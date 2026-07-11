https://ukraina.ru/20260711/okolo-100-azs-rabotayut-v-krymu-defitsit-postepenno-otstupaet-1081362373.html

Около 100 АЗС работают в Крыму, дефицит постепенно отступает

Около 100 АЗС работают в Крыму, дефицит постепенно отступает - 11.07.2026 Украина.ру

Около 100 АЗС работают в Крыму, дефицит постепенно отступает

В субботу в Крыму топливо свободно продают на 99 автозаправочных станциях. Об этом 11 июля сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минтопэнерго республики

2026-07-11T13:19

2026-07-11T13:19

2026-07-11T13:19

новости

крым

украина.ру

интерфакс

севастополь

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/02/1079704351_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_77165d4ce087367c3a69d69f6ced1284.jpg

В Крыму продолжается восстановление топливного рынка. Сегодня, 11 июля, бензин и дизельное топливо в свободной продаже доступны на 99 АЗС республики, сообщили в Минтопэнерго. Для сравнения: вчера работали 90 заправок.В Севастополе топливо продают на девяти АЗС, также работают точки по QR-кодам, выданным накануне.Напомним, дефицит топлива на полуострове возник в конце мая после ударов ВСУ по трассе "Новороссия", которая связывает Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы. На заправках продолжают действовать ограничения, однако ситуация постепенно стабилизируется.В интервью изданию "Украина.ру" военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что маршруты доставки топлива в Крым не разглашаются. Однако, по его словам, оно может поставляться по Крымскому мосту, воздушным и морским путём, и полуостров не останется без бензина. Подробнее в материале "Это военная тайна": Баранец рассказал, как Россия может доставлять топливо в КрымБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

крым

севастополь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, украина.ру, интерфакс, севастополь, вооруженные силы украины