https://ukraina.ru/20260711/nochnye-udary-po-kievu-portam-i-energetike-svodka-na-11-iyulya-1081357386.html

Ночные удары по Киеву, портам и энергетике: сводка на 11 июля

Ночные удары по Киеву, портам и энергетике: сводка на 11 июля - 11.07.2026 Украина.ру

Ночные удары по Киеву, портам и энергетике: сводка на 11 июля

В ночь на 11 июля российские войска нанесли серию ударов по объектам на Украине. Об этом и других военных событиях дня сообщает телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ

2026-07-11T08:32

2026-07-11T08:32

2026-07-11T08:42

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🟥 Удары по Киеву, портам и энергетикеРоссийские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле. В Сумской области беспилотником "Герань-4 Сикер" выведена из строя энергетическая подстанция. В Черниговской области уничтожен железнодорожный локомотив с помощью "Герани-2 Сикер".🟥 Харьковское направлениеНа Харьковском направлении российские подразделения продвигаются на нескольких участках. Стрелковые бои идут в сёлах Волоховское и Юрченково, в посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района. По данным российских силовых структур, солдаты теробороны ВСУ в Волоховском пытались сбежать с позиций, но подорвались на собственных минах.Украинские подразделения на этом направлении потеряли свыше 70 человек, а также два американских БТР М-113, бронемашины, включая "Козак" и HMMWV, пикапы, багги, беспилотники и низколетящие разведывательно-ударные комплексы.🟥 Эвакуация из КонстантиновкиБойцы "Южной" группировки за три дня вывели из Константиновки до 20 мирных жителей, сообщили в Минобороны России.🟥 Отражение атак БПЛАПо данным Минобороны, с вечера пятницы и за ночь российские силы ПВО сбили 178 украинских беспилотников над территориями регионов России.На этой неделе украинские военные и эксперты вновь высказали сомнения по поводу оптимистичных заявлений Владимира Зеленского и ряда западных СМИ о мнимых успехах ВСУ и якобы наступившем переломе в ходе боевых действий. Подробнее в материале "Россияне определяют, где, когда и как атаковать". Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, киев, украина.ру, вооруженные силы украины, украина