Патрушев: Запад хочет заблокировать Россию в Балтийском море - 11.07.2026 Украина.ру
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Патрушев: Запад хочет заблокировать Россию в Балтийском море
Патрушев: Запад хочет заблокировать Россию в Балтийском море - 11.07.2026 Украина.ру
Патрушев: Запад хочет заблокировать Россию в Балтийском море
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Запада стремятся лишить Россию доступа к международным морским маршрутам. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести"
2026-07-11T13:05
2026-07-11T13:10
новости
россия
запад
балтийское море
николай патрушев
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"Неонацисты, которые стоят во главе Запада, хотят нас ликвидировать. Их задача — оторвать нас от международных морских маршрутов. Они хотят закрыть Балтийское море, перекрыть доступ в Чёрном море. Планируют мероприятия в Арктике, в Баренцевом море, где наши базы. Мы это всё знаем и противостоим", — подчеркнул Патрушев.Он также напомнил, что ещё в 2002 году Россия предлагала спецслужбам мира объединить усилия в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и пиратством. В Санкт-Петербурге собрались представители 38 государств, но инициативу так никто и не подхватил.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, балтийское море, николай патрушев, впк
Новости, Россия, Запад, Балтийское море, Николай Патрушев, ВПК

Патрушев: Запад хочет заблокировать Россию в Балтийском море

13:05 11.07.2026 (обновлено: 13:10 11.07.2026)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев
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Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Запада стремятся лишить Россию доступа к международным морским маршрутам. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести"
"Неонацисты, которые стоят во главе Запада, хотят нас ликвидировать. Их задача — оторвать нас от международных морских маршрутов. Они хотят закрыть Балтийское море, перекрыть доступ в Чёрном море. Планируют мероприятия в Арктике, в Баренцевом море, где наши базы. Мы это всё знаем и противостоим", — подчеркнул Патрушев.
Он также напомнил, что ещё в 2002 году Россия предлагала спецслужбам мира объединить усилия в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и пиратством.
В Санкт-Петербурге собрались представители 38 государств, но инициативу так никто и не подхватил.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля
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