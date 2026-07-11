Британский военный предупредил: Европу ждёт суровое наказание за подготовку к войне с Россией - 11.07.2026 Украина.ру
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Британский военный предупредил: Европу ждёт суровое наказание за подготовку к войне с Россией
Британский военный предупредил: Европу ждёт суровое наказание за подготовку к войне с Россией - 11.07.2026 Украина.ру
Британский военный предупредил: Европу ждёт суровое наказание за подготовку к войне с Россией
Отставной коммодор Королевского флота Британии Стив Джерми заявил, что заявления главы евродипломатии Каи Каллас о необходимости "разделить Россию" доказывают: Москва ведёт экзистенциальную борьбу за выживание. Об этом 11 июля он сказал в эфире YouTube-канала
2026-07-11T12:21
2026-07-11T12:21
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"Есть люди вроде Каи Каллас, которые прямо заявляют, что Россию нужно разделить. И что, по-вашему, должны думать русские? Россия ведёт конфликт с оборонительными целями. Это борьба за выживание страны", — отметил Джерми.Он предупредил, что прямое столкновение с Москвой станет катастрофой для Европы: "Лидеры НАТО и ЕС готовят Европу к войне с Россией к 2030 году. Но Европа, неспособная защититься от баллистических и гиперзвуковых ракет, потерпит быстрое поражение. США не захотят воевать с Россией ради Европы и в решающий момент просто отойдут в сторону".Москва неоднократно заявляла об открытости к диалогу на равноправной основе. Об этом – в материале в Совфеде поддержали жёсткое заявление Лаврова о переговорах с ЗападомБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, европа, москва, пьетро джерми, сергей лавров, линдси грэм, нато, ес, впк
Новости, Россия, Европа, Москва, Пьетро Джерми, Сергей Лавров, Линдси Грэм, НАТО, ЕС, ВПК

Британский военный предупредил: Европу ждёт суровое наказание за подготовку к войне с Россией

12:21 11.07.2026
 
© Фото : Freepik, master1305 / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Freepik, master1305
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Отставной коммодор Королевского флота Британии Стив Джерми заявил, что заявления главы евродипломатии Каи Каллас о необходимости "разделить Россию" доказывают: Москва ведёт экзистенциальную борьбу за выживание. Об этом 11 июля он сказал в эфире YouTube-канала
"Есть люди вроде Каи Каллас, которые прямо заявляют, что Россию нужно разделить. И что, по-вашему, должны думать русские? Россия ведёт конфликт с оборонительными целями. Это борьба за выживание страны", — отметил Джерми.
Он предупредил, что прямое столкновение с Москвой станет катастрофой для Европы:
"Лидеры НАТО и ЕС готовят Европу к войне с Россией к 2030 году. Но Европа, неспособная защититься от баллистических и гиперзвуковых ракет, потерпит быстрое поражение. США не захотят воевать с Россией ради Европы и в решающий момент просто отойдут в сторону".
Москва неоднократно заявляла об открытости к диалогу на равноправной основе. Об этом – в материале в Совфеде поддержали жёсткое заявление Лаврова о переговорах с Западом
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля
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