https://ukraina.ru/20260711/tseli-udara-proizvodstvo-pod-voprosom-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1230-11-iyulya-1081360929.html

Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июля

Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июля - 11.07.2026 Украина.ру

Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июля

Минобороны РФ назвало цели ночных ударов по ВПК Украины. На Украине вряд ли будут производить ракеты для ЗРК Patriot, сообщили западные СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-07-11T12:30

2026-07-11T12:30

2026-07-11T12:27

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ВС России ночью нанесли групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области, сообщило Минобороны.Целями в Киеве стали промышленное предприятие "Аэродрон", специализирующееся на разработке и производстве тяжелых беспилотников и предприятие ЧАО "Фанплит". На нём собирают и хранят дроны Fire Point-2 с дальностью полёта до 200 километров."Предприятие замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели, что позволяет скрывать истинное назначение объекта от разведки и легально перемещать грузы", — отмечалось в сводке Минобороны РФ.В Одесской области поразили порт "Черноморск" — ключевой логистический узел для поставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ; порт "Южный", выполняющий ту же функцию; порт "Измаил" — важнейший альтернативный логистический узел для ВСУ на Дунае.На этих объектах удары пришлись по местам хранения оружия и военной техники, резервуарам для горюче-смазочных материалов и инфраструктуре, используемой для приема военных грузов.Украинские СМИ сообщили, что силы ПВО Украины не смогли перехватить ни одну ракету комплекса "Искандер-М" над Киевом.Производство ракет для PatriotРакеты для ЗРК Patriot, скорее всего, не будут производить на Украине, передает агентство Reuters со ссылкой на источники."Новые перехватчики, вероятно, будут выпускать в Германии или другой европейской стране, чтобы избежать создания цели для потенциальных российских ударов на Украине", — отмечалось в сообщении.Ранее, 8 июля, президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.При этом производство по аналогичному разрешению налажено только у Японии и ФРГ.Позднее, вечером 10 июля, на встрече с американским сенатором Линдси Грэмом Зеленский заявил о том, что якобы договорился с Трампом о производстве ракет. По словам Зеленского, теперь очень важно реализовать всё это на уровне команд.Однако, если верить информации Reuters, ракеты на Украине производить всё же не будут.Обстрелы и налётыУтром 11 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 10 июля до 08:00 по московскому времени 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Чёрного морей", — отмечалось в сводке в телеграм-канале оборонного ведомства.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на платформе "Макс" написал о том, что Вооружённые силы Украины предприняли атаку на Таганрогский залив."Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол <...> Погиб человек, матрос технического судна", — информировал Слюсарь.Под удар попали Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы, уничтожены более полутора десятков дронов.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 7 атак на этот регион России, выпустив в общей сложности 8 боеприпасов. Поступили сведения о ранении 1 гражданского лица. Поступили дополнительные сведения о ранении 9 гражданских лиц за 9 июля в Горловке и 1 гражданского лица в Константиновке. Огнём ВСУ повреждены грузовой автомобиль и 3 объекта гражданской инфраструктуры.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 31 дрон противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 20 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Великие Копани — 4; Новая Збурьевка — 6; Голая Пристань — 4; Днепряны — 4; Новая Каховка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Кардашинка, Песчаное, Солонцы, Новая Маячка и Раденск.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ночь на 11 июля над регионом сбили 12 украинских БПЛА.Утром 11 июля Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.В Белгороде в результате атаки беспилотника поврежден навес коммерческого объекта, отмечалось в сводке.В Белгородском округе по посёлкам Дубовое, Октябрьский, сёлам Бочковка, Красный Октябрь, Никольское, Устинка, Черемошное и Ясные Зори совершены атаки 22 беспилотников, 12 из которых подавлены и сбиты."В селе Устинка от удара дрона по служебному автомобилю пострадали глава территориальной администрации и водитель. Оба находятся на стационарном лечении в городской больнице №2 г. Белгорода. Транспорт повреждён", — сообщал Оперштаб.В селе Красный Октябрь повреждены грузовой и легковой автомобили, в селе Бочковка — частный дом, в посёлке Дубовое — коммерческий объект и 9 автомобилей, один из которых разбит, в посёлке Октябрьский повреждены частный дом и грузовой автомобиль, в селе Никольское — забор частного дома."Сегодня утром в районе села Черемошное в результате атаки дрона на автомобиль ранены двое: мужчина и женщина. Пострадавших доставили в областную клиническую больницу. По уточнённым данным, у женщины множественные осколочные ранения головы, рук, ног, переломы предплечья и бедра, а также ожоги ног. Состояние тяжёлое", — указывалось в сводке.В Борисовском округе в селе Грузское от удара FPV-дрона повреждён грузовой автомобиль. Также над округом сбиты 5 беспилотников.В Валуйском округе по посёлку Уразово, селу Казначеевка и хутору Михайловка произведены атаки 8 беспилотников, 7 из которых сбиты. Без последствий.В Грайворонском округе по сёлам Безымено, Дорогощь, Замостье, Козинка и Сподарюшино в ходе одного обстрела выпущено 5 снарядов и совершены атаки 10 беспилотников, 6 из которых сбиты. В селе Замостье повреждён частный дом.В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Илек-Пеньковка, Колотиловка, Теребрено и хутору Фищево выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела, один раз сброшены 2 взрывных устройства с БПЛА и нанесены удары 6 беспилотников. В хуторе Фищево повреждены 2 автомобиля и частный дом."Вчера в городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирован мужчина с акубаротравмой, полученной в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в хуторе Фищево 25 июня", — сообщал Оперштаб.В Ракитянском округе посёлок Пролетарский атакован беспилотником. Без пострадавших.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Дмитриевка, Зиборовка, Козьмодемьяновка, Ржевка, хуторам Бондаренков и Новая Заря произведены атаки 34 беспилотников, 17 из которых сбиты и подавлены."В районе села Дмитриевка в результате атаки дрона на автомобиль погибла женщина. Её супруг получил ранения. Мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу. Машина повреждена. В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирован мужчина, который получил акубаротравму при атаке FPV-дрона на частный дом рано утром в городе Шебекино", — указывалось в сводке.В Шебекино повреждены 2 МКД, 2 частных дома, коммерческий объект, 2 легковых и грузовой автомобили, в районе села Козьмодемьяновка — микроавтобус, в хуторе Бондаренков — 2 транспортных средства, в селе Зиборовка — социальный объект, в селе Белянка — 2 грузовых автомобиля и корпус предприятия. Сегодня ночью и утром от ударов дронов в селе Белянка повреждены линия электропередачи и автомобиль, в Шебекино повреждены автомобиль и частный дом. Также загорелись 3 автомобиля, кровли двух частных домов и хозпостройки — пожарные расчёты производят тушение.Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России.Подробнее о ночном провале украинской ПВО — в статье "Российские ракеты точно в цель: Зеленский признал полный провал украинской ПВО".

https://ukraina.ru/20260711/grem-grozit-sokrushitelnymi-sanktsiyami-udary-po-obektam-vpk-khronika-sobytiy-na-utro-11-iyulya-1081359272.html

https://ukraina.ru/20260710/bufernaya-zona-vs-rf-rasshiryayut-vsu-gotovyat-otvet-sudba-spornykh-kompleksov-itogi-10-iyulya-1081343241.html

https://ukraina.ru/20260710/predotvraschenie-masshtabnogo-terakta-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-10-iyulya-1081322210.html

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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, дональд трамп, владимир сальдо, украина, россия, херсонская область, вооруженные силы украины, reuters