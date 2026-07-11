"Сравнить можно только с атомной бомбой": Стешин предупредил об угрозе дронов с ИИ - 11.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260711/sravnit-mozhno-tolko-s-atomnoy-bomboy-steshin-predupredil-ob-ugroze-dronov-s-ii-1081363320.html
"Сравнить можно только с атомной бомбой": Стешин предупредил об угрозе дронов с ИИ
"Сравнить можно только с атомной бомбой": Стешин предупредил об угрозе дронов с ИИ - 11.07.2026 Украина.ру
"Сравнить можно только с атомной бомбой": Стешин предупредил об угрозе дронов с ИИ
Военный корреспондент Дмитрий Стешин предупредил, что автономные дроны с искусственным интеллектом, уже применяемые в зоне СВО, могут представлять угрозу для всего человечества. Об этом 11 июля он написал в авторской колонке на kp.ru
2026-07-11T14:31
2026-07-11T14:31
новости
россия
киев
украина
дмитрий стешин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079026453_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_68ae620446c8137fba119f3f3059761c.jpg
По словам Стешина, беспилотники "Хорнет" способны самостоятельно выбирать цели, не нуждаются в GPS и постоянной связи с оператором, а средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют."Марсианин — полностью вещь в себе и сам выбирает жертву по своему вкусу", — отметил военкор.Разработку он связывает с Эриком Шмидтом. Формально выпуском занимается калифорнийская Swift Beat, принадлежащая эстонскому холдингу Volya Robotics. Такая схема, по мнению Стешина, позволяет обходить американскую директиву, требующую контроля человека над летальными автономными системами."Пока ещё никто толком не понял, что придумано, сделано и испытывается прямо на людях оружие "Судного дня", способное уничтожить само человечество. Сравнить его можно только с атомной бомбой", — заявил военкор. Он призвал к международному контролю и соглашениям, ограничивающим использование подобных технологий.Ранее стало известно, что Киев уже задействует американские разведывательные дроны V-BAT для атак вглубь России. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079026453_320:0:2368:1536_1920x0_80_0_0_3a33d603d14f216ff2bdddfc3180aad5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, дмитрий стешин
Новости, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Стешин

"Сравнить можно только с атомной бомбой": Стешин предупредил об угрозе дронов с ИИ

14:31 11.07.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИАтаки на энергообъекты, инфраструктуру
Атаки на энергообъекты, инфраструктуру - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Военный корреспондент Дмитрий Стешин предупредил, что автономные дроны с искусственным интеллектом, уже применяемые в зоне СВО, могут представлять угрозу для всего человечества. Об этом 11 июля он написал в авторской колонке на kp.ru
По словам Стешина, беспилотники "Хорнет" способны самостоятельно выбирать цели, не нуждаются в GPS и постоянной связи с оператором, а средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют.
"Марсианин — полностью вещь в себе и сам выбирает жертву по своему вкусу", — отметил военкор.
Разработку он связывает с Эриком Шмидтом. Формально выпуском занимается калифорнийская Swift Beat, принадлежащая эстонскому холдингу Volya Robotics. Такая схема, по мнению Стешина, позволяет обходить американскую директиву, требующую контроля человека над летальными автономными системами.
"Пока ещё никто толком не понял, что придумано, сделано и испытывается прямо на людях оружие "Судного дня", способное уничтожить само человечество. Сравнить его можно только с атомной бомбой", — заявил военкор. Он призвал к международному контролю и соглашениям, ограничивающим использование подобных технологий.
Ранее стало известно, что Киев уже задействует американские разведывательные дроны V-BAT для атак вглубь России.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаДмитрий Стешин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30"Украина не справится — в ход пойдет Прибалтика": Леонков о запасном плане НАТО
05:15"Богдана" не спасет ВСУ: Украина не может справится с "зоопарком" в артиллерии — Носков
05:00"Ситуация предкритическая": Леонков объяснил, почему СВО превратилась в "настоящую войну"
04:45Эффективность "Хорнетов" упала: Носков о том, как Россия обнуляет "супероружие" Украины
04:30"Удары по Украине должны принести результат": Леонков о следующем шаге эскалации
20:10"Сегодня я там, где меня ценят": украинская биатлонистка переехала в Россию и стала тренером
19:16Le Monde: Россия изменила тактику воздушных атак, украинская ПВО перестала справляться
18:42"Этот флаг мы не хотим видеть": Навроцкий потребовал запретить бандеровскую символику в Польше
18:22Комбриг 155-й бригады ВСУ, подозреваемый в убийствах, подался в бега
18:02Польша помнит: по всей стране проходят акции памяти жертв геноцида на Волыни
17:34Латвийского кинокритика вызвали в спецслужбу из-за ироничной рецензии на украинский фильм
17:30Зеленский настаивает, США отлынивают, комбриг в бегах. Итоги 11 июля
17:05Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за смерть отца
16:59Топливо свободно продают в Крыму на 99 АЗС
16:07Украинские АЗС могут исчезнуть: новости к этому часу
16:00О народе, не знающем прошлого и лишённом будущего. Размышления в годовщину начала "Волынской резни"
15:12В Польше сравнили героизацию УПА* с прославлением Гитлера
14:49Экс-помощник главы Пентагона заявил, что Украина не получит ракеты Patriot в ближайшие годы
14:31"Сравнить можно только с атомной бомбой": Стешин предупредил об угрозе дронов с ИИ
14:10Тревога в Киеве уже после прилёта: ВС РФ сократили подлётное время ракет до трёх минут
Лента новостейМолния