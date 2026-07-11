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В Финляндии предложили продлить закон о выдворении беженцев на границе с РФ до конца 2028 года

В Финляндии предложили продлить закон о выдворении беженцев на границе с РФ до конца 2028 года - 11.07.2026 Украина.ру

В Финляндии предложили продлить закон о выдворении беженцев на границе с РФ до конца 2028 года

Министерство внутренних дел Финляндии хочет продлить действие закона, позволяющего запрещать въезд просителям убежища или выдворять их из страны. Об этом 11 июля сообщается на сайте ведомства

2026-07-11T14:05

2026-07-11T14:05

2026-07-11T14:05

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Закон носит временный характер и требует отдельного решения правительства и президента для применения. Министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что угроза инструментализованной миграции на границе с Россией останется высокой ещё долго, а быстрых изменений в безопасности не ожидается.Законопроект планируют внести в парламент в сентябре, обсуждение продлится до 14 августа. Документ был принят после закрытия сухопутных пунктов пропуска на границе с РФ на фоне роста числа мигрантов из Африки и Ближнего Востока.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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