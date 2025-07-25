https://ukraina.ru/20250725/1065906084.html

Алексей Живов: Если у России есть 150-тысячный кулак, им надо бить ВСУ в Сумах, чтобы освободить Донбасс

Алексей Живов: Если у России есть 150-тысячный кулак, им надо бить ВСУ в Сумах, чтобы освободить Донбасс - 25.07.2025 Украина.ру

Алексей Живов: Если у России есть 150-тысячный кулак, им надо бить ВСУ в Сумах, чтобы освободить Донбасс

Надо преодолевать то, что сейчас называют "позиционным тупиком из-за прозрачного фронта". А преодолеть его можно не количественно, а качественно, считает начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов

2025-07-25T07:00

2025-07-25T07:00

2025-07-25T07:00

интервью

украина

европа

россия

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алексей живов

цру

вооруженные силы украины

эспаньола

провокация

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей, как вы оцениваете заявления Трампа про 50 дней и 100% пошлины? Зачем американскому президенту нужны эти качели, если украинский конфликт сам по себе не разрешится, и у США слиться из этого конфликта не получится?- Почему же не получится? Получится, если они прекратят поставки оружия и предоставление разведданных, а также запретят работу ЦРУ на территории Украины. Я в них верю. Вопрос только в том, какой триггер им нужен. Может быть, им нужна гражданская война или природное бедствие, чтобы Трамп занялся внутренними американскими проблемами, как он это обещал во время предвыборной кампании.Что касается качелей, то во внешней политике Трамп использует силу США, стараясь ее не применять в полной мере. Он с помощью угроз и уговоров пытается заключать с разными странами сделки. В каком-то смысле это даже гуманный подход, поскольку раньше американцы просто бомбили тех, кто не хотел с ними договариваться. Видимо, мир изменился, поэтому Штаты теперь ведут себя более осторожно. А если они все же кого-то бомбят, то это происходит как в случае с Ираном – исключительно ради пиара.А по поводу Украины у Трампа "и хочется, и колется". Колется, потому что он не хочет тратить деньги на поддержку киевского режима. Это действительно не его игра. Это игра глобалистов из Европы и Демпартии США, которые планируют деконструкцию России. А хочется, потому что к нему приходят лоббисты из ВПК, которые говорят, что украинский конфликт прекрасно оправдывает рост затрат американского военного бюджета, дает возможности поставлять оружие в Европу за счет европейцев и позволяет обкатывать новейшие системы вооружений в боевых условиях без последствий для США.Короче говоря, Трамп-идеалист и Трамп-торгаш борются друг с другом. Пока торгаш побеждает.- А чего нам ожидать от Европе? Чего Европе ожидать от Трампа? Чего Украине ожидать от всех прочих?- Что Европе ожидать от Трампа – это сложный вопрос даже для Европы. Но полгода президентства Трампа показали, что он готов играть в игры глобалистов: ввязываться в конфликт и пытаться извлечь из этого какую-то прибыль.А России от Европы следует ожидать большой войны, к которой европейцы интенсивно готовятся. В частности, они восстанавливают военно-научный потенциал, готовят порты в Балтийском и Северных морях, открыто обсуждают планы по блокаде Калининграда в случае масштабных боевых действий. И они рассчитывают подготовиться к такой войне к 2030 году.Может быть, это будет некий гибридный конфликт, рассчитанный не только на внешнее военное воздействие, но и на воздействие внутри России, чтобы парализовать волю государственной власти и посеять панику в обществе.А Украина? Уж извините меня за уничижительное сравнение, но это как наркоман, который постоянно бегает за дозой и ради следующей дозы готов пойти на еще большую подлость. Зависимый человек не владеет своей жизнью. Он даже руками и ногами не всегда владеет. Он готов продать все свое имущество и пойти против своих близких. При этом очевидно, что у глобалистов есть какие-то планы на Украину в будущем.Недаром Америка заключила ресурсную сделку с киевским режимом. Недаром во всех пахотных областях, где выращивается пшеница, постоянно растет цена на землю. То есть, несмотря на боевые действия, ее кто-то покупает. Следовательно, какие-то планы на ее послевоенное устройства у Запада есть.Нам от Украины ничего хорошего ждать не надо. В идеале надо бы официально заявить, что мы украинскую государственность демонтируем как экзистенциальную угрозу, оставив лишь в качестве заповедника нацизма западноукраинские земли, которые будут зажаты территориями недружественных для себя стран.- По поводу украинского фронта. Как вы оцениваете текущие темпы нашего продвижения, учитывая продолжающийся охват Покровска? Как вы оцениваете наши перспективы перейти в большое наступление силами 150-тысячной группировки, о которой пишут западные СМИ?- О российских наступлениях – или хорошо, или ничего (смеется).Я пока не могу сказать, что мы в 2025 году достигли каких-то выдающихся результатов. Разве что – Курская область. Там мы ликвидировали крупную украинскую группировку, освободили территории и начали наступать в Сумской области. Хотя нынешнее наше продвижение в Сумской области тоже притормаживается.Год назад под Покровском у нас был эффектный глубокий прорыв. Была даже надежда, что город будет взять с колес. Этого не случилось по многим причинам, но наше командование не оставляет надежд дожать этот важный транспортный узел, связывающий Донбасс с Запорожьем и Днепропетровском.Теперь по поводу 150 тысячной-группировки.Это сто лет назад можно было сказать: "У тебя сто сабель. У меня сто тысяч сабель. Тебе конец". Но в современной войне неважно, сколько у тебя людей. Важно, как у тебя устроено боевое управление и техника для прорыва в условиях беспилотников. Грубо говоря, если у тебя 150 тысяч человек, а у врага 500 тысяч дронов, то не факт, что твои три армии смогут прорвать его оборону.Если пользоваться старой "додроновой" математикой, то 150 тысяч человек могло бы хватить на взятие той же Славянско-Краматорской агломерации. Освобождение Донбасса – это самая желанная для нас цель сейчас. Хотя можно предположить, что наименьшее сопротивление ВСУ будет в Сумах.То есть гипотетически мы можем использовать этот кулак для удара на Сумы, а потом наше наступление будет развиваться в разных направлениях. Это оттянет силы врага с Донбасса, что облегчит нам жизнь со Славянском и Краматорском.Но лично я, постоянно находясь в зоне СВО, не вижу никаких подготовительных мероприятий к такому полномасштабному наступлению. Хотя, может быть, наша армия сильно поднаторела в области маскировки и скрытной концентрации сил. Не знаю.В любом случае что-то делать надо. Надо преодолевать то, что сейчас называют "позиционным тупиком из-за прозрачного фронта". А преодолеть его можно не количественно, а качественно: за счет качественного роста боевого управления, улучшения подготовки личного состава, насыщением войск современными средствами ведения войны – теми же дронами.Посмотрите, насколько качественно у нас выросло применение "Гераней". И вот так должно произойти с каждыми современными видами вооружений. Вот тогда мы победим.- Вы сказали, что дроны изменили концепцию "боги на стороне больших батальонов". А можем ли мы их сбивать вражеские БПЛА с помощью лазерных установок?- Честно говоря, я промахнулся с дронами. Как только в середине 2022 года появилась информация о применении fpv-дронов, я не придал этому значения. И до сих пор жутко жалею.Я пока своими глазами не видел лазерных установок: ни на полигонах, ни в боевых условиях. Только на видео. Тем не менее, мы сделали большой шаг в том числе в плане высокомобильных лазерных установок в качестве ПВО. В "Эспаньоле" они есть и приносят результаты. Один из наших лучших бойцов с позывным "Биркин" публиковал целый видео-обзор различных лазерных проектов.Мы этот проект развиваем своими силами и вполне скромными средствами. Поэтому я бы не стал ожидать, что мы сейчас под Часов Яром полностью выжжем врага.Тем не менее, на фронте действительно появится первые российские лазерные системы ПВО.В Китае они уже есть. Они неплохо себя показывают. Монтируются на различные виды транспорта (джип и грузовик). А мы пока полагаемся на комбинацию авторских РЭБов (постоянно подстраивающихся под меняющиеся условия войны) и механическое подавление дронов (дроны-перехватчики и автоматизированные турели на базе пулеметов "Корд").Отмечу также, что ни один боец на ЛБС без охотничьих ружей появляться на должен. Идет снабженец – РЭБ и охотничье ружье. Идут штурмовики в бой – с ними должны быть дроноборцы, чтобы прикрывать группу от дронов. А лазерные установки, может быть, появятся в течение года.- Российское военное руководство сообщило, что Украина готовит провокацию с выбросом аммиака на одном из предприятий в ДНР. Причем это происходит на фоне заявлений директора ЦРУ о наличии у них доказательств, что якобы мы применяли химическое оружие. Может ли эта провокация быть последним шагом для Украины? Если да, то последним шагом перед чем?- Некоторое время назад в порту Усть-Луга из-за аварии на корабле, которая вполне могла быть вызвана подрывом морского беспилотника, произошел выброс аммиака. Но насколько я знаю, это быстро купировали и там никто не умер. То есть аммиак – это не ядерное оружие. Не думаю, что от его выброса будут какие-то катастрофические последствия.Что касается применения химического оружия, то Россия и лично погибший генерал Кириллов собрали сотню доказательств, что именно Украина его применяла на разных участках фронта в разное время. В Авдеевке даже целую лабораторию находили. И, похоже, что Америка решила сделать нам алаверды.Я фактически уверен, что Кириллова убили по заказу ЦРУ или Ми-6. Он был фигурой не масштаба Украины. Он с самого начала СВО обвинял в этом совершенно другие силы – США и Британию. Именно по заказу западных спецслужб убили одного из самых эффективных и порядочных наших военачальников.То есть Америка решила: "А чего мы молчим? Давайте Россию обвиним. Доказательства? Джентльменам верят на слово". Они же считают себя добром, а нас – злом. "Мы можем делать, что хотим, потому что от этого будет хорошо всем. А все, что делаете вы – всегда плохо". Они так мыслят.Двойные стандарты погубят всю западную цивилизацию. Рано или поздно эта ложь будет вскрыта.О других аспектах СВО - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления

https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html

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