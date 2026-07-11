https://ukraina.ru/20260711/v-tbilisi-zaderzhali-ukraintsa-organizovavshego-narkolaboratoriyu-v-smnoy-kvartire-glavnoe-k-etomu-1081362531.html

В Тбилиси задержали украинца, организовавшего нарколабораторию в съёмной квартире. Главное к этому часу

В Тбилиси задержали украинца, организовавшего нарколабораторию в съёмной квартире. Главное к этому часу - 11.07.2026 Украина.ру

В Тбилиси задержали украинца, организовавшего нарколабораторию в съёмной квартире. Главное к этому часу

В Тбилиси грузинские полицейские задержали гражданина Украины, который организовал подпольную нарколабораторию в арендованной квартире. При обыске изъято около полутора килограммов запрещённых веществ. Подозреваемому грозит до 20 лет тюремного заключения. Об этом и других новостях к этому часу 11 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-11T13:36

2026-07-11T13:36

2026-07-11T13:36

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🟦 Резолюцию против членства Украины в ЕС внесли на рассмотрение сейма Польши. Её проект подготовила крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость". Причиной этого шага стала героизация Украиной виновников Волынской резни, заявил кандидат на пост премьера от партии Пшемыслав Чарнек;🟦 Швеция лидирует в Европе по смертности от огнестрельного оружия, пишет Der Spiegel. По словам министра юстиции Гуннара Строммера, в прошлом году 52 подростка до 15 лет фигурировали в делах об убийствах, в итоге 1/4 осужденных — несовершеннолетние. В связи с этим правительство намерено снизить возраст уголовной ответственности с 15 до 14 лет;🟦 В Ростовской области задержали жителя Краснодара, который занимался незаконной перевозкой топлива для перепродажи по завышенным ценам в ЛНР и ДНР, сообщили в МВД. Правоохранители изъяли топливо, вместе с автомобилем оно отправлено на спецстоянку. Водитель привлечён к административной ответственности за нарушение правил перевозки опасных грузов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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