https://ukraina.ru/20260711/bespilotniki-vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-povrezhdeny-doma-mashiny-i-predpriyatiya-1081361424.html
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома, машины и предприятия
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома, машины и предприятия - 11.07.2026 Украина.ру
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома, машины и предприятия
Беспилотники ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область, повреждены жилые дома, автомобили, объекты инфраструктуры и производственные помещения. Предварительно, пострадавших нет. Об этом 11 июля сообщает оперштаб региона
2026-07-11T12:41
2026-07-11T12:41
2026-07-11T12:41
сво
спецоперация
белгородская область
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🟥 В Белгородском округе в селе Ясные Зори при атаке дрона повреждён объект инфраструктуры. В селе Красный Октябрь от детонации FPV-дрона повреждено остекление одной квартиры в МКД. В посёлке Октябрьский дрон сдетонировал о дорожное полотно — повреждены кузова и разбиты стёкла грузового и легкового автомобилей;🟥 В посёлке Политотдельский от атаки FPV-дрона получил повреждения микроавтобус. В результате удара второго дрона сгорела ГАЗель. В селе Бочковка вследствие детонации дрона загорелось производственное помещение предприятий — возгорание ликвидировано;🟥 В городе Шебекино FPV-дрон ударил по коммерческому объекту — повреждено оборудование. В селе Графовка дрон сдетонировал во дворе частного дома — разбиты окна;🟥 В Ракитянском округе в хуторе Семейный в результате атаки дрона повреждены окна, забор частного дома, гараж и два автомобиля. В селе Бобрава от атак FPV-дронов повреждены гараж и две машины. В селе Борисполье при ударе FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект;🟥 В Грайворонском округе в селе Гора-Подол частный дом подвергся атаке FPV-дрона — пробита крыша, повреждены остекление и внутренняя отделка.🟥 В посёлке Красная Яруга дрон атаковал припаркованный автомобиль — транспортное средство повреждено;🟥 В Валуйском округе в посёлке Уразово беспилотник взорвался в воздухе — в частном доме посечено остекление.Ранее телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ сообщил о серии ударов российских войск по объектам на Украине в ночь на 11 июля. В сводку также вошли другие военные события этого дня. Подробнее в материале Ночные удары по Киеву, портам и энергетике: сводка на 11 июляБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Грэм грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, впк
СВО, Спецоперация, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВПК
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома, машины и предприятия
Беспилотники ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область, повреждены жилые дома, автомобили, объекты инфраструктуры и производственные помещения. Предварительно, пострадавших нет. Об этом 11 июля сообщает оперштаб региона
🟥 В Белгородском округе в селе Ясные Зори при атаке дрона повреждён объект инфраструктуры. В селе Красный Октябрь от детонации FPV-дрона повреждено остекление одной квартиры в МКД. В посёлке Октябрьский дрон сдетонировал о дорожное полотно — повреждены кузова и разбиты стёкла грузового и легкового автомобилей;
🟥 В посёлке Политотдельский от атаки FPV-дрона получил повреждения микроавтобус. В результате удара второго дрона сгорела ГАЗель. В селе Бочковка вследствие детонации дрона загорелось производственное помещение предприятий — возгорание ликвидировано;
🟥 В городе Шебекино FPV-дрон ударил по коммерческому объекту — повреждено оборудование. В селе Графовка дрон сдетонировал во дворе частного дома — разбиты окна;
🟥 В Ракитянском округе в хуторе Семейный в результате атаки дрона повреждены окна, забор частного дома, гараж и два автомобиля. В селе Бобрава от атак FPV-дронов повреждены гараж и две машины. В селе Борисполье при ударе FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект;
🟥 В Грайворонском округе в селе Гора-Подол частный дом подвергся атаке FPV-дрона — пробита крыша, повреждены остекление и внутренняя отделка.
🟥 В посёлке Красная Яруга дрон атаковал припаркованный автомобиль — транспортное средство повреждено;
🟥 В Валуйском округе в посёлке Уразово беспилотник взорвался в воздухе — в частном доме посечено остекление.
Ранее телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ сообщил о серии ударов российских войск по объектам на Украине в ночь на 11 июля. В сводку также вошли другие военные события этого дня. Подробнее в материале Ночные удары по Киеву, портам и энергетике: сводка на 11 июля
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