https://ukraina.ru/20260711/grem-grozit-sokrushitelnymi-sanktsiyami-udary-po-obektam-vpk-khronika-sobytiy-na-utro-11-iyulya-1081359272.html

Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля

Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля - 11.07.2026 Украина.ру

Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля

В Киев прибыл сенатор Линдси Грэм* и заявил о готовящихся в отношении России санкциях. ВС РФ нанесли удары по объектам ВПК Украины

2026-07-11T10:36

2026-07-11T10:36

2026-07-11T12:25

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Американский сенатор Линдси Грэм* прибыл в Киев с визитом и заявил о готовящихся в отношении России "сокрушительных" санкциях."Я рад объявить, что примерно 30 минут назад мы достигли согласия с Белым домом по поводу версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом", — заявил Грэм.По его словам, сенаторам удалось утвердить версию законопроекта, которую Белый дом согласился поддержать. Теперь Грэм вместе с другими авторами инициативы будет продвигать принятие документа в Конгрессе.При этом принятие законопроекта не означает автоматический ввод санкций. Этот документ предоставляет президенту США право вводить или не вводить их на свое усмотрение.Речь идёт о проекте "сокрушительных санкций", согласно которым США будет накладывать 500% пошлины на торговых партнёров России. Ожидается, что больше всего от таких санкций могут пострадать Китай, который является крупнейшим импортёром российской нефти, а также Индия и Турция, которые также закупают российскую нефть.Также российскую нефть напрямую закупают такие европейские государства, как Венгрия и Словакия, которым уже угрожал Грэм*.Примечательно, что российские товары закупают и те страны, которые сейчас враждебны России. Так, Финляндия в начале 2026 года резко увеличила импорт российского никеля и изделий из него, а также российской химической продукции.На заявление Грэма отреагировали на Украине. Так, Владимир Зеленский заявил, что у него была хорошая встреча с сенатором."Хорошая встреча с сенатором США Линдси Грэмом в Киеве. Уже десятый визит в нашу страну, и мы ценим эту поддержку", – заявил Зеленский.Он поблагодарил Грэма за поддержку украинских военных, а также за его санкционный законопроект. Кроме того, Зеленский сообщил, что обсудил с Грэмом вопросы ПВО, напомнив, что во время саммита НАТО в Анкаре Зеленский и президент США Дональд Трамп "достигли политических договорённостей касательно лицензий на производство "Патриотов" на Украине". Теперь же, по словам Зеленского, очень важно реализовать всё это на уровне команд."Благодарю Соединённые Штаты, президента и Конгресс за двухпалатную и последовательную двухпартийную поддержку", – подчеркнул Зеленский.Примечательно, что в России комментировали законопроект Грэма и его товарищей ещё год тому назад."США уже пора бы осознать, что Россия адаптировалась и к санкционному давлению, и ко всем этим пакетам, ко всем санкционным режимам. В реальности это в первую очередь бьет по инициаторам антироссийской политики. На Западе бесконечно штампуются какие-то меры, ограничения, идет поток принятия мер против нашей страны", — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в июле 2025 года.Захарова тогда назвала заявления сенатора Грэма "политическим фольклором" и допустила, что он таким образом хотел создать "медийный эффект вокруг самого себя".Однако в ноябре 2025 года сам Трамп заявил, что поддерживает инициативу Грэма."Я слышал об этом, и меня это устраивает <...> Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран", – заявлял Трамп.Он указывал, что идея принять законопроект и расширить список стран за счёт Ирана исходила лично от него. В январе 2026 года Трамп подтвердил свою поддержку законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.Позднее, уже в феврале, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал ему прекратить импорт российской нефти. Моди якобы согласился существенно нарастить закупки нефти у США и, возможно, у Венесуэлы. Тогда же Трамп заявил, что эта договорённость "обеспечит завершение конфликта на Украине".Удары по объектам ВПКВС РФ поразили военные объекты в Киеве и Одесской области, сообщило Минобороны."Сегодня ночью <...> нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", — указало ведомство на платформе "Макс".Целями в Киеве стали предприятия ВПК, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности.В Одессе, Черноморске и Измаиле были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.*Внесён в список террористов и экстремистов в РФПодробнее о саммите в Анкаре - в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял".

https://ukraina.ru/20260710/bufernaya-zona-vs-rf-rasshiryayut-vsu-gotovyat-otvet-sudba-spornykh-kompleksov-itogi-10-iyulya-1081343241.html

https://ukraina.ru/20260710/predotvraschenie-masshtabnogo-terakta-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-10-iyulya-1081322210.html

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эксклюзив, хроники, линдси грэм, владимир зеленский, дональд трамп, впк, нато, минобороны, россия, киев, сша