал, что идея принять законопроект и расширить список стран за счёт Ирана исходила лично от него. В январе 2026 года Трамп подтвердил свою поддержку законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.Позднее, уже в феврале, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал ему прекратить импорт российской нефти. Моди якобы согласился существенно нарастить закупки нефти у США и, возможно, у Венесуэлы. Тогда же Трамп заявил, что эта договорённость "обеспечит завершение конфликта на Украине".Удары по объектам ВПКВС РФ поразили военные объекты в Киеве и Одесской области, сообщило Минобороны."Сегодня ночью &lt;...&gt; нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", — указало ведомство на платформе "Макс".Целями в Киеве стали предприятия ВПК, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности.В Одессе, Черноморске и Измаиле были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.*Внесён в список террористов и экстремистов в РФПодробнее о саммите в Анкаре - в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял".
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https://ukraina.ru/20260710/predotvraschenie-masshtabnogo-terakta-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-10-iyulya-1081322210.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, линдси грэм, владимир зеленский, дональд трамп, впк, нато, минобороны, россия, киев, сша
Эксклюзив, Хроники, Линдси Грэм, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ВПК, НАТО, Минобороны, Россия, Киев, США

Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля

10:36 11.07.2026 (обновлено: 12:25 11.07.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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В Киев прибыл сенатор Линдси Грэм* и заявил о готовящихся в отношении России санкциях. ВС РФ нанесли удары по объектам ВПК Украины
Американский сенатор Линдси Грэм* прибыл в Киев с визитом и заявил о готовящихся в отношении России "сокрушительных" санкциях.
"Я рад объявить, что примерно 30 минут назад мы достигли согласия с Белым домом по поводу версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом", — заявил Грэм.
По его словам, сенаторам удалось утвердить версию законопроекта, которую Белый дом согласился поддержать. Теперь Грэм вместе с другими авторами инициативы будет продвигать принятие документа в Конгрессе.
При этом принятие законопроекта не означает автоматический ввод санкций. Этот документ предоставляет президенту США право вводить или не вводить их на свое усмотрение.
Речь идёт о проекте "сокрушительных санкций", согласно которым США будет накладывать 500% пошлины на торговых партнёров России. Ожидается, что больше всего от таких санкций могут пострадать Китай, который является крупнейшим импортёром российской нефти, а также Индия и Турция, которые также закупают российскую нефть.
Также российскую нефть напрямую закупают такие европейские государства, как Венгрия и Словакия, которым уже угрожал Грэм*.
Примечательно, что российские товары закупают и те страны, которые сейчас враждебны России. Так, Финляндия в начале 2026 года резко увеличила импорт российского никеля и изделий из него, а также российской химической продукции.
На заявление Грэма отреагировали на Украине. Так, Владимир Зеленский заявил, что у него была хорошая встреча с сенатором.
"Хорошая встреча с сенатором США Линдси Грэмом в Киеве. Уже десятый визит в нашу страну, и мы ценим эту поддержку", – заявил Зеленский.
Он поблагодарил Грэма за поддержку украинских военных, а также за его санкционный законопроект. Кроме того, Зеленский сообщил, что обсудил с Грэмом вопросы ПВО, напомнив, что во время саммита НАТО в Анкаре Зеленский и президент США Дональд Трамп "достигли политических договорённостей касательно лицензий на производство "Патриотов" на Украине". Теперь же, по словам Зеленского, очень важно реализовать всё это на уровне команд.
"Благодарю Соединённые Штаты, президента и Конгресс за двухпалатную и последовательную двухпартийную поддержку", – подчеркнул Зеленский.
Россия развернула в Сирии ЗРК С-400 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Вчера, 17:10
Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июляРоссия расширяет зону безопасности, пока Украина старается обострить ситуацию. СМИ сообщили, кому Турция направит "проблемные" для американцев С-400
Примечательно, что в России комментировали законопроект Грэма и его товарищей ещё год тому назад.
"США уже пора бы осознать, что Россия адаптировалась и к санкционному давлению, и ко всем этим пакетам, ко всем санкционным режимам. В реальности это в первую очередь бьет по инициаторам антироссийской политики. На Западе бесконечно штампуются какие-то меры, ограничения, идет поток принятия мер против нашей страны", — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в июле 2025 года.
Захарова тогда назвала заявления сенатора Грэма "политическим фольклором" и допустила, что он таким образом хотел создать "медийный эффект вокруг самого себя".
Однако в ноябре 2025 года сам Трамп заявил, что поддерживает инициативу Грэма.
"Я слышал об этом, и меня это устраивает <...> Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран", – заявлял Трамп.
Он указывал, что идея принять законопроект и расширить список стран за счёт Ирана исходила лично от него. В январе 2026 года Трамп подтвердил свою поддержку законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.
Позднее, уже в феврале, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал ему прекратить импорт российской нефти. Моди якобы согласился существенно нарастить закупки нефти у США и, возможно, у Венесуэлы. Тогда же Трамп заявил, что эта договорённость "обеспечит завершение конфликта на Украине".
последствия атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Вчера, 13:01
Предотвращение масштабного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июляВ Ростовской области предотвратили масштабный теракт украинских спецслужб. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Удары по объектам ВПК
ВС РФ поразили военные объекты в Киеве и Одесской области, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью <...> нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", — указало ведомство на платформе "Макс".
Целями в Киеве стали предприятия ВПК, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности.
В Одессе, Черноморске и Измаиле были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
*Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
Подробнее о саммите в Анкаре - в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял".
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