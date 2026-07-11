https://ukraina.ru/20260711/sravnit-mozhno-tolko-s-atomnoy-bomboy-steshin-predupredil-ob-ugroze-dronov-s-ii-1081363320.html

"Сравнить можно только с атомной бомбой": Стешин предупредил об угрозе дронов с ИИ

"Сравнить можно только с атомной бомбой": Стешин предупредил об угрозе дронов с ИИ - 11.07.2026 Украина.ру

"Сравнить можно только с атомной бомбой": Стешин предупредил об угрозе дронов с ИИ

Военный корреспондент Дмитрий Стешин предупредил, что автономные дроны с искусственным интеллектом, уже применяемые в зоне СВО, могут представлять угрозу для всего человечества. Об этом 11 июля он написал в авторской колонке на kp.ru

2026-07-11T14:31

2026-07-11T14:31

2026-07-11T14:31

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По словам Стешина, беспилотники "Хорнет" способны самостоятельно выбирать цели, не нуждаются в GPS и постоянной связи с оператором, а средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют."Марсианин — полностью вещь в себе и сам выбирает жертву по своему вкусу", — отметил военкор.Разработку он связывает с Эриком Шмидтом. Формально выпуском занимается калифорнийская Swift Beat, принадлежащая эстонскому холдингу Volya Robotics. Такая схема, по мнению Стешина, позволяет обходить американскую директиву, требующую контроля человека над летальными автономными системами."Пока ещё никто толком не понял, что придумано, сделано и испытывается прямо на людях оружие "Судного дня", способное уничтожить само человечество. Сравнить его можно только с атомной бомбой", — заявил военкор. Он призвал к международному контролю и соглашениям, ограничивающим использование подобных технологий.Ранее стало известно, что Киев уже задействует американские разведывательные дроны V-BAT для атак вглубь России. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, киев, украина, дмитрий стешин