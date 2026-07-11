Сколько продлится война на истощение? Матвейчев о запасе прочности Украины, России, Европы и США - 11.07.2026 Украина.ру
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Сколько продлится война на истощение? Матвейчев о запасе прочности Украины, России, Европы и США
Сколько продлится война на истощение? Матвейчев о запасе прочности Украины, России, Европы и США - 11.07.2026 Украина.ру
Сколько продлится война на истощение? Матвейчев о запасе прочности Украины, России, Европы и США
Депутат Государственной думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 11.07.2026
2026-07-11T13:42
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Депутат Государственной думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал о причинах внутреннего раскола НАТО и оценил запасы прочности России, Украины и Запада: 00:24 – Какие выводы нужно сделать России по итогам саммита НАТО?06:32 – Запас прочности российской энергосистемы и ситуация на внутреннем топливном рынке;13:29 – Об антидроновой защите энергетических объектов;15:35 – О перекрытии Ормузского пролива;21:14 – Стоит ли верить в потепление отношений России с Международным олимпийским комитетом?ТГ-канал Олега Матвейчева: t.me/matveychevУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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новости, россия, украина, европа, олег матвейчев, нато, украина.ру, видео, видео
Новости, Россия, Украина, Европа, Олег Матвейчев, НАТО, Украина.ру, Видео

Сколько продлится война на истощение? Матвейчев о запасе прочности Украины, России, Европы и США

13:42 11.07.2026
 
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Депутат Государственной думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал о причинах внутреннего раскола НАТО и оценил запасы прочности России, Украины и Запада:

00:24 – Какие выводы нужно сделать России по итогам саммита НАТО?
06:32 – Запас прочности российской энергосистемы и ситуация на внутреннем топливном рынке;
13:29 – Об антидроновой защите энергетических объектов;
15:35 – О перекрытии Ормузского пролива;
21:14 – Стоит ли верить в потепление отношений России с Международным олимпийским комитетом?

ТГ-канал Олега Матвейчева: t.me/matveychev

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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