Около 100 АЗС работают в Крыму, дефицит постепенно отступает - 11.07.2026 Украина.ру
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Около 100 АЗС работают в Крыму, дефицит постепенно отступает
Около 100 АЗС работают в Крыму, дефицит постепенно отступает - 11.07.2026 Украина.ру
Около 100 АЗС работают в Крыму, дефицит постепенно отступает
В субботу в Крыму топливо свободно продают на 99 автозаправочных станциях. Об этом 11 июля сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минтопэнерго республики
2026-07-11T13:19
2026-07-11T13:19
новости
крым
украина.ру
интерфакс
севастополь
вооруженные силы украины
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В Крыму продолжается восстановление топливного рынка. Сегодня, 11 июля, бензин и дизельное топливо в свободной продаже доступны на 99 АЗС республики, сообщили в Минтопэнерго. Для сравнения: вчера работали 90 заправок.В Севастополе топливо продают на девяти АЗС, также работают точки по QR-кодам, выданным накануне.Напомним, дефицит топлива на полуострове возник в конце мая после ударов ВСУ по трассе "Новороссия", которая связывает Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы. На заправках продолжают действовать ограничения, однако ситуация постепенно стабилизируется.В интервью изданию "Украина.ру" военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что маршруты доставки топлива в Крым не разглашаются. Однако, по его словам, оно может поставляться по Крымскому мосту, воздушным и морским путём, и полуостров не останется без бензина. Подробнее в материале "Это военная тайна": Баранец рассказал, как Россия может доставлять топливо в КрымБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, крым, украина.ру, интерфакс, севастополь, вооруженные силы украины
Новости, Крым, Украина.ру, Интерфакс, Севастополь, Вооруженные силы Украины

Около 100 АЗС работают в Крыму, дефицит постепенно отступает

13:19 11.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВ Крыму ограничили продажу топлива
В Крыму ограничили продажу топлива - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В субботу в Крыму топливо свободно продают на 99 автозаправочных станциях. Об этом 11 июля сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минтопэнерго республики
В Крыму продолжается восстановление топливного рынка. Сегодня, 11 июля, бензин и дизельное топливо в свободной продаже доступны на 99 АЗС республики, сообщили в Минтопэнерго. Для сравнения: вчера работали 90 заправок.
В Севастополе топливо продают на девяти АЗС, также работают точки по QR-кодам, выданным накануне.
Напомним, дефицит топлива на полуострове возник в конце мая после ударов ВСУ по трассе "Новороссия", которая связывает Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы. На заправках продолжают действовать ограничения, однако ситуация постепенно стабилизируется.
В интервью изданию "Украина.ру" военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что маршруты доставки топлива в Крым не разглашаются. Однако, по его словам, оно может поставляться по Крымскому мосту, воздушным и морским путём, и полуостров не останется без бензина. Подробнее в материале "Это военная тайна": Баранец рассказал, как Россия может доставлять топливо в Крым
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июля
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