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Сколько продлится война на истощение? Матвейчев о запасе прочности Украины, России, Европы и США

Сколько продлится война на истощение? Матвейчев о запасе прочности Украины, России, Европы и США - 11.07.2026 Украина.ру

Сколько продлится война на истощение? Матвейчев о запасе прочности Украины, России, Европы и США

Депутат Государственной думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 11.07.2026

2026-07-11T13:42

2026-07-11T13:42

2026-07-11T13:42

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Депутат Государственной думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал о причинах внутреннего раскола НАТО и оценил запасы прочности России, Украины и Запада: 00:24 – Какие выводы нужно сделать России по итогам саммита НАТО?06:32 – Запас прочности российской энергосистемы и ситуация на внутреннем топливном рынке;13:29 – Об антидроновой защите энергетических объектов;15:35 – О перекрытии Ормузского пролива;21:14 – Стоит ли верить в потепление отношений России с Международным олимпийским комитетом?ТГ-канал Олега Матвейчева: t.me/matveychevУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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новости, россия, украина, европа, олег матвейчев, нато, украина.ру, видео, видео