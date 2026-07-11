Ночные удары по Киеву, портам и энергетике: сводка на 11 июля
08:32 11.07.2026 (обновлено: 08:42 11.07.2026)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая подготовка минометных расчетов группировки войск "Центр" на Днепропетровском направление СВО
В ночь на 11 июля российские войска нанесли серию ударов по объектам на Украине. Об этом и других военных событиях дня сообщает телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ
🟥 Удары по Киеву, портам и энергетике
Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле. В Сумской области беспилотником "Герань-4 Сикер" выведена из строя энергетическая подстанция. В Черниговской области уничтожен железнодорожный локомотив с помощью "Герани-2 Сикер".
Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле. В Сумской области беспилотником "Герань-4 Сикер" выведена из строя энергетическая подстанция. В Черниговской области уничтожен железнодорожный локомотив с помощью "Герани-2 Сикер".
🟥 Харьковское направление
На Харьковском направлении российские подразделения продвигаются на нескольких участках. Стрелковые бои идут в сёлах Волоховское и Юрченково, в посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района. По данным российских силовых структур, солдаты теробороны ВСУ в Волоховском пытались сбежать с позиций, но подорвались на собственных минах.
На Харьковском направлении российские подразделения продвигаются на нескольких участках. Стрелковые бои идут в сёлах Волоховское и Юрченково, в посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района. По данным российских силовых структур, солдаты теробороны ВСУ в Волоховском пытались сбежать с позиций, но подорвались на собственных минах.
Украинские подразделения на этом направлении потеряли свыше 70 человек, а также два американских БТР М-113, бронемашины, включая "Козак" и HMMWV, пикапы, багги, беспилотники и низколетящие разведывательно-ударные комплексы.
🟥 Эвакуация из Константиновки
Бойцы "Южной" группировки за три дня вывели из Константиновки до 20 мирных жителей, сообщили в Минобороны России.
Бойцы "Южной" группировки за три дня вывели из Константиновки до 20 мирных жителей, сообщили в Минобороны России.
🟥 Отражение атак БПЛА
По данным Минобороны, с вечера пятницы и за ночь российские силы ПВО сбили 178 украинских беспилотников над территориями регионов России.
По данным Минобороны, с вечера пятницы и за ночь российские силы ПВО сбили 178 украинских беспилотников над территориями регионов России.
На этой неделе украинские военные и эксперты вновь высказали сомнения по поводу оптимистичных заявлений Владимира Зеленского и ряда западных СМИ о мнимых успехах ВСУ и якобы наступившем переломе в ходе боевых действий. Подробнее в материале "Россияне определяют, где, когда и как атаковать". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
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