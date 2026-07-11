Михаил Делягин: У нас проблемы с бензином не из-за ударов по НПЗ, а из-за проведения налогового маневра
© ФотоМихаил Делягин интервью
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Если перейти от разрушения производительных сил в интересах финансовых спекулянтов, специальных усилий государства по преодолению бензинового кризиса не понадобится. Субъекты экономики ради денег все сами сделают. Мы сами удивимся, насколько быстро можно починить НПЗ и насколько быстро можно принимать законы об обеспечении нормальной ПВО
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института проблем глобализации, заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что дефицит топлива на российских заправках возникает из-за частичного выхода из строя НПЗ после атак украинских БПЛА, поэтому наблюдаются очереди или АЗС работают нестабильно. По его словам, правительство делает все возможное, чтобы усилить защиту заводов, обеспечить загрузку мощностей и производство в достаточном объеме.
- Михаил Геннадьевич, понятное дело, что Запад руками киевского режима за счет этих ударов пытается дестабилизировать ситуацию в России к осенним выборам. Насколько велика эта угроза?
- Это вообще не сработает. Люди абсолютно едины в политическом плане. Проблема в том, что Запад пытается разжигать недовольство, опираясь на реальные "достижения" российской обслуги финансовых спекулянтов, которые управляют значительной частью нашей экономики.
Формально бензиновый кризис вызван ударами по нашим НПЗ. А бензиновый кризис 2023 года чем был вызван? Тогда прилетов вообще не было. А бензиновый кризис 2025 года чем был вызван, когда удары по НПЗ были, но не с такой интенсивностью?
- Сейчас повышенный спрос. Лето все-таки.
- У нас каждый год повышенный спрос, но почему-то в 2022 и 2024 году кризиса не было, а в 2026 он настал. Почему? Все очень просто.
22 февраля, 07:00Михаил Делягин: России достаточно сделать всего три шага, чтобы выбить украинское оружие из рук ЗападаЕвропейского общества больше нет. Это видно по тому, в каких количествах туда завозят мигрантов. Европейское гражданское общество раздавлено финансовыми спекулянтами. Да, оно будет сопротивляться через разного рода патриотические движения, но эти патриотические движения будут шельмовать как фашистов. Они слабы и ничего не смогут.
Еще в 2017 году российские либералы во власти, которые обслуживают финансовых спекулянтов (не MI-6, не ЦРУ, не СБУ), продавили налоговый маневр для закрепления России в качестве страны, которая дешево продает сырье и втридорога покупает переработанную продукцию из этого сырья. Экспорт сырой нефти был освобожден от бюджетного бремени, а это бремя было перенесено на переработку. И в один день все НПЗ страны стали убыточными.
Государству пришлось их дотировать триллионами рублей. Но вы же понимаете, что никакая субсидия не бывает достаточной и не приходит вовремя. И для нефтяных компаний НПЗ стали не жемчужиной, которая приносит им сверхприбыли, а головной болью.
О том, что у нас будет бензиновый кризис из-за налогового маневра, говорили все время. Но о том, чтобы его отменить, вообще никто не говорит. Более того, под прикрытием коронавируса его в 2021 году расширили еще на металлургию. А потом мы жалуемся: "Ой, а почему у нас сталь если не по цене золота, то все равно безумно дорогая"? Потому что мы налоговым маневром разрушаем национальные производительные силы вплоть до охлаждения экономики.
- Как вы оцениваете меры, которые прямо сейчас предпринимают власти для преодоления бензинового кризиса?
- Государство маневрирует имеющимися запасами и разрешило производить менее качественный бензин, который может быть губителен для современных двигателей. При этом можно было бы закупить в Китае огромное количество малых НПЗ. Хоть контейнерных. Учитывая, что в Китае не уничтожают национальное машиностроение, а развивают, они могут производить это дело в больших количествах.
Коммерсанты это предлагают. Но бюрократическая система, как я понимаю, это блокирует.
Повторюсь, до тех пор, пока мы не перейдем от уничтожения национальных производительных сил к их поддержке, результатами этой политики будет пользоваться противник.
- То есть закупка топлива в Белоруссии не изменит ситуацию?
- Конечно, это облегчит ситуацию. Но, во-первых, в Белорусии есть свое сельское хозяйство, которое тоже надо обеспечивать топливом. А, во-вторых, в Белоруссии всего два НПЗ. Они не компенсируют того сокращения производства, с которым столкнулись мы.
Более того, мы не знаем о реальных последствиях этих ударов. Официальной информации о том, в какие сроки произведут ремонт перерабатывающих мощностей, у нас нет никакой. Я подозреваю, что на некоторых заводах из-за изгнания инженеров эта информация отсутствует.
Повторюсь, если перейти от разрушения производительных сил в интересах финансовых спекулянтов и заменить налогово-таможенную систему, специальных усилий государства не понадобится. Субъекты экономики ради денег все сами сделают. Мы удивимся, какое количество невостребованных инженеров у нас было в 2026 году, как быстро можно починить НПЗ и как быстро можно принимать законы об обеспечении нормальной ПВО.
- Почему же мы этого до сих пор не сделали?
- Потому что люди, которые служат западным финансовым спекулянтам, продолжают определять социально-экономическую политику России. Им не нужны производительные силы в России. "Это избыточно. Россия нерентабельна".
Что недавно говорила Набиуллина? "Нам необходима структурная перестройка. Неэффективные предприятия должны стагнировать, а эффективные – развиваться". Что у нас неэффективного? У нас все производство за счет налоговых, таможенных и кредитных мер сделано низкорентабельным. У нас рентабельность обрабатывающей промышленности всего 6%. Зато финансовые спекулянты и торговые монополисты у нас сверхрентабельные. Исходя из этой логики, нам НПЗ вообще не нужны.
2 июля, 07:30Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензинаСейчас ажиотаж вокруг нехватки бензина спал. Но люди все равно заправляются больше, чем обычно. Это тоже создает дефицит. Следовательно, надо наладить стабильное снабжение заправок, чтобы люди увидели, что в любое время суток бензин есть
Совместима ли такая политика с жизнью? Совместима. Но с очень плохой жизнью.
- Как вы связи с этим прокомментируете спор Набиуллиной и Грефа о переохлаждении российской экономики? Греф сказал, что надо снизить ключевую ставку, а Набиуллина объясняла, почему этого делать нельзя.
- Переохлаждение экономики – это ее смерть. Именно Греф был инициатором этой политики, когда 3% экономического роста это якобы неприемлемо много. "Воюющей стране нужно, чтобы она производила меньше. Нужно охладить экономику". И охладили так, что теперь у самих банков начались проблемы. Один из заместителей Грефа прямо сказал, что Сбербанк увеличивает резервы. То есть даже он понял, что столкнулся с последствиями собственной политики.
Поскольку Греф связан с реальной жизнью, он сказал: "Так. Мы что-то не то делаем. Давайте смягчим". А Набиуллина резонно ему ответила: "Подождите. Вы же сами этого хотели. У нас бензин подорожал? Подорожал. Инфляционные ожидания в связи с этим возникли? Возникли. Следовательно, надо их душить ужесточением финансовой политики".
Давайте я еще раз поясню, в чем состоит позиция Центробанка: "Мы знаем, что рост цен вызван произволом монополий. Мы на это не влияем. Зато мы влияем на финансовую политику и делаем то, что можем. Можем ее ужесточать? Будем ее ужесточать". Это как во время пандемии: "У вас вирус. Антибиотики на вирус не действуют. Но они у нас есть. Мы будем пичкать вас антибиотиками, пока вы себе желудочно-кишечный тракт не сожжете".
А вообще спор Грефа и Набиуллиной – это спор либералов в ситуации, когда нужно отказаться от работы на финансовых спекулянтов. Проблема не в том, какая ключевая ставка. Если у нас рентабельность обрабатывающей промышленности всего 6%, то кредит ей надо выдавать под 4%. Следовательно, ставка Центробанка должна быть 2%. Сегодня мы делаем 2%, завтра все деньги на валютном рынке, а послезавтра у нас октябрь 1993 года.
Повторюсь, надо ограничивать финансовые спекуляции. Во всех крупных экономиках, которые стали развитыми, на нашем уровне зрелости финансовой системы спекуляции всегда ограничивали.
В США – до 1999 года. В Японии – до 2000 года. В Западной Европе перестали ограничивать в 1989 году, но поторопились и получили проблемы. Британия до сих пор не оклемалась от этого кризиса. В Индии и Китае до сих пор это применяется. Зато мы можем вспомнить Аргентину, Бразилию и Турцию. Они не ограничивали финансовую спекуляцию и стали деградировать через некоторое время. Почему? Потому что реальный сектор не развивается.
Это азбука экономики. Но когда вы нанимаете тех, кто ее читать не хочет, результаты у вас соответствующие.
- Давайте подытожим. Какие конкретно шаги нам надо предпринять для улучшения экономической ситуации?
- Надо перейти от проедания уже кончившегося советского наследия к развитию.
Первое. Ограничить финансовые спекуляции, чтобы сделать кредит доступным.
Второе. Ограничить произвол монополий, чтобы резко снизить потребительские цены. Это позволит сразу же нарастить благосостояние граждан.
Третье. Поменять налоговую и таможенную систему. Налоговый маневр – это только вишенка на торте. Надо не стимулировать экспорт сырья за счет подавления промышленности, а саму промышленность развивать. Это нормальный протекционизм. А не утилизационные сборы, когда мы делаем импорт дорогим, убивая возможность производства.
Повторюсь, меры, которые я перечислил, взяты из стандартного учебника экономики. Просто у нас читать его некому.
8 июля, 13:40"Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победуУкраина продолжает системные удары по российским НПЗ. В это же время все чаще атакам со стороны российской армии на украинской территории подвергаются местные заправочные станции. Какие цели преследует каждая из сторон в этой "бензиновой войне" - в материале издания Украина.ру
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