Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома, машины и предприятия - 11.07.2026 Украина.ру
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Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома, машины и предприятия
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома, машины и предприятия - 11.07.2026 Украина.ру
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома, машины и предприятия
Беспилотники ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область, повреждены жилые дома, автомобили, объекты инфраструктуры и производственные помещения. Предварительно, пострадавших нет. Об этом 11 июля сообщает оперштаб региона
2026-07-11T12:41
2026-07-11T12:41
сво
спецоперация
белгородская область
россия
украина
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🟥 В Белгородском округе в селе Ясные Зори при атаке дрона повреждён объект инфраструктуры. В селе Красный Октябрь от детонации FPV-дрона повреждено остекление одной квартиры в МКД. В посёлке Октябрьский дрон сдетонировал о дорожное полотно — повреждены кузова и разбиты стёкла грузового и легкового автомобилей;🟥 В посёлке Политотдельский от атаки FPV-дрона получил повреждения микроавтобус. В результате удара второго дрона сгорела ГАЗель. В селе Бочковка вследствие детонации дрона загорелось производственное помещение предприятий — возгорание ликвидировано;🟥 В городе Шебекино FPV-дрон ударил по коммерческому объекту — повреждено оборудование. В селе Графовка дрон сдетонировал во дворе частного дома — разбиты окна;🟥 В Ракитянском округе в хуторе Семейный в результате атаки дрона повреждены окна, забор частного дома, гараж и два автомобиля. В селе Бобрава от атак FPV-дронов повреждены гараж и две машины. В селе Борисполье при ударе FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект;🟥 В Грайворонском округе в селе Гора-Подол частный дом подвергся атаке FPV-дрона — пробита крыша, повреждены остекление и внутренняя отделка.🟥 В посёлке Красная Яруга дрон атаковал припаркованный автомобиль — транспортное средство повреждено;🟥 В Валуйском округе в посёлке Уразово беспилотник взорвался в воздухе — в частном доме посечено остекление.Ранее телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ сообщил о серии ударов российских войск по объектам на Украине в ночь на 11 июля. В сводку также вошли другие военные события этого дня. Подробнее в материале Ночные удары по Киеву, портам и энергетике: сводка на 11 июляБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, впк
СВО, Спецоперация, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВПК

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома, машины и предприятия

12:41 11.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru‼ Сегодняшним утром дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в городе Шебекино, — оперштаб Белгородской области
‼ Сегодняшним утром дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в городе Шебекино, — оперштаб Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Беспилотники ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область, повреждены жилые дома, автомобили, объекты инфраструктуры и производственные помещения. Предварительно, пострадавших нет. Об этом 11 июля сообщает оперштаб региона
🟥 В Белгородском округе в селе Ясные Зори при атаке дрона повреждён объект инфраструктуры. В селе Красный Октябрь от детонации FPV-дрона повреждено остекление одной квартиры в МКД. В посёлке Октябрьский дрон сдетонировал о дорожное полотно — повреждены кузова и разбиты стёкла грузового и легкового автомобилей;
🟥 В посёлке Политотдельский от атаки FPV-дрона получил повреждения микроавтобус. В результате удара второго дрона сгорела ГАЗель. В селе Бочковка вследствие детонации дрона загорелось производственное помещение предприятий — возгорание ликвидировано;
🟥 В городе Шебекино FPV-дрон ударил по коммерческому объекту — повреждено оборудование. В селе Графовка дрон сдетонировал во дворе частного дома — разбиты окна;
🟥 В Ракитянском округе в хуторе Семейный в результате атаки дрона повреждены окна, забор частного дома, гараж и два автомобиля. В селе Бобрава от атак FPV-дронов повреждены гараж и две машины. В селе Борисполье при ударе FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект;
🟥 В Грайворонском округе в селе Гора-Подол частный дом подвергся атаке FPV-дрона — пробита крыша, повреждены остекление и внутренняя отделка.
🟥 В посёлке Красная Яруга дрон атаковал припаркованный автомобиль — транспортное средство повреждено;
🟥 В Валуйском округе в посёлке Уразово беспилотник взорвался в воздухе — в частном доме посечено остекление.
Ранее телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ сообщил о серии ударов российских войск по объектам на Украине в ночь на 11 июля. В сводку также вошли другие военные события этого дня. Подробнее в материале Ночные удары по Киеву, портам и энергетике: сводка на 11 июля
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля
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