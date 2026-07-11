https://ukraina.ru/20260711/rossiyane-opredelyayut-gde-kogda-i-kak-atakovat-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte--1081336182.html

"Россияне определяют, где, когда и как атаковать". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

"Россияне определяют, где, когда и как атаковать". Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 11.07.2026 Украина.ру

"Россияне определяют, где, когда и как атаковать". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские военные и эксперты на этой неделе вновь выражали недоумение по поводу победных реляций Зеленского и ряда западных СМИ о каких-то победах ВСУ и переломе в ходе войны. К саммиту НАТО в Анкаре об этом бодро трубили все провластные спикеры, пытаясь убедить не столько украинскую аудиторию, сколько западных чиновников.

2026-07-11T06:10

2026-07-11T06:10

2026-07-11T06:10

эксклюзив

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

россия

константин бондаренко

запад

нато

"рубикон"

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Журналисты издания "Украинская правда" пообщались с военными и волонтерами, которые развеяли "переможные" мифы Зеленского. Офицер одного из корпусов ВСУ под Славянском рассказал, что на его направлении российское наступление не останавливается. Другой военный с Запорожского направления сказал, что на Гуляйпольском направлении инициативой ВСУ и не пахнет. Еще один офицер сообщил, что на фронте они не ощущают никакого эффекта от дальнобойных ударов по российским территориям.Офицер ВСУ, воюющий под Краматорском, сообщил, что это как раз россияне владеют инициативой. "Мы ведем активную оборону с элементами контрнаступательных действий, но не перехватили инициативу… Противник определяет, где, когда и какими силами атаковать", - говорит офицер.По данным издания, контрнаступательные действия ВСУ сейчас ведут только на Александровском и Лиманском направлениях. На остальных участках фронта - от Сумской области до Херсонской – ВСУ лишь обороняются, местами контратакуют и "тушат пожары", то есть пытаются заткнуть бреши на фронте. При этом сообщается, что вторая волна наступления ВСУ на Александровском направлении не дала желаемого результата, так как украинские десантники и штурмовики столкнулись с огромным сопротивлением российских войск.Украинские военные паблики сообщают на этой неделе, что и на Днепропетровском направлении ВС РФ заняли опорные пункты в районе Александровки и Богодаровки. ВСУ продолжают отправлять на данный участок фронта технику и пехоту, стараясь затормозить продвижение российских штурмовых подразделений.Украинский военкор с позывным "Мучной" сообщает, что россияне снова начали наступление в Купянске. По его сведениям, россияне наступают в районе Купянского городтела полиции в центре города. Рапортует "Мучной" и о наступлении россиян на Дружковку, что подтверждает падение Константиновки, хотя Киев этот факт до сих пор отрицает. По его словам, под Дружковкой активизировалось подразделение дронщиков "Рубикон". Он отмечает, что они вполне удачно определяют цели и оперативно наносят по ним удары, что свидетельствует о способностях систематически вести разведку и определять дислокации украинских военных.Оппозиционный паблик "Картель" сообщал на этой неделе, что инициатива на фронте продолжает оставаться за россиянами. Только за последнюю неделю, по данным паблика, российские войска захватили около 40 км², а за последний месяц – порядка 320 км² украинской территории.В частности, сообщается, что россияне взяли населенные пункты Малиновка, Ровное, Богодаровка, Писанцы, Копани, Украинское, Лесное и Юрковка – последний крупный рубеж обороны перед Краматорском (до самого города ВС РФ остается около восьми километров).Бывший премьер-министр и лидер Евромайдана Арсений Яценюк на этой неделе тоже опровергал заявления о переломе в пользу Украины. Выступая на Киевском форуме безопасности, он просил у западных партнеров денег, чтобы такой перелом мог состояться. "Мы нуждаемся, чтобы наши союзники выделяли миллиарды долларов на помощь и поддержку Украине, поскольку это - война на истощение. Не могу сказать, что мы дошли до переломного периода и так далее, нет, до этого далеко", - заявил Яценюк.Как констатирует 10 июля украинское издание "Страна.юа", пока проблемы в тылу РФ не сказываются прямо на ситуации на фронте, где россияне на многих направлениях продолжают наступление, хотя и медленно.Иными словами, все заявления Зеленского о перехвате инициативы и заявления главкома ВСУ Сырского о неких отвоеванных территориях являются не более чем блефом. Тем не менее, этот блеф поддерживают на Западе. Однако, как говорит украинский политолог Константин Бондаренко, там прекрасно осведомлены о реальном положении дел, поскольку у них имеются свои разведданные. По его словам, Западу выгодно подыграть сейчас Зеленскому, фактически играя с ним в поддавки, понимая, что его задача продолжать воевать дальше.Украинский оппозиционный паблик "Легитимный" тоже отмечает, что западные СМИ подыгрывают Зеленскому, рассказывая, что Украина сейчас в полном порядке, веря картам украинский картографов, которые работают на Минобороны, но реальную ситуацию они знают и боятся, что если Зеленский затянет с ужесточением мобилизации, то на фронте может произойти грандиозное фиаско, которое уже невозможно будет скрывать и остановить.О работе российских дронщиков - в статье Игоря Гомольского "Письма счастья": как и зачем наши войска осуществляют "залистование" вражеских позиций

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эксклюзив, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, россия, константин бондаренко, запад, нато, "рубикон"