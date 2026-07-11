В Польше сравнили героизацию УПА* с прославлением Гитлера - 11.07.2026 Украина.ру
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В Польше сравнили героизацию УПА* с прославлением Гитлера
В Польше сравнили героизацию УПА* с прославлением Гитлера - 11.07.2026 Украина.ру
В Польше сравнили героизацию УПА* с прославлением Гитлера
Кандидат в премьеры Польши Пшемыслав Чарнек призвал Европу остановить возрождение нацизма на Украине, сравнив героизацию УПА* с прославлением Гитлера. Об этом 11 июля сообщают польские "Ведомости"
2026-07-11T15:12
2026-07-11T15:12
новости
украина
польша
россия
рудольф гесс
адольф гитлер
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"Если кто-то сегодня называет их героями, то это ничем не отличается от того, как если бы воинскую часть в Германии назвали именем Адольфа Гитлера или Рудольфа Гесса. Немецкий нацизм ничем не отличается от того, что хотели сделать украинцы и что они в итоге сделали", — заявил Чарнек.Он подчеркнул, что сегодня моральный долг — во весь голос призывать все европейские столицы остановить возрождение нацистской идеологии на Украине.Напомним, 11 июля в Польше отмечают День памяти жертв Волынской резни — геноцида поляков, учинённого украинскими националистами в 1943–1945 годах. Киев же продолжает присваивать подразделениям ВСУ имена "героев УПА"*, вгоняя отношения с Варшавой в глубокий кризис. Об этом – в материале В польской элите ширится раскол на фоне скандалов с помощью УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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новости, украина, польша, россия, рудольф гесс, адольф гитлер
Новости, Украина, Польша, Россия, Рудольф Гесс, Адольф Гитлер

В Польше сравнили героизацию УПА* с прославлением Гитлера

15:12 11.07.2026
 
© Фото : Creative Commons/Mateusz War / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
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Кандидат в премьеры Польши Пшемыслав Чарнек призвал Европу остановить возрождение нацизма на Украине, сравнив героизацию УПА* с прославлением Гитлера. Об этом 11 июля сообщают польские "Ведомости"
"Если кто-то сегодня называет их героями, то это ничем не отличается от того, как если бы воинскую часть в Германии назвали именем Адольфа Гитлера или Рудольфа Гесса. Немецкий нацизм ничем не отличается от того, что хотели сделать украинцы и что они в итоге сделали", — заявил Чарнек.
Он подчеркнул, что сегодня моральный долг — во весь голос призывать все европейские столицы остановить возрождение нацистской идеологии на Украине.
Напомним, 11 июля в Польше отмечают День памяти жертв Волынской резни — геноцида поляков, учинённого украинскими националистами в 1943–1945 годах.
Киев же продолжает присваивать подразделениям ВСУ имена "героев УПА"*, вгоняя отношения с Варшавой в глубокий кризис. Об этом – в материале В польской элите ширится раскол на фоне скандалов с помощью Украине
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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