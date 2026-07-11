В Сумской области боевики "Азова"* убили украинского пограничника, пытавшегося сдаться в плен - 11.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260711/v-sumskoy-oblasti-boeviki-azova-ubili-ukrainskogo-pogranichnika-pytavshegosya-sdatsya-v-plen-1081361601.html
В Сумской области боевики "Азова"* убили украинского пограничника, пытавшегося сдаться в плен
В Сумской области боевики "Азова"* убили украинского пограничника, пытавшегося сдаться в плен - 11.07.2026 Украина.ру
В Сумской области боевики "Азова"* убили украинского пограничника, пытавшегося сдаться в плен
Боевики 3-й штурмовой бригады ВСУ, сформированной из националистов запрещённого в РФ "Азова"*, убили собственного военнослужащего сбросом с беспилотника. Об этом 11 июля сообщили РИА Новости в силовых структурах
2026-07-11T12:56
2026-07-11T12:56
спецоперация
сво
сумская область
россия
вооруженные силы украины
"азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103378/59/1033785908_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7749cd27e9b04a4120b5d355f5654a7f.jpg
Инцидент произошёл в ходе ожесточённого боя в Могрице Сумской области. Группа боевиков 15-го погранотряда ВСУ была уничтожена. Один из пограничников попытался сдаться в плен, но был убит сбросом с украинского дрона. Предполагается, что к расправе причастны националисты из 3-й штурмовой бригады ВСУ.Ранее украинские заградотряды убили несколько групп ВСУ, которые пытались сдаться в плен ВС России на Сумском направлении.ВСУ уничтожили девять из 12 украинских солдат при попытке сдаться в плен в районе Петропавловки Харьковской области, троих оставшихся удалось вывести в безопасное место.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Признана террористической и запрещена в РФ
сумская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103378/59/1033785908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c439a918c8200920af09f04e62d1bc1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, сумская область, россия, вооруженные силы украины, "азов"
Спецоперация, СВО, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, "Азов"

В Сумской области боевики "Азова"* убили украинского пограничника, пытавшегося сдаться в плен

12:56 11.07.2026
 
© РИА Новости . Михаил Андроник / Перейти в фотобанкНародная милиция ДНР в Мариуполе
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Михаил Андроник
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Боевики 3-й штурмовой бригады ВСУ, сформированной из националистов запрещённого в РФ "Азова"*, убили собственного военнослужащего сбросом с беспилотника. Об этом 11 июля сообщили РИА Новости в силовых структурах
Инцидент произошёл в ходе ожесточённого боя в Могрице Сумской области. Группа боевиков 15-го погранотряда ВСУ была уничтожена.
Один из пограничников попытался сдаться в плен, но был убит сбросом с украинского дрона.
Предполагается, что к расправе причастны националисты из 3-й штурмовой бригады ВСУ.
Ранее украинские заградотряды убили несколько групп ВСУ, которые пытались сдаться в плен ВС России на Сумском направлении.
ВСУ уничтожили девять из 12 украинских солдат при попытке сдаться в плен в районе Петропавловки Харьковской области, троих оставшихся удалось вывести в безопасное место.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
*Признана террористической и запрещена в РФ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОСумская областьРоссияВооруженные силы Украины"Азов"
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:42Сколько продлится война на истощение? Матвейчев о запасе прочности Украины, России, Европы и США
13:36В Тбилиси задержали украинца, организовавшего нарколабораторию в съёмной квартире. Главное к этому часу
13:19Около 100 АЗС работают в Крыму, дефицит постепенно отступает
13:10Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели
13:09Минобороны РФ заявило о контроле над селом Бачевск в Сумской области: новости спецоперации
13:05Патрушев: Запад хочет заблокировать Россию в Балтийском море
12:56В Сумской области боевики "Азова"* убили украинского пограничника, пытавшегося сдаться в плен
12:41Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома, машины и предприятия
12:30Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июля
12:21Британский военный предупредил: Европу ждёт суровое наказание за подготовку к войне с Россией
12:16Российские ракеты точно в цель: Зеленский признал полный провал украинской ПВО
11:50Флаг Запорожской области водрузили на вершине Эльбруса. Главное к этому часу
11:42ФСБ рассекретила архивы о зверствах карателя ОУН* Купяка
11:22В Одессе наносятся удары по целям. Новости СВО
10:37Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае покушения на него
10:36Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля
10:25ВС РФ поразили в Киеве завод по сборке беспилотников. Новости СВО
09:42Евростат: число украинских беженцев в ЕС достигло 4,38 млн
09:36Почему во Львове бунтовать бесполезно и какой город может снести Зеленского и его режим – Гаспарян
09:28Ракеты для Patriot будут производить не на Украине, а в Европе — Reuters
Лента новостейМолния