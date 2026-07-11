https://ukraina.ru/20260711/patrushev-zapad-khochet-zablokirovat-rossiyu-v-baltiyskom-more-1081361996.html

Патрушев: Запад хочет заблокировать Россию в Балтийском море

Патрушев: Запад хочет заблокировать Россию в Балтийском море - 11.07.2026 Украина.ру

Патрушев: Запад хочет заблокировать Россию в Балтийском море

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Запада стремятся лишить Россию доступа к международным морским маршрутам. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести"

2026-07-11T13:05

2026-07-11T13:05

2026-07-11T13:10

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"Неонацисты, которые стоят во главе Запада, хотят нас ликвидировать. Их задача — оторвать нас от международных морских маршрутов. Они хотят закрыть Балтийское море, перекрыть доступ в Чёрном море. Планируют мероприятия в Арктике, в Баренцевом море, где наши базы. Мы это всё знаем и противостоим", — подчеркнул Патрушев.Он также напомнил, что ещё в 2002 году Россия предлагала спецслужбам мира объединить усилия в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и пиратством. В Санкт-Петербурге собрались представители 38 государств, но инициативу так никто и не подхватил.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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