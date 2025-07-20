https://ukraina.ru/20250720/evropa-gotovitsya-k-bolshoy-voyne-politiki-i-eksperty-obsuzhdayut-kak-zapad-priblizhaet-krakh-ukrainy-1065492379.html

Европа готовится к большой войне. Политики и эксперты обсуждают, как Запад приближает крах Украины

Европа готовится к большой войне. Политики и эксперты обсуждают, как Запад приближает крах Украины - 20.07.2025 Украина.ру

Европа готовится к большой войне. Политики и эксперты обсуждают, как Запад приближает крах Украины

Украинские политики и эксперты обсуждают, как "исторический" оборонный пакт Берлина и Лондона перекраивает европейскую безопасность и рассуждают о том, почему поставки вооружений на Украину продолжают идти "без сбоев и перерывов"

2025-07-20T06:00

2025-07-20T06:00

2025-07-20T06:00

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Канцлер Германии Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер подписали в Лондоне "исторический" договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Соединенным Королевством и ФРГ. Об этом сообщают журналисты РИА Новости.Отмечается, что в первых же абзацах документа в качестве основной причины для стратегического сотрудничества упоминается Российская Федерация.В 27-страничном документе стороны договариваются о стратегическом сотрудничестве "в условиях коренных изменений геополитической обстановки" и ввиду "наиболее серьёзной и непосредственной угрозы безопасности", которая, по их мнению, исходит от России."Всё чаще звучат разговоры, что Европа готовится к войне с Россией где-то на горизонте 2027-30 гг. На Украине это воспринимают, как хорошую новость, а зря. Только пафосные полудурки на Украине могут рассказывать, что третья мировая — это "шанс сохранить государственность", — так прокомментировал подписание "исторического" договора покинувший Украину политический эксперт и общественный деятель Александр Скубченко.Он предложил, как может действовать Кремль в том случае, если информация о подготовке Европы к войне с Россией подтвердится объективными разведданными. "Как будет вынужден действовать [Кремль]? Разумеется, не в логике прекращения конфликта на Украине, а в логике подготовки к вероятной войне с Европой. А такая логика говорит, что гораздо выгоднее не фиксировать границы сейчас, а отодвинуть их как можно ближе к Европе, чтобы иметь достаточную глубину для обороны и возможность скорее перенести войну на территорию самой Европы", — заявил Скубченко в своем телеграм-канале.Потому что, считает эксперт, "нанести поражение Европе и принудить её к миру" будет невозможно на своей территории (в которую, в логике самих европейцев, включается и территория Украины). И потому, что "потом или сейчас", но России всё равно "придётся идти до Европы", уверен Скубченко.Он подчеркнул, что подготовка Европы к войне с Россией — это не шанс сохранить государственность Украины, а путь к её окончательной ликвидации. По мнению Скубченко, сохранить Украину можно только одним путём: как можно скорее зафиксировать с Россией "реалии на земле", заключить мир, стать постоянно нейтральным государством и не позволить европейским войскам воевать с РФ на своей территории.Меморандум о мире на условиях России — это попытка предотвратить третью мировую войну на территории Украины, заявил эксперт. Условия России направлены не против Украины, а, напротив, призваны защитить её от войны, которую Европа ведёт против России на украинской земле, добавил он."Но где же на Украине те, кого беспокоит ее судьба? Интересы Британии превыше всего!" — констатировал Скубченко.Ранее президент США Дональд Трамп предложил Мерцу купить для Украины вдвое больше систем Patriot, чем планировалось ранее, сообщала газета Wall Street Journal."Трамп в ходе спонтанного звонка Мерцу предложил продать (Берлину для передачи Украине. — Ред.) не две, а пять систем Patriot. Лидер Германии немедленно согласился, хотя ему нужно обсудить финансирование с другими европейскими лидерами", — пишет газета со ссылкой на источники.По мнению бывшего главы правительства Украины Николая Азарова, все рассуждения о том, кто платит за оружие для Киева, кто и по какой цене его продаёт — второстепенны, потому что все три с половиной года поставки вооружений от Запада продолжают идти "без сбоев и перерывов"."Почему? Да потому что сбои в поставках вооружений сразу бы сказались на ситуации на линии боевого соприкосновения. Если бы воинские части остались без необходимого оружия, это бы сразу отразилось. Пока такого не происходило нигде. <...> Оружие как поставлялось, так и продолжает поставляться", — отметил политик в эфире канала "НАДIЯ".Азаров допустил, что Трамп мог бы повлиять на ситуацию, если бы реально хотел мира на Украине. Но события последних месяцев и "сильным нажим" привели к тому, что Трамп начал "потихонечку продолжать ту линию, которую до него вёл Байден", указал эксперт. Спустя уже пару месяцев говорить о том, что "эта война Байдена — не моя война", Трампу будет уже невозможно, и поэтому он должен уже сейчас определиться и выбрать стратегию относительно Украины. "Вот он там 50 дней назначил для какого-то урегулирования конфликта. Он должен взвесить, на мой взгляд, его администрация должна взвесить: а возможно ли это в условиях продолжающегося вооружения киевского режима и в условиях даже повышения его агрессивности?" — подчеркнул экс-глава правительства Украины.По его мнению, обстрелы жилых кварталов российских глубинных городов свидетельствуют не о затихании конфликта, а наоборот, о его активизации. "Раз происходит активизация, значит, выходит, политика Трампа не ограничивает вот эти действия киевского режима", — заявил политик."Важен другой факт... важен факт продолжения поставок вооружения. Причём все эти вооружения по своему качеству, по своему количеству, по своему дальнобойному действию всё время идут в сторону повышения. То есть агрессивность киевского режима возрастает", — резюмировал Азаров.Выступление Трампа в понедельник и последовавшие за ним комментарии обозначили резкий поворот в политике США по отношению к украинскому конфликту. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру политолог и политтехнолог Михаил Павлив.По его словам, основной акцент теперь делается на перераспределение финансовой и военной нагрузки с Вашингтона на Европу, сокращение (и постепенное прекращение) объемов прямых поставок, а также попытку "инициировать сделку между Москвой и Киевом в течение 50 дней". "Трамп за последние сутки уже несколько раз заявлял, что США не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты. Глобалистские медиа активно муссировали эту тему, подчеркивая, что ключевым элементом возобновления помощи должны стать ракеты ATACMS и JASSM. Более того, часть их источников якобы сообщали, будто бы Трамп даже подталкивал Зеленского к ударам по Москве", — подчеркнул политолог.Однако, напомнил Павлив, сам президент США публично опроверг эти слова, заявив, что Украина не должна наносить удары по российской столице. По мнению эксперта, здесь есть два возможных объяснения. Первый вариант — Трамп действительно намерен избежать эскалации и не хочет передавать дальнобойное вооружение, чтобы не спровоцировать Россию на жесткий ответ, вплоть до ядерного, предположил эксперт. Либо ракеты все же будут переданы, но не напрямую, а под видом украинского производства, на что очень рассчитывают "диванные милитаристы" на Украине, добавил он.По его словам, совершенно очевидно, что в случае фактического применения таких ракет против России для Пентагона вкупе с администрацией Трампа их происхождение не останется тайной."То есть скрытность будет лишь временной иллюзией. При этом сами по себе дальнобойные ракеты вряд ли кардинально повлияют на ход боевых действий. Ведь, никакие украинские атаки по военным объектам РФ, пусть даже успешные, не сломали российскую стратегию, и не остановили продвижения российского военного катка, медленно но верно продвигающегося по Украине", — объяснил Павлив.Он указал, что поставка таких ракет и разрешение на удары вглубь российской территории могут иметь колоссальные политические последствия: сорвать любые попытки переговоров между США и РФ и обострить ситуацию вплоть до конфронтации между ядерными державами. В этом контексте, уверен политолог, "особенно симптоматичными" являются заявления ярого украинского пропагандиста Портникова, который допустил, что "ядерный удар по Украине станет поводом для Трампа вступить в войну с РФ". По мнению Портникова, даже третья мировая война может оказаться способом "сохранить украинскую государственность", добавил эксперт.Для любого вменяемого человека очевидно, что подобная логика — крайне опасна и является извращенной: если конфликт перерастет в глобальную войну, Украина окажется не на периферии, а в самом эпицентре ядерной катастрофы, предупредил политолог. "Но разве украинских неонацистов это волнует? "Абы стало хуже [русским]!" — провозглашают они. Причем вовсе не гарантировано, что США и НАТО станут участвовать в войне даже после удара по Украине. В передачу таких ракет я не верю, тем более в разрешение на удары ими. Даже насквозь русофобская администрация Байдена на это не решилась", — подытожил Павлив.Что еще обсуждают украинские политики и эксперты — в материале Натальи Мареевой "50 дней до точки невозврата и крах обороны. Украинские эксперты обсуждают последствия ультиматума Трампа" на сайте Украина.ру.

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Наталья Мареева

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Наталья Мареева

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