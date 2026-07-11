В Финляндии предложили продлить закон о выдворении беженцев на границе с РФ до конца 2028 года
© AP / Sergei Grits
© AP / Sergei Grits
Министерство внутренних дел Финляндии хочет продлить действие закона, позволяющего запрещать въезд просителям убежища или выдворять их из страны. Об этом 11 июля сообщается на сайте ведомства
Закон носит временный характер и требует отдельного решения правительства и президента для применения. Министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что угроза инструментализованной миграции на границе с Россией останется высокой ещё долго, а быстрых изменений в безопасности не ожидается.
Законопроект планируют внести в парламент в сентябре, обсуждение продлится до 14 августа.
Документ был принят после закрытия сухопутных пунктов пропуска на границе с РФ на фоне роста числа мигрантов из Африки и Ближнего Востока.
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