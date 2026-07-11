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В Сумской области боевики "Азова"* убили украинского пограничника, пытавшегося сдаться в плен

В Сумской области боевики "Азова"* убили украинского пограничника, пытавшегося сдаться в плен - 11.07.2026 Украина.ру

В Сумской области боевики "Азова"* убили украинского пограничника, пытавшегося сдаться в плен

Боевики 3-й штурмовой бригады ВСУ, сформированной из националистов запрещённого в РФ "Азова"*, убили собственного военнослужащего сбросом с беспилотника. Об этом 11 июля сообщили РИА Новости в силовых структурах

2026-07-11T12:56

2026-07-11T12:56

2026-07-11T12:56

спецоперация

сво

сумская область

россия

вооруженные силы украины

"азов"

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Инцидент произошёл в ходе ожесточённого боя в Могрице Сумской области. Группа боевиков 15-го погранотряда ВСУ была уничтожена. Один из пограничников попытался сдаться в плен, но был убит сбросом с украинского дрона. Предполагается, что к расправе причастны националисты из 3-й штурмовой бригады ВСУ.Ранее украинские заградотряды убили несколько групп ВСУ, которые пытались сдаться в плен ВС России на Сумском направлении.ВСУ уничтожили девять из 12 украинских солдат при попытке сдаться в плен в районе Петропавловки Харьковской области, троих оставшихся удалось вывести в безопасное место.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Признана террористической и запрещена в РФ

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спецоперация, сво, сумская область, россия, вооруженные силы украины, "азов"