Сколько продлится война на истощение? Матвейчев о запасе прочности Украины, России, Европы и США
Депутат Государственной думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал о причинах внутреннего раскола НАТО и оценил запасы прочности России, Украины и Запада:
00:24 – Какие выводы нужно сделать России по итогам саммита НАТО?
06:32 – Запас прочности российской энергосистемы и ситуация на внутреннем топливном рынке;
13:29 – Об антидроновой защите энергетических объектов;
15:35 – О перекрытии Ормузского пролива;
21:14 – Стоит ли верить в потепление отношений России с Международным олимпийским комитетом?
ТГ-канал Олега Матвейчева: t.me/matveychev
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:24 – Какие выводы нужно сделать России по итогам саммита НАТО?
06:32 – Запас прочности российской энергосистемы и ситуация на внутреннем топливном рынке;
13:29 – Об антидроновой защите энергетических объектов;
15:35 – О перекрытии Ормузского пролива;
21:14 – Стоит ли верить в потепление отношений России с Международным олимпийским комитетом?
ТГ-канал Олега Матвейчева: t.me/matveychev
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на