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Экс-помощник главы Пентагона заявил, что Украина не получит ракеты Patriot в ближайшие годы

Экс-помощник главы Пентагона заявил, что Украина не получит ракеты Patriot в ближайшие годы - 11.07.2026 Украина.ру

Экс-помощник главы Пентагона заявил, что Украина не получит ракеты Patriot в ближайшие годы

Украина не сможет наладить собственное производство ракет для систем Patriot даже в случае получения лицензии от США. Об этом заявил РИА Новости отставной американский дипломат, бывший помощник министра обороны США Час Фриман

2026-07-11T14:49

2026-07-11T14:49

2026-07-11T14:49

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Украина не сможет запустить производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в ближайшие годы, даже если получит лицензию от США. Такое мнение высказал РИА Новости бывший помощник министра обороны США Час Фриман."На самом деле Украина не может даже надеяться на то, чтобы создавать ракеты Patriot в течение ещё нескольких лет", — заявил дипломат.По его словам, даже в самих США производство одной системы Patriot занимает два года. Свободных комплексов для поставок Украине у Вашингтона сейчас нет и в ближайшие годы не появится, добавил собеседник агентства.Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что производство ракет для Patriot, вероятно, будет размещено не в Украине, а в Германии или другой европейской стране — чтобы снизить риски ударов со стороны России. Подобнее в материале Ракеты для Patriot будут производить не на Украине, а в Европе — ReutersБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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